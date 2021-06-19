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Новини Коронавірус і карантин
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Українські туристи можуть в'їжджати в Грецію із негативним експрес-тестом

Українські туристи можуть в'їжджати в Грецію із негативним експрес-тестом

Міністерство туризму і Управління цивільної авіації Греції оновило умови в'їзду в країну для туристів. Зокрема, до переліку підстав для в'їзду додався експрес-тест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Про свої зміни міністерство туризму оголосило в п’ятницю, 18 червня. По-перше, тепер для в’їзду достатньо показати лише негативний експрес-тест на коронавірус. Експрес-тест має бути зроблений не пізніш як за 48 годин до часу прибуття.

Як і раніше, в’їзд до Греції дозволений і за ПЛР-тестом — його потрібно зробити не пізніш як за 72 години до часу прибуття в країну, зазначає Управління цивільної авіації Греції.

Окрім тесту, на в’їзді можна показати й сертифікат вакцинації за стандартом, затвердженим у ЄС (в Україні, нагадаємо, його обіцяють видавати вже з липня), або документ, який засвідчує, що ви перехворіли COVID-19 за два-дев’ять місяців до в’їзду.

По-друге, тепер дітям віком до 12 років в’їзд до Греції дозволений без будь-яких документів, які підтверджують їхній COVID-статус. Раніше максимальний вік становив 6 років; його підвищили за рекомендаціями ЄС.

Решта правил щодо в’їзду в Грецію залишаються незмінними — зокрема, перед прибуттям потрібно заповнити спеціальну форму. Для подорожувальників із низки країн (зокрема й України) по прибутті не потрібно йти на самоізоляцію.

Також читайте: Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців

Греція відкрила свої кордони для іноземних туристів ще 14 травня.

Греція (599) карантин (18172) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Испанию тест надо сдавать за 48 часов и еще кучу всяких бланков,даже для итальянцев сложно туда поехать.
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19.06.2021 22:23 Відповісти
Черногория и Албания в этом году вырвут джекпот.
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19.06.2021 22:41 Відповісти
В Греции всё есть - в том числе и все штаммы - и выдуманные и реальные.
Просто на дворе жара и реально облом играть в эти игры, тем более, что
нехилые бабки на "эпидемии" уже сняты.
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19.06.2021 23:08 Відповісти
а какой тест нужен - PCR или на антитела?
у нас первый дороже чтобы быстрее чем за 48 часов до отлета $175 а потом бодаться со страховкой
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20.06.2021 05:53 Відповісти
 
 