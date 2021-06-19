Українські туристи можуть в'їжджати в Грецію із негативним експрес-тестом

Міністерство туризму і Управління цивільної авіації Греції оновило умови в'їзду в країну для туристів. Зокрема, до переліку підстав для в'їзду додався експрес-тест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Про свої зміни міністерство туризму оголосило в п’ятницю, 18 червня. По-перше, тепер для в’їзду достатньо показати лише негативний експрес-тест на коронавірус. Експрес-тест має бути зроблений не пізніш як за 48 годин до часу прибуття.

Як і раніше, в’їзд до Греції дозволений і за ПЛР-тестом — його потрібно зробити не пізніш як за 72 години до часу прибуття в країну, зазначає Управління цивільної авіації Греції.

Окрім тесту, на в’їзді можна показати й сертифікат вакцинації за стандартом, затвердженим у ЄС (в Україні, нагадаємо, його обіцяють видавати вже з липня), або документ, який засвідчує, що ви перехворіли COVID-19 за два-дев’ять місяців до в’їзду.

По-друге, тепер дітям віком до 12 років в’їзд до Греції дозволений без будь-яких документів, які підтверджують їхній COVID-статус. Раніше максимальний вік становив 6 років; його підвищили за рекомендаціями ЄС.

Решта правил щодо в’їзду в Грецію залишаються незмінними — зокрема, перед прибуттям потрібно заповнити спеціальну форму. Для подорожувальників із низки країн (зокрема й України) по прибутті не потрібно йти на самоізоляцію.

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Греція відкрила свої кордони для іноземних туристів ще 14 травня.