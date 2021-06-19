Украинские туристы могут въезжать в Грецию с отрицательным экспресс-тестом

Министерство туризма и Управление гражданской авиации Греции обновили условия въезда в страну для туристов. В частности, в перечень оснований для въезда добавился экспресс-тест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

О своих изменения ведомство 18 июня, по данным издания Ekathimerini. Во-первых, теперь для въезда достаточно показать только отрицательный экспресс-тест на коронавирус. Экспресс-тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до времени прибытия.

По-прежнему въезд в Грецию разрешен и по ПЦР-тесту - его нужно сделать не позднее чем за 72 часа до времени прибытия в страну, отмечает Управление гражданской авиации Греции.

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Кроме теста, на въезде можно показать и сертификат вакцинации по стандарту, утвержденному в ЕС (в Украине, напомним, его обещают выдавать уже с июля), или документ, подтверждающий, что вы переболели COVID-19 за два-девять месяцев до въезда.

Во-вторых, теперь детям до 12 лет въезд в Грецию разрешен без каких-либо документов, подтверждающих их COVID-статус. Ранее максимальный возраст составлял 6 лет его повысили по рекомендациям ЕС.

Остальные правила въезда в Грецию остаются неизменными - в частности, перед прибытием нужно заполнить специальную форму. Для путешественников из ряда стран (включая Украину) по прибытии не нужно идти на самоизоляцию.

Греция открыла свои границы для иностранных туристов еще 14 мая.

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