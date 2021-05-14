Греция открыла границы для украинских туристов

Правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе гражданам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", соответствующее решение опубликовано в пятницу.

В частности, решение правительства делает исключения по запрету на въезд в Грецию для граждан третьих стран на любом пункте въезда в страну, любым способом, включая воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные:



- Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей;

- Запрет не распространяется на постоянных жителей таких стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, въезжающих в страну любым способом или любыми способами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями решения.

Также читайте: Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

Для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму.

Туристы должны предоставить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда, или сертификат о перенесенной болезни или положительном диагнозе с помощью ПЦР-теста, сделанный от двух до девяти месяцев с даты болезни.

Последний вариант предполагает, что документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, эфферентными лабораториями страны происхождения или транзита или государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации. Документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя лица, как оно указано в паспорте.

Ранее сообщалось, что украинцам въезд в Грецию пока закрыт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский