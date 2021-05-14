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Греция открыла границы для украинских туристов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Греция открыла границы для украинских туристов

Правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе гражданам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", соответствующее решение опубликовано в пятницу.

В частности, решение правительства делает исключения по запрету на въезд в Грецию для граждан третьих стран на любом пункте въезда в страну, любым способом, включая воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные:

- Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей;
- Запрет не распространяется на постоянных жителей таких стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, въезжающих в страну любым способом или любыми способами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями решения.

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Для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму.

Туристы должны предоставить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда, или сертификат о перенесенной болезни или положительном диагнозе с помощью ПЦР-теста, сделанный от двух до девяти месяцев с даты болезни.

Последний вариант предполагает, что документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, эфферентными лабораториями страны происхождения или транзита или государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации. Документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя лица, как оно указано в паспорте.

Ранее сообщалось, что украинцам въезд в Грецию пока закрыт.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран
...из вторых стран, пока дурных нэма...*)
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14.05.2021 16:29 Ответить
14.05.21 14:04 Греция открыла границы для туристов: украинцам въезд в страну пока закрыт
Греція відкрила кордони для українських туристів - Цензор.НЕТ 6657Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов. Однако, для украинцев въезд в страну пока закрыт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Греции.
"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческого правительства по въезду граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято. Вот это коммуникация с властями Греции, узнают последними.
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14.05.2021 16:49 Ответить
теж звернув на це увагу
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14.05.2021 17:02 Ответить
 
 