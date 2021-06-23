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Новости
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США и ЕС будут совместно бороться с хакерскими атаками

США и ЕС будут совместно бороться с хакерскими атаками

Правительства США и Европы будут координировать борьбу с хакерскими атаками, число которых в последние годы резко возросло.

Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Теперь у нас есть новая рабочая группа по хакерским атакам, которая занимается проблемой программ-вымогателей, которые нанесли такой сильный урон в США и во многих других странах. Мы понимаем, что мы все разделяем эти уязвимости", - сказал Майоркас после встречи с министрами юстиции и внутренних дел европейских стран в Лиссабоне.

"Это то, что нас также касается — рост хакерских атак во время пандемии, и это та область, где мы, несомненно, можем сделать больше вместе", - сказала Илва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам.

В мае киберпреступники остановили крупнейший в США нефтепровод, принадлежащий компании Colonial, а также операции мясоперерабатывающей компании JBS в США. В том же месяце в Ирландии в результате хакерской атаки была парализована система здравоохранения страны.

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ЕС и США будут работать вместе "посредством правоохранительных действий, повышая осведомленность общественности о том, как защищать сети, а также о рисках выплаты преступникам".

Майоркас сказал, что ЕС и США хотят бороться с атаками "путем обмена информацией, ... путем обмена передовым опытом и совместной работы".

Автор: 

Европа (1842) киберпреступление (762) США (26542) хакер (1181) кибербезопасность (673)


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Лучше боритесь с причиной, а не со следствием, с государством, являющимся источником и родоначальником этого явления.
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23.06.2021 09:30 Ответить
Імперія Зла.
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23.06.2021 09:42 Ответить
Крутой американский спец по хакерским делам Майкл Тэлэн взялся за дело,этот паря найдет всех Крыс Путлера,ибо работал в сраном Курятнике Путлера...
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23.06.2021 09:42 Ответить
Звучит, будто Чикатило подарил на суде матери жертвы букет цветов...
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23.06.2021 09:47 Ответить
лучше бы делом занялись, проявили бы глубокую озабоченность !!
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23.06.2021 11:14 Ответить
 
 