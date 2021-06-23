США и ЕС будут совместно бороться с хакерскими атаками

Правительства США и Европы будут координировать борьбу с хакерскими атаками, число которых в последние годы резко возросло.

Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Теперь у нас есть новая рабочая группа по хакерским атакам, которая занимается проблемой программ-вымогателей, которые нанесли такой сильный урон в США и во многих других странах. Мы понимаем, что мы все разделяем эти уязвимости", - сказал Майоркас после встречи с министрами юстиции и внутренних дел европейских стран в Лиссабоне.

"Это то, что нас также касается — рост хакерских атак во время пандемии, и это та область, где мы, несомненно, можем сделать больше вместе", - сказала Илва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам.

В мае киберпреступники остановили крупнейший в США нефтепровод, принадлежащий компании Colonial, а также операции мясоперерабатывающей компании JBS в США. В том же месяце в Ирландии в результате хакерской атаки была парализована система здравоохранения страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правительстве Польши заявили о причастности хакеров, связанных со спецслужбами РФ, к кибератаке на польских политиков

ЕС и США будут работать вместе "посредством правоохранительных действий, повышая осведомленность общественности о том, как защищать сети, а также о рисках выплаты преступникам".

Майоркас сказал, что ЕС и США хотят бороться с атаками "путем обмена информацией, ... путем обмена передовым опытом и совместной работы".