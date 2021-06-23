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США і ЄС спільно боротимуться з хакерськими атаками

США і ЄС спільно боротимуться з хакерськими атаками

Уряди США і Європи координуватимуть боротьбу з хакерськими атаками, кількість яких останніми роками різко зросла.

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Тепер у нас є нова робоча група щодо хакерських атак, яка займається проблемою програм-вимагачів, які завдали такої сильної шкоди в США і в багатьох інших країнах. Ми розуміємо, що ми всі поділяємо ці вразливості", - сказав Майоркас після зустрічі з міністрами юстиції і внутрішніх справ європейських країн у Лісабоні.

"Це те, що нас також стосується - зростання хакерських атак під час пандемії, і це та галузь, де ми, без сумніву, можемо зробити більше разом", - сказала Ілва Йоханссон, комісар ЄС з питань внутрішніх справ.

У травні кіберзлочинці зупинили найбільший у США нафтопровід, що належить компанії Colonial, а також операції м'ясопереробної компанії JBS в США. Того ж місяця в Ірландії в результаті хакерської атаки була паралізована система охорони здоров'я країни.

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ЄС і США працюватимуть разом "за допомогою правоохоронних дій, підвищуючи обізнаність громадськості про те, як захищати мережі, а також про ризики виплати злочинцям".

Майоркас сказав, що ЄС і США хочуть боротися з атаками "шляхом обміну інформацією, ... шляхом обміну передовим досвідом та спільної роботи".

Автор: 

Європа (1799) кіберзлочин (810) США (22685) хакер (1346) кібербезпека (1161)


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Лучше боритесь с причиной, а не со следствием, с государством, являющимся источником и родоначальником этого явления.
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23.06.2021 09:30 Відповісти
Імперія Зла.
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23.06.2021 09:42 Відповісти
Крутой американский спец по хакерским делам Майкл Тэлэн взялся за дело,этот паря найдет всех Крыс Путлера,ибо работал в сраном Курятнике Путлера...
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23.06.2021 09:42 Відповісти
Звучит, будто Чикатило подарил на суде матери жертвы букет цветов...
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23.06.2021 09:47 Відповісти
лучше бы делом занялись, проявили бы глубокую озабоченность !!
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23.06.2021 11:14 Відповісти
 
 