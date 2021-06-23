США і ЄС спільно боротимуться з хакерськими атаками

Уряди США і Європи координуватимуть боротьбу з хакерськими атаками, кількість яких останніми роками різко зросла.

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Тепер у нас є нова робоча група щодо хакерських атак, яка займається проблемою програм-вимагачів, які завдали такої сильної шкоди в США і в багатьох інших країнах. Ми розуміємо, що ми всі поділяємо ці вразливості", - сказав Майоркас після зустрічі з міністрами юстиції і внутрішніх справ європейських країн у Лісабоні.

"Це те, що нас також стосується - зростання хакерських атак під час пандемії, і це та галузь, де ми, без сумніву, можемо зробити більше разом", - сказала Ілва Йоханссон, комісар ЄС з питань внутрішніх справ.

У травні кіберзлочинці зупинили найбільший у США нафтопровід, що належить компанії Colonial, а також операції м'ясопереробної компанії JBS в США. Того ж місяця в Ірландії в результаті хакерської атаки була паралізована система охорони здоров'я країни.

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ЄС і США працюватимуть разом "за допомогою правоохоронних дій, підвищуючи обізнаність громадськості про те, як захищати мережі, а також про ризики виплати злочинцям".

Майоркас сказав, що ЄС і США хочуть боротися з атаками "шляхом обміну інформацією, ... шляхом обміну передовим досвідом та спільної роботи".