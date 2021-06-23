РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3992 посетителя онлайн
Новости
6 538 3

Ремонт участка "Дороги единства" завершают на Черкасщине, - "Укравтодор"

Ремонт участка

Финишный слой покрытия на участке трассы М-30 Стрый - Изварино начали укладывать в Черкасской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

На выходных специалисты подрядной компании ООО "ДРСУ-48" завершили укладку верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона между селами Гроздеве и Бабанка Уманского района.

Согласно проекту, на участке также планируют укрепить обочины, установить съезды, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

"Новый конструктив дорожной одежды на участке км 565+431 - км 568+511 автодороги М-30 (бывшая М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) таков: выравнивающий и нижний слои крупнозернистого асфальтобетона, финишный верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона", - говорится в сообщении.

Дорогу Единства, которую ремонтируют в рамках президентской программы "Большая стройка", планируют открыть до 24 августа.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: Новый мост через железную дорогу строят в Прилуках, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Черниговская область (1126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕпереміга?
показать весь комментарий
23.06.2021 09:36 Ответить
Совкомвий символізм сморід "мАлАдих" ліТц.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:15 Ответить
Цю дорогу "Єднання" яка до минулої осені мала позначення М-12 і досі так на знаках позначається почали ремонтувати ще осеню 2016 року. За цей час Повністю завершили ремонт від Дятківці-Вінниця-Умань та Тернопіль-Хмельницький-Голосків. А це більше ніж 80% дожени всієї траси. Але я впевнений що Вовочка скаже що це все виключно завдяки "Його Розумному Керівництву" та програмі ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО, а за часів Порошенко ніхто нічого не робив.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:47 Ответить
 
 