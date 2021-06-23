Ремонт участка "Дороги единства" завершают на Черкасщине, - "Укравтодор"

Финишный слой покрытия на участке трассы М-30 Стрый - Изварино начали укладывать в Черкасской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

На выходных специалисты подрядной компании ООО "ДРСУ-48" завершили укладку верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона между селами Гроздеве и Бабанка Уманского района.

Согласно проекту, на участке также планируют укрепить обочины, установить съезды, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

"Новый конструктив дорожной одежды на участке км 565+431 - км 568+511 автодороги М-30 (бывшая М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) таков: выравнивающий и нижний слои крупнозернистого асфальтобетона, финишный верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона", - говорится в сообщении.

Дорогу Единства, которую ремонтируют в рамках президентской программы "Большая стройка", планируют открыть до 24 августа.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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