Ремонт ділянки "Дороги єдності" завершують на Черкащині, - "Укравтодор"

Фінішний шар покриття на ділянці траси М-30 Стрий - Ізварине почали укладати в Черкаській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

На вихідних фахівці підрядної компанії ТОВ "ДРСУ-48" завершили укладання верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону між селами Гроздеве та Бабанка Уманського району.

Згідно з проєктом, на ділянці також планують зміцнити узбіччя, встановити з'їзди, нанести дорожню розмітку і встановити дорожні знаки.

"Новий конструктив дорожнього одягу на ділянці км 565+431 – км 568+511 автодороги М-30 (колишня М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка) такий:вирівнюючий та нижній шари крупнозернистого асфальтобетону, фінішний верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону", - йдеться в повідомленні.

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Дорогу Єдності, яку ремонтують в рамках президентської програми "Велике будівництво", планують відкрити до 24 серпня.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.