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Ремонт ділянки "Дороги єдності" завершують на Черкащині, - "Укравтодор"

Ремонт ділянки

Фінішний шар покриття на ділянці траси М-30 Стрий - Ізварине почали укладати в Черкаській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

На вихідних фахівці підрядної компанії ТОВ "ДРСУ-48" завершили укладання верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону між селами Гроздеве та Бабанка Уманського району.

Згідно з проєктом, на ділянці також планують зміцнити узбіччя, встановити з'їзди, нанести дорожню розмітку і встановити дорожні знаки.

"Новий конструктив дорожнього одягу на ділянці км 565+431 – км 568+511 автодороги М-30 (колишня М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка) такий:вирівнюючий та нижній шари крупнозернистого асфальтобетону, фінішний верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт доріг: від сьогодні проїзд у напрямку м. Бориспіль буде тимчасово закритий

Дорогу Єдності, яку ремонтують в рамках президентської програми "Велике будівництво", планують відкрити до 24 серпня.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Автор: 

дороги (3059) Велике будівництво (741) Чернігівська область (901)


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ЗЕпереміга?
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23.06.2021 09:36 Відповісти
Совкомвий символізм сморід "мАлАдих" ліТц.
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23.06.2021 10:15 Відповісти
Цю дорогу "Єднання" яка до минулої осені мала позначення М-12 і досі так на знаках позначається почали ремонтувати ще осеню 2016 року. За цей час Повністю завершили ремонт від Дятківці-Вінниця-Умань та Тернопіль-Хмельницький-Голосків. А це більше ніж 80% дожени всієї траси. Але я впевнений що Вовочка скаже що це все виключно завдяки "Його Розумному Керівництву" та програмі ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО, а за часів Порошенко ніхто нічого не робив.
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23.06.2021 10:47 Відповісти
 
 