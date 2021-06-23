Венгрия будет бесплатно вакцинировать от коронавируса жителей Закарпатья

В июле Венгрия начнет бесплатную вакцинацию против COVID-19 для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы. В частности, прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от того, гражданами какой страны они являются.

Об этом сообщает венгерский правительственный портал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Такое решение власти приняли для того, чтобы "защитить венгерское население и венгров за границей, и расширить сферу защиты для тех, кто живет непосредственно вдоль границ Венгрии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав

Отмечается, что постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, будет опубликовано в понедельник, 28 июня.

Известно, что и венгры, и граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, и которым уже исполнилось 18 лет, смогут сделать прививки в предназначенных пунктах вакцинации уже с июля.

По информации ведомства, регистрация будет проходить в пунктах вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США вакцинировали от COVID-19 70% граждан старше 30 лет

Уточняется, что вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен.