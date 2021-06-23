Венгрия будет бесплатно вакцинировать от коронавируса жителей Закарпатья
В июле Венгрия начнет бесплатную вакцинацию против COVID-19 для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы. В частности, прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от того, гражданами какой страны они являются.
Об этом сообщает венгерский правительственный портал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Такое решение власти приняли для того, чтобы "защитить венгерское население и венгров за границей, и расширить сферу защиты для тех, кто живет непосредственно вдоль границ Венгрии".
Отмечается, что постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, будет опубликовано в понедельник, 28 июня.
Известно, что и венгры, и граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, и которым уже исполнилось 18 лет, смогут сделать прививки в предназначенных пунктах вакцинации уже с июля.
По информации ведомства, регистрация будет проходить в пунктах вакцинации.
Уточняется, что вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен.
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