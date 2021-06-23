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Новости Коронавирус и карантин
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Венгрия будет бесплатно вакцинировать от коронавируса жителей Закарпатья

Венгрия будет бесплатно вакцинировать от коронавируса жителей Закарпатья

В июле Венгрия начнет бесплатную вакцинацию против COVID-19 для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы. В частности, прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от того, гражданами какой страны они являются.

Об этом сообщает венгерский правительственный портал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Такое решение власти приняли для того, чтобы "защитить венгерское население и венгров за границей, и расширить сферу защиты для тех, кто живет непосредственно вдоль границ Венгрии".

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Отмечается, что постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, будет опубликовано в понедельник, 28 июня.

Известно, что и венгры, и граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, и которым уже исполнилось 18 лет, смогут сделать прививки в предназначенных пунктах вакцинации уже с июля.

По информации ведомства, регистрация будет проходить в пунктах вакцинации.

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Уточняется, что вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен.

Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1940) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2582)


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Топ комментарии
+9
спутником?)
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23.06.2021 11:21
+4
Напоминает ордло.
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23.06.2021 11:29
+3
Вы верите что говорят эти клоуны? Никто из них не уколол себе эту жижу, все постановка для лохов.
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23.06.2021 11:29
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спутником?)
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23.06.2021 11:21 Ответить
Напишут pfizer, но на самом деле будет русошмудряк.
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23.06.2021 11:22 Ответить
Шуфрич уже съездил в Венгрию и получил прививку Спутник? Обещал в прямом эфире.
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23.06.2021 11:23 Ответить
шо "зе" ужо получил откат .и дал согласие указом разрешающим сие ?
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23.06.2021 11:24 Ответить
ще один щолчок по носі зюзі від ********
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23.06.2021 11:25 Ответить
29 января 2021. В политическом ток-шоу также принимал участие нардеп от "https://www.obozrevatel.com/entity/partiya-za-zhittya/?_gl=1*1mvod1q*_ga*MTQ5Mzk5MTc5Ny4xNjI0NDM2NjI4*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDQzNjYxNS4xLjAuMTYyNDQzNjYxNS4w Оппозиционной платформы - За жизнь " https://www.obozrevatel.com/person/nestor-shufrich.htm Нестор Шуфрич (он, к слову, заявил, что https://news.obozrevatel.com/politics/covid-19-shufrich-poedet-v-budapesht-za-rossijskoj-vaktsinoj-sputnik-v.htm планирует вакцинироваться в столице Венгрии Будапеште "Спутником V"). Шуфрич укололся Спутником или в ВР получил Пфайзер?
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23.06.2021 11:26 Ответить
Вы верите что говорят эти клоуны? Никто из них не уколол себе эту жижу, все постановка для лохов.
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23.06.2021 11:29 Ответить
я не мастурбирую ни на серп и молот, ни на великую мощную россию. Уверена, что все шуфричи, рабиновичи, бойки и медведчуки, васи головановы, дианы панченко (и прочие звезды 112, ньсван, Zik) уколятся пфайзером в первых рядах.
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23.06.2021 11:39 Ответить
Хотелось бы.
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23.06.2021 11:44 Ответить
а это вообще законно? на территории Украины другая страна будет вакцинировать граждан Украины. это вообще чего?
але! кулеба, харе валяться на пляжах анталии. просыпайся. тут работа есть
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23.06.2021 11:27 Ответить
А что у нас законно? Зеленые Конституцию херят, а ты про закон.
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23.06.2021 11:28 Ответить
Сегодня вакцинировать, завтра выдавать паспорта, а послезавтра собирать налоги
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23.06.2021 11:43 Ответить
Скорей всего не вакцинировать, а передадут вакцины в местные амбулаторию. Как это было в 2016 году, когда для Закарпатья не нашлось вакцины от кори, Москаль обратился к венграм, и те в срочном порядке за свой счёт привезли вакцину
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23.06.2021 11:45 Ответить
Напоминает ордло.
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23.06.2021 11:29 Ответить
Отключите этого от вышек 5G, срочно!
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23.06.2021 11:50 Ответить
На яку годину викликано посла?
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23.06.2021 11:39 Ответить
"вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен", - "Спутник V", який мадьяри закупили в мордорі.

Останні події в Росії свідчать про те, що російські вакцини - щось набагато гірше, ніж просто фейк. Позасезонний, і, до того ж в розпал прищеплювальної кампанії, спалах COVID-19 прямо вказує на те, що щеплення "Супутником V", найбільш ходової російською вакциною, не захищає щепленого, а, навпаки, створює умови для його зараження. https://www.dsnews.ua/ukr/society/sputnik-ruhnuvshiy-s-nebes-chem-vyzvana-vspyshka-koronavirusa-v-rossii-15062021-428327
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23.06.2021 11:51 Ответить
Бажано кацапським шмурдяком, вони це заслуговують.
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23.06.2021 11:51 Ответить
Любят венгры венгров.. В любой стране.. Израильтяне любят своих.. Чехи.. Украинцы, к сожалению, пока к такому не готовы
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23.06.2021 11:52 Ответить
Цыганам по баяну!!!
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23.06.2021 12:17 Ответить
жителей закарпатья или мадьяр закарпатья? это 2 большие разницы... - считаю это вмешательством Будапешта во внутренние дела Украины.
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23.06.2021 12:25 Ответить
Цьго в першу чергу!Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття - Цензор.НЕТ 5629
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23.06.2021 12:36 Ответить
 
 