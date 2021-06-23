Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття

У липні Угорщина почне безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Зокрема, щеплення зможуть отримати жителі Закарпатської області незалежно від того, громадянами якої країни вони є.

Про це повідомляє угорський урядовий портал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таке рішення влада ухвалила для того, аби "захистити угорське населення та угорців за кордоном, та розширити сферу захисту для тих, хто мешкає безпосередньо вздовж кордонів Угорщини".

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ

Зазначається, що постанова уряду, яка буде регулювати деталі вакцинації, буде опублікована в понеділок, 28 червня.

Відомо, що і угорці, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років, зможуть зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації вже з липня.

За інформацією відомства, реєстрація відбуватиметься у пунктах вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба

Уточнюється, що вакцини обирати не можна, громадяни матимуть право на щеплення лише тим препаратом, який буде запропонований.