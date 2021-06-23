Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття
У липні Угорщина почне безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Зокрема, щеплення зможуть отримати жителі Закарпатської області незалежно від того, громадянами якої країни вони є.
Про це повідомляє угорський урядовий портал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таке рішення влада ухвалила для того, аби "захистити угорське населення та угорців за кордоном, та розширити сферу захисту для тих, хто мешкає безпосередньо вздовж кордонів Угорщини".
Зазначається, що постанова уряду, яка буде регулювати деталі вакцинації, буде опублікована в понеділок, 28 червня.
Відомо, що і угорці, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років, зможуть зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації вже з липня.
За інформацією відомства, реєстрація відбуватиметься у пунктах вакцинації.
Уточнюється, що вакцини обирати не можна, громадяни матимуть право на щеплення лише тим препаратом, який буде запропонований.
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Останні події в Росії свідчать про те, що російські вакцини - щось набагато гірше, ніж просто фейк. Позасезонний, і, до того ж в розпал прищеплювальної кампанії, спалах COVID-19 прямо вказує на те, що щеплення "Супутником V", найбільш ходової російською вакциною, не захищає щепленого, а, навпаки, створює умови для його зараження. https://www.dsnews.ua/ukr/society/sputnik-ruhnuvshiy-s-nebes-chem-vyzvana-vspyshka-koronavirusa-v-rossii-15062021-428327