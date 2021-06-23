УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4464 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 294 31

Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття

Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття

У липні Угорщина почне безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Зокрема, щеплення зможуть отримати жителі Закарпатської області незалежно від того, громадянами якої країни вони є.

Про це повідомляє угорський урядовий портал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таке рішення влада ухвалила для того, аби "захистити угорське населення та угорців за кордоном, та розширити сферу захисту для тих, хто мешкає безпосередньо вздовж кордонів Угорщини".

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 53 786 осіб, загалом - 1 755 139, - МОЗ

Зазначається, що постанова уряду, яка буде регулювати деталі вакцинації, буде опублікована в понеділок, 28 червня.

Відомо, що і угорці, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років, зможуть зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації вже з липня.

За інформацією відомства, реєстрація відбуватиметься у пунктах вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію, - Кулеба

Уточнюється, що вакцини обирати не можна, громадяни матимуть право на щеплення лише тим препаратом, який буде запропонований.

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2269) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2046)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
спутником?)
показати весь коментар
23.06.2021 11:21
+4
Напоминает ордло.
показати весь коментар
23.06.2021 11:29
+3
Вы верите что говорят эти клоуны? Никто из них не уколол себе эту жижу, все постановка для лохов.
показати весь коментар
23.06.2021 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спутником?)
показати весь коментар
23.06.2021 11:21 Відповісти
Напишут pfizer, но на самом деле будет русошмудряк.
показати весь коментар
23.06.2021 11:22 Відповісти
Шуфрич уже съездил в Венгрию и получил прививку Спутник? Обещал в прямом эфире.
показати весь коментар
23.06.2021 11:23 Відповісти
шо "зе" ужо получил откат .и дал согласие указом разрешающим сие ?
показати весь коментар
23.06.2021 11:24 Відповісти
ще один щолчок по носі зюзі від ********
показати весь коментар
23.06.2021 11:25 Відповісти
29 января 2021. В политическом ток-шоу также принимал участие нардеп от "https://www.obozrevatel.com/entity/partiya-za-zhittya/?_gl=1*1mvod1q*_ga*MTQ5Mzk5MTc5Ny4xNjI0NDM2NjI4*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDQzNjYxNS4xLjAuMTYyNDQzNjYxNS4w Оппозиционной платформы - За жизнь " https://www.obozrevatel.com/person/nestor-shufrich.htm Нестор Шуфрич (он, к слову, заявил, что https://news.obozrevatel.com/politics/covid-19-shufrich-poedet-v-budapesht-za-rossijskoj-vaktsinoj-sputnik-v.htm планирует вакцинироваться в столице Венгрии Будапеште "Спутником V"). Шуфрич укололся Спутником или в ВР получил Пфайзер?
показати весь коментар
23.06.2021 11:26 Відповісти
Вы верите что говорят эти клоуны? Никто из них не уколол себе эту жижу, все постановка для лохов.
показати весь коментар
23.06.2021 11:29 Відповісти
я не мастурбирую ни на серп и молот, ни на великую мощную россию. Уверена, что все шуфричи, рабиновичи, бойки и медведчуки, васи головановы, дианы панченко (и прочие звезды 112, ньсван, Zik) уколятся пфайзером в первых рядах.
показати весь коментар
23.06.2021 11:39 Відповісти
Хотелось бы.
показати весь коментар
23.06.2021 11:44 Відповісти
а это вообще законно? на территории Украины другая страна будет вакцинировать граждан Украины. это вообще чего?
але! кулеба, харе валяться на пляжах анталии. просыпайся. тут работа есть
показати весь коментар
23.06.2021 11:27 Відповісти
А что у нас законно? Зеленые Конституцию херят, а ты про закон.
показати весь коментар
23.06.2021 11:28 Відповісти
Сегодня вакцинировать, завтра выдавать паспорта, а послезавтра собирать налоги
показати весь коментар
23.06.2021 11:43 Відповісти
Скорей всего не вакцинировать, а передадут вакцины в местные амбулаторию. Как это было в 2016 году, когда для Закарпатья не нашлось вакцины от кори, Москаль обратился к венграм, и те в срочном порядке за свой счёт привезли вакцину
показати весь коментар
23.06.2021 11:45 Відповісти
Напоминает ордло.
показати весь коментар
23.06.2021 11:29 Відповісти
Отключите этого от вышек 5G, срочно!
показати весь коментар
23.06.2021 11:50 Відповісти
На яку годину викликано посла?
показати весь коментар
23.06.2021 11:39 Відповісти
"вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен", - "Спутник V", який мадьяри закупили в мордорі.

Останні події в Росії свідчать про те, що російські вакцини - щось набагато гірше, ніж просто фейк. Позасезонний, і, до того ж в розпал прищеплювальної кампанії, спалах COVID-19 прямо вказує на те, що щеплення "Супутником V", найбільш ходової російською вакциною, не захищає щепленого, а, навпаки, створює умови для його зараження. https://www.dsnews.ua/ukr/society/sputnik-ruhnuvshiy-s-nebes-chem-vyzvana-vspyshka-koronavirusa-v-rossii-15062021-428327
показати весь коментар
23.06.2021 11:51 Відповісти
Бажано кацапським шмурдяком, вони це заслуговують.
показати весь коментар
23.06.2021 11:51 Відповісти
Любят венгры венгров.. В любой стране.. Израильтяне любят своих.. Чехи.. Украинцы, к сожалению, пока к такому не готовы
показати весь коментар
23.06.2021 11:52 Відповісти
Цыганам по баяну!!!
показати весь коментар
23.06.2021 12:17 Відповісти
жителей закарпатья или мадьяр закарпатья? это 2 большие разницы... - считаю это вмешательством Будапешта во внутренние дела Украины.
показати весь коментар
23.06.2021 12:25 Відповісти
Цьго в першу чергу!Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття - Цензор.НЕТ 5629
показати весь коментар
23.06.2021 12:36 Відповісти
 
 