США вакцинировали от COVID-19 70% граждан старше 30 лет

По крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 70% американцев старше 30 лет.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом она прокомментировала цели и достижения администрации Байдена в вопросе вакцинации.

"Фактически сейчас, по состоянию на сегодня, мы уже достигли этого показателя (70% вакцинированных. - Ред.) среди лиц, которым исполнилось 30 лет и больше", - отметила представительница администрации президента США.

Ранее Байден заявил, что его администрация планирует обеспечить вакцинацию 70% всего взрослого населения США в возрасте от 18 лет ко Дню независимости Соединенных Штатов, который отмечается 4 июля. По состоянию на вторник этот показатель достигает только 65,4%.

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Это объясняется, в частности, тем, что молодежь считает заболевание COVID-19 не особо опасным и избегает вакцинации. Такого же мнения придерживается часть американцев, проживающая за пределами крупных городов.

Псаки прокомментировала ситуацию следующим образом: "Мы не рассматриваем это как что-то, что пошло не так. Наше видение заключается в том, что мы поставили перед собой смелую и амбициозную цель, которую президент начал воплощать с самого начала. И мы ожидаем достичь этой цели через пару недель после 4 июля".

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