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Новости Борьба с коронавирусом
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США вакцинировали от COVID-19 70% граждан старше 30 лет

США вакцинировали от COVID-19 70% граждан старше 30 лет

По крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 70% американцев старше 30 лет.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом она прокомментировала цели и достижения администрации Байдена в вопросе вакцинации.

"Фактически сейчас, по состоянию на сегодня, мы уже достигли этого показателя (70% вакцинированных. - Ред.) среди лиц, которым исполнилось 30 лет и больше", - отметила представительница администрации президента США.

Ранее Байден заявил, что его администрация планирует обеспечить вакцинацию 70% всего взрослого населения США в возрасте от 18 лет ко Дню независимости Соединенных Штатов, который отмечается 4 июля. По состоянию на вторник этот показатель достигает только 65,4%.

Читайте: Полное вакцинирование AstraZeneca или Pfizer позволит избежать госпитализации при инфицировании штаммом "дельта" COVID-19, - исследование

Это объясняется, в частности, тем, что молодежь считает заболевание COVID-19 не особо опасным и избегает вакцинации. Такого же мнения придерживается часть американцев, проживающая за пределами крупных городов.

Псаки прокомментировала ситуацию следующим образом: "Мы не рассматриваем это как что-то, что пошло не так. Наше видение заключается в том, что мы поставили перед собой смелую и амбициозную цель, которую президент начал воплощать с самого начала. И мы ожидаем достичь этой цели через пару недель после 4 июля".

Также читайте: Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) США (26542) Псаки Джен (168) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
п.с. ...о какой вакцине и массовой вакцинации может идти речь, если вирус постоянно мутирует, за ним никому не угнаться !!!! .. или цель у сторонников вакцинации совсем другая !?
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23.06.2021 00:23
+3
Зе-Степанова на них нема. А так були би вже чемпіонами - 100%.
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23.06.2021 00:34
+2
Байден, почему вы вакцинировали 70% у вас, а не у нас? (с) Шо за фигня?!!!
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23.06.2021 00:04
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Байден, почему вы вакцинировали 70% у вас, а не у нас? (с) Шо за фигня?!!!
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23.06.2021 00:04 Ответить
Зеля теж вакцинує 70% до 24 серпня. Зуб давав.
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23.06.2021 00:06 Ответить
Коронавирус как оружие массового поражения - это так себе оружие (где-то кацапы "недобадяжили" его). А вот как оружие сеяния паники и глобального обвала экономики и хаоса - вполне нормальное оружие. И еще - Очень эффективное оружие - это прививка от короны !!!

Тема кароновируса нам дала толчок к пониманию того, что надо следить за своим здоровьем. И это, может быть, одна из положительных последствий короны. Чтобы понимать, как быть здоровым - нужно иметь здоровый иммунитет. Как в голове , так и в теле..(с)
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23.06.2021 00:19 Ответить
п.с. ...о какой вакцине и массовой вакцинации может идти речь, если вирус постоянно мутирует, за ним никому не угнаться !!!! .. или цель у сторонников вакцинации совсем другая !?
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23.06.2021 00:23 Ответить
Да, в плане паникерства Вы еще тот боец...
А речь идет об обычных антиковидных вакцинах. У антител несколько комплиментарно детерминированных участков. Если мутация в антигене отвечает одному из них, еффективность вакцины несколько снизится, а если ни одному из них, то эффективность останется такой же.
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23.06.2021 07:46 Ответить
антитела - не работают, потому что вирус устойчив к коктейлю моноклональных антител !!! и сейчас все Мировые органы здравоохранения обеспокоены дальнейшей мутацией коронавируса и вакцины (любые) на СЕГОДНЯ - НЕ РАБОТАЮТ !!!!!!! *********
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23.06.2021 16:52 Ответить
Вакцины у людей вырабатывают поликлональные антитела. И все там работает
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
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23.06.2021 17:01 Ответить
угу.. вики верю
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23.06.2021 17:14 Ответить
Я ссылкам, приведенным в Вики верю больше, чем фантазиям Игоря Монахова.
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23.06.2021 17:34 Ответить
я тебе сколько раз говорил - Прививайся ВСЕМИ вакцинами сразу и хоть каждый день !!! Здоровье твое , жаль правда нет у тебя мозгов чтобы сложить этот пазл с вакцинацией (вся инфа об этом в открытом доступе, правда на вики ее нет !!)
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23.06.2021 20:18 Ответить
Я же писал, что я Вашим фантазиям не верю. С чего мне прислушиваться к Вашим советам?
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23.06.2021 21:17 Ответить
таким как ты уже НИКАКИЕ советы не помогут !!! вы безнадежно утеряли связь с реальностью и возможность делать выводы чтобы остаться в живых в это очень тревожное время !!!
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23.06.2021 23:36 Ответить
Вы глупее, чем кажитесь на первый взгдяд.
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23.06.2021 23:55 Ответить
"В параллельном исследование группа ученых из университета Рокфеллера также установила: у пациентов, переболевших COVID-19, формируется устойчивый клеточный иммунитет." т.е. - Пожизненный иммунитет к КОВИД-19 без вакцинации ?! Все эти механизмы давно известны, и было бы, мягко говоря, странно, если было бы по-другому. Но "публике" как ты очень тяжело объяснить, как работает трансформатор...- Как работает трансформатор? - У-у-у-у!
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24.06.2021 00:02 Ответить
А что ж ты до этого отрывка не дочитал, академик трансформаторный?
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html При этом эксперты отмечают: новые исследования вовсе не повод отказываться от вакцинации тем, кто уже переболел коронавирусом. Повторные случаи заражения COVID-19 указывают на то, что иммунная система далеко не всегда реагирует на вирус оптимально. К тому же именно прививка обеспечивает самую надежную защиту, говорит доктор Рама Амара (Rama Amara) из университета Эмори.
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24.06.2021 00:10 Ответить
умей читать между строк !!! а то что ты мне написал это просто лящь-отмазка фармацевтам чтобы их не обидеть и не навредить с их вакцинацией!!!
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24.06.2021 00:15 Ответить
Это не я тебе написал, а я привел из статьи цитату, которую ты пропустил, пока между строк ты читал, как работает трансформатор.
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24.06.2021 14:03 Ответить
ой не смеши меня своими цитатами кварталовский юморЫст !!!.. это то что ты привел - обычный заброс вакцинированной мировой мафии чтобы те не обиделись и не открыли войну против исследователей...
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24.06.2021 14:20 Ответить
Цитаты, что привел ты и привел - из одной и той же статьи. Только ты, как всегда, не дал ссылки на источник. Я это дело исправил. А ты, вместо "спасибо", пытаешься какашкой плюнуть.
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24.06.2021 14:23 Ответить
я даже не знаю что сказать тебе дятлу клавиатуры.. но скажу - после прочтения(и еще нужно знать что читать) нужно делать выводы самому и понимать что хотел сказать автор статьи а не принимать все за чистую монету а самому пытаться из всего сказанного сложить логический пазл.. но тебе я смотрю этого не дано....
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24.06.2021 15:29 Ответить
Обычно то, что хотел сказать автор, содержится в заключительной части статьи. Вот она:
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html «Исходя из имеющихся данных можно предположить, что тем, кто уже переболел COVID-19, будет достаточно одной прививки. Она обеспечит им по-настоящему мощный иммунитет, по сравнению с теми, кто никогда не заражался. Я очень рекомендую делать хотя бы одну прививку», - подчеркнула она. Комбинация природных антител к COVID-19 и вакцины дает наилучшую защиту от новых штаммов коронавируса, говорят эксперты. Впрочем, по словам Амара, на продолжительность иммунитета влияет и тип вакцины, а также минимальный показатель уровня антител, необходимый для защиты от вируса. Эти данные ученные продолжают анализировать.
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24.06.2021 15:44 Ответить
ох дурак ты ***... ВСЯ суть идет немного в начале или чаще в середине статьи, а в конце уже идет как бы " оправдание для несогласных и извинение за обиду"... короче - ВСЕ отползай эрудит !!
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24.06.2021 16:28 Ответить
Ну ты и врезал по бездорожью... Иди, рассказывай лучше про работу трансформатора.
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24.06.2021 16:40 Ответить
ха.. что , я смотрю тебя трансформатор запаял недалекий мой пользователь тырнета !!! иди броди
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24.06.2021 20:44 Ответить
Зе-Степанова на них нема. А так були би вже чемпіонами - 100%.
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23.06.2021 00:34 Ответить
Бабло побеждает зло. Спасибо Трампу и Operation Warp Speed.
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23.06.2021 07:23 Ответить
 
 