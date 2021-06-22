США вакцинировали от COVID-19 70% граждан старше 30 лет
По крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 70% американцев старше 30 лет.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Таким образом она прокомментировала цели и достижения администрации Байдена в вопросе вакцинации.
"Фактически сейчас, по состоянию на сегодня, мы уже достигли этого показателя (70% вакцинированных. - Ред.) среди лиц, которым исполнилось 30 лет и больше", - отметила представительница администрации президента США.
Ранее Байден заявил, что его администрация планирует обеспечить вакцинацию 70% всего взрослого населения США в возрасте от 18 лет ко Дню независимости Соединенных Штатов, который отмечается 4 июля. По состоянию на вторник этот показатель достигает только 65,4%.
Это объясняется, в частности, тем, что молодежь считает заболевание COVID-19 не особо опасным и избегает вакцинации. Такого же мнения придерживается часть американцев, проживающая за пределами крупных городов.
Псаки прокомментировала ситуацию следующим образом: "Мы не рассматриваем это как что-то, что пошло не так. Наше видение заключается в том, что мы поставили перед собой смелую и амбициозную цель, которую президент начал воплощать с самого начала. И мы ожидаем достичь этой цели через пару недель после 4 июля".
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Тема кароновируса нам дала толчок к пониманию того, что надо следить за своим здоровьем. И это, может быть, одна из положительных последствий короны. Чтобы понимать, как быть здоровым - нужно иметь здоровый иммунитет. Как в голове , так и в теле..(с)
А речь идет об обычных антиковидных вакцинах. У антител несколько комплиментарно детерминированных участков. Если мутация в антигене отвечает одному из них, еффективность вакцины несколько снизится, а если ни одному из них, то эффективность останется такой же.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html При этом эксперты отмечают: новые исследования вовсе не повод отказываться от вакцинации тем, кто уже переболел коронавирусом. Повторные случаи заражения COVID-19 указывают на то, что иммунная система далеко не всегда реагирует на вирус оптимально. К тому же именно прививка обеспечивает самую надежную защиту, говорит доктор Рама Амара (Rama Amara) из университета Эмори.
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html «Исходя из имеющихся данных можно предположить, что тем, кто уже переболел COVID-19, будет достаточно одной прививки. Она обеспечит им по-настоящему мощный иммунитет, по сравнению с теми, кто никогда не заражался. Я очень рекомендую делать хотя бы одну прививку», - подчеркнула она. Комбинация природных антител к COVID-19 и вакцины дает наилучшую защиту от новых штаммов коронавируса, говорят эксперты. Впрочем, по словам Амара, на продолжительность иммунитета влияет и тип вакцины, а также минимальный показатель уровня антител, необходимый для защиты от вируса. Эти данные ученные продолжают анализировать.