Штати вакцинували від COVID-19 70% громадян, старших за 30 років
Принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 70% американців, старших за 30 років.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Так вона прокоментувала цілі й досягнення адміністрації Байдена щодо вакцинації
"Фактично зараз, станом на сьогодні, ми вже досягли цього показника (70% вакцинованих – ред.) серед людей, яким виповнилося 30 років та більше", - наголосила представниця адміністрації президента США.
Раніше Байден заявив, що його адміністрація планує забезпечити вакцинацію 70% всього дорослого населення США віком від 18 років до Дня незалежності Сполучених Штатів, який відзначається 4 липня. Станом на вівторок, цей показник сягає лише 65,4%.
Це пояснюється, зокрема, тим, що молодь вважає захворювання на COVID-19 не особливо небезпечним та уникає вакцинації. Такої ж думки дотримується частина населення, яке проживає за межами великих міст.
Псакі прокоментувала ситуацію таким чином: "Ми не розглядаємо це як щось, що пішло не так. Наше бачення полягає в тому, що ми поставили перед собою сміливу та амбітну мету, яку президент почав втілювати від самого початку. І ми очікуємо досягнути цієї мети через пару тижнів після 4 липня".
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Тема кароновируса нам дала толчок к пониманию того, что надо следить за своим здоровьем. И это, может быть, одна из положительных последствий короны. Чтобы понимать, как быть здоровым - нужно иметь здоровый иммунитет. Как в голове , так и в теле..(с)
А речь идет об обычных антиковидных вакцинах. У антител несколько комплиментарно детерминированных участков. Если мутация в антигене отвечает одному из них, еффективность вакцины несколько снизится, а если ни одному из них, то эффективность останется такой же.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html При этом эксперты отмечают: новые исследования вовсе не повод отказываться от вакцинации тем, кто уже переболел коронавирусом. Повторные случаи заражения COVID-19 указывают на то, что иммунная система далеко не всегда реагирует на вирус оптимально. К тому же именно прививка обеспечивает самую надежную защиту, говорит доктор Рама Амара (Rama Amara) из университета Эмори.
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html «Исходя из имеющихся данных можно предположить, что тем, кто уже переболел COVID-19, будет достаточно одной прививки. Она обеспечит им по-настоящему мощный иммунитет, по сравнению с теми, кто никогда не заражался. Я очень рекомендую делать хотя бы одну прививку», - подчеркнула она. Комбинация природных антител к COVID-19 и вакцины дает наилучшую защиту от новых штаммов коронавируса, говорят эксперты. Впрочем, по словам Амара, на продолжительность иммунитета влияет и тип вакцины, а также минимальный показатель уровня антител, необходимый для защиты от вируса. Эти данные ученные продолжают анализировать.