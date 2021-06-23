УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11952 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 053 26

Штати вакцинували від COVID-19 70% громадян, старших за 30 років

Штати вакцинували від COVID-19 70% громадян, старших за 30 років

Принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 70% американців, старших за 30 років.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так вона прокоментувала цілі й досягнення адміністрації Байдена щодо вакцинації

"Фактично зараз, станом на сьогодні, ми вже досягли цього показника (70% вакцинованих – ред.) серед людей, яким виповнилося 30 років та більше", - наголосила представниця адміністрації президента США.

Раніше Байден заявив, що його адміністрація планує забезпечити вакцинацію 70% всього дорослого населення США віком від 18 років до Дня незалежності Сполучених Штатів, який відзначається 4 липня. Станом на вівторок, цей показник сягає лише 65,4%.

Читайте також: США віддадуть 55 млн доз COVID-вакцин іншим країнам, зокрема - Україні

Це пояснюється, зокрема, тим, що молодь вважає захворювання на COVID-19 не особливо небезпечним та уникає вакцинації. Такої ж думки дотримується частина населення, яке проживає за межами великих міст.

Псакі прокоментувала ситуацію таким чином: "Ми не розглядаємо це як щось, що пішло не так. Наше бачення полягає в тому, що ми поставили перед собою сміливу та амбітну мету, яку президент почав втілювати від самого початку. І ми очікуємо досягнути цієї мети через пару тижнів після 4 липня".

Автор: 

вакцина (4419) США (22665) Псакі Джен (148) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
п.с. ...о какой вакцине и массовой вакцинации может идти речь, если вирус постоянно мутирует, за ним никому не угнаться !!!! .. или цель у сторонников вакцинации совсем другая !?
показати весь коментар
23.06.2021 00:23
+3
Зе-Степанова на них нема. А так були би вже чемпіонами - 100%.
показати весь коментар
23.06.2021 00:34
+2
Байден, почему вы вакцинировали 70% у вас, а не у нас? (с) Шо за фигня?!!!
показати весь коментар
23.06.2021 00:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден, почему вы вакцинировали 70% у вас, а не у нас? (с) Шо за фигня?!!!
показати весь коментар
23.06.2021 00:04 Відповісти
Зеля теж вакцинує 70% до 24 серпня. Зуб давав.
показати весь коментар
23.06.2021 00:06 Відповісти
Коронавирус как оружие массового поражения - это так себе оружие (где-то кацапы "недобадяжили" его). А вот как оружие сеяния паники и глобального обвала экономики и хаоса - вполне нормальное оружие. И еще - Очень эффективное оружие - это прививка от короны !!!

Тема кароновируса нам дала толчок к пониманию того, что надо следить за своим здоровьем. И это, может быть, одна из положительных последствий короны. Чтобы понимать, как быть здоровым - нужно иметь здоровый иммунитет. Как в голове , так и в теле..(с)
показати весь коментар
23.06.2021 00:19 Відповісти
п.с. ...о какой вакцине и массовой вакцинации может идти речь, если вирус постоянно мутирует, за ним никому не угнаться !!!! .. или цель у сторонников вакцинации совсем другая !?
показати весь коментар
23.06.2021 00:23 Відповісти
Да, в плане паникерства Вы еще тот боец...
А речь идет об обычных антиковидных вакцинах. У антител несколько комплиментарно детерминированных участков. Если мутация в антигене отвечает одному из них, еффективность вакцины несколько снизится, а если ни одному из них, то эффективность останется такой же.
показати весь коментар
23.06.2021 07:46 Відповісти
антитела - не работают, потому что вирус устойчив к коктейлю моноклональных антител !!! и сейчас все Мировые органы здравоохранения обеспокоены дальнейшей мутацией коронавируса и вакцины (любые) на СЕГОДНЯ - НЕ РАБОТАЮТ !!!!!!! *********
показати весь коментар
23.06.2021 16:52 Відповісти
Вакцины у людей вырабатывают поликлональные антитела. И все там работает
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer%E2%80%93BioNTech_COVID-19_vaccine
показати весь коментар
23.06.2021 17:01 Відповісти
угу.. вики верю
показати весь коментар
23.06.2021 17:14 Відповісти
Я ссылкам, приведенным в Вики верю больше, чем фантазиям Игоря Монахова.
показати весь коментар
23.06.2021 17:34 Відповісти
я тебе сколько раз говорил - Прививайся ВСЕМИ вакцинами сразу и хоть каждый день !!! Здоровье твое , жаль правда нет у тебя мозгов чтобы сложить этот пазл с вакцинацией (вся инфа об этом в открытом доступе, правда на вики ее нет !!)
показати весь коментар
23.06.2021 20:18 Відповісти
Я же писал, что я Вашим фантазиям не верю. С чего мне прислушиваться к Вашим советам?
показати весь коментар
23.06.2021 21:17 Відповісти
таким как ты уже НИКАКИЕ советы не помогут !!! вы безнадежно утеряли связь с реальностью и возможность делать выводы чтобы остаться в живых в это очень тревожное время !!!
показати весь коментар
23.06.2021 23:36 Відповісти
Вы глупее, чем кажитесь на первый взгдяд.
показати весь коментар
23.06.2021 23:55 Відповісти
"В параллельном исследование группа ученых из университета Рокфеллера также установила: у пациентов, переболевших COVID-19, формируется устойчивый клеточный иммунитет." т.е. - Пожизненный иммунитет к КОВИД-19 без вакцинации ?! Все эти механизмы давно известны, и было бы, мягко говоря, странно, если было бы по-другому. Но "публике" как ты очень тяжело объяснить, как работает трансформатор...- Как работает трансформатор? - У-у-у-у!
показати весь коментар
24.06.2021 00:02 Відповісти
А что ж ты до этого отрывка не дочитал, академик трансформаторный?
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html При этом эксперты отмечают: новые исследования вовсе не повод отказываться от вакцинации тем, кто уже переболел коронавирусом. Повторные случаи заражения COVID-19 указывают на то, что иммунная система далеко не всегда реагирует на вирус оптимально. К тому же именно прививка обеспечивает самую надежную защиту, говорит доктор Рама Амара (Rama Amara) из университета Эмори.
показати весь коментар
24.06.2021 00:10 Відповісти
умей читать между строк !!! а то что ты мне написал это просто лящь-отмазка фармацевтам чтобы их не обидеть и не навредить с их вакцинацией!!!
показати весь коментар
24.06.2021 00:15 Відповісти
Это не я тебе написал, а я привел из статьи цитату, которую ты пропустил, пока между строк ты читал, как работает трансформатор.
показати весь коментар
24.06.2021 14:03 Відповісти
ой не смеши меня своими цитатами кварталовский юморЫст !!!.. это то что ты привел - обычный заброс вакцинированной мировой мафии чтобы те не обиделись и не открыли войну против исследователей...
показати весь коментар
24.06.2021 14:20 Відповісти
Цитаты, что привел ты и привел - из одной и той же статьи. Только ты, как всегда, не дал ссылки на источник. Я это дело исправил. А ты, вместо "спасибо", пытаешься какашкой плюнуть.
показати весь коментар
24.06.2021 14:23 Відповісти
я даже не знаю что сказать тебе дятлу клавиатуры.. но скажу - после прочтения(и еще нужно знать что читать) нужно делать выводы самому и понимать что хотел сказать автор статьи а не принимать все за чистую монету а самому пытаться из всего сказанного сложить логический пазл.. но тебе я смотрю этого не дано....
показати весь коментар
24.06.2021 15:29 Відповісти
Обычно то, что хотел сказать автор, содержится в заключительной части статьи. Вот она:
https://www.golosameriki.com/a/lifetime-immunity-to-covid-19/5911447.html «Исходя из имеющихся данных можно предположить, что тем, кто уже переболел COVID-19, будет достаточно одной прививки. Она обеспечит им по-настоящему мощный иммунитет, по сравнению с теми, кто никогда не заражался. Я очень рекомендую делать хотя бы одну прививку», - подчеркнула она. Комбинация природных антител к COVID-19 и вакцины дает наилучшую защиту от новых штаммов коронавируса, говорят эксперты. Впрочем, по словам Амара, на продолжительность иммунитета влияет и тип вакцины, а также минимальный показатель уровня антител, необходимый для защиты от вируса. Эти данные ученные продолжают анализировать.
показати весь коментар
24.06.2021 15:44 Відповісти
ох дурак ты ***... ВСЯ суть идет немного в начале или чаще в середине статьи, а в конце уже идет как бы " оправдание для несогласных и извинение за обиду"... короче - ВСЕ отползай эрудит !!
показати весь коментар
24.06.2021 16:28 Відповісти
Ну ты и врезал по бездорожью... Иди, рассказывай лучше про работу трансформатора.
показати весь коментар
24.06.2021 16:40 Відповісти
ха.. что , я смотрю тебя трансформатор запаял недалекий мой пользователь тырнета !!! иди броди
показати весь коментар
24.06.2021 20:44 Відповісти
Зе-Степанова на них нема. А так були би вже чемпіонами - 100%.
показати весь коментар
23.06.2021 00:34 Відповісти
Бабло побеждает зло. Спасибо Трампу и Operation Warp Speed.
показати весь коментар
23.06.2021 07:23 Відповісти
 
 