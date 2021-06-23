Штати вакцинували від COVID-19 70% громадян, старших за 30 років

Принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 70% американців, старших за 30 років.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так вона прокоментувала цілі й досягнення адміністрації Байдена щодо вакцинації

"Фактично зараз, станом на сьогодні, ми вже досягли цього показника (70% вакцинованих – ред.) серед людей, яким виповнилося 30 років та більше", - наголосила представниця адміністрації президента США.

Раніше Байден заявив, що його адміністрація планує забезпечити вакцинацію 70% всього дорослого населення США віком від 18 років до Дня незалежності Сполучених Штатів, який відзначається 4 липня. Станом на вівторок, цей показник сягає лише 65,4%.

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Це пояснюється, зокрема, тим, що молодь вважає захворювання на COVID-19 не особливо небезпечним та уникає вакцинації. Такої ж думки дотримується частина населення, яке проживає за межами великих міст.

Псакі прокоментувала ситуацію таким чином: "Ми не розглядаємо це як щось, що пішло не так. Наше бачення полягає в тому, що ми поставили перед собою сміливу та амбітну мету, яку президент почав втілювати від самого початку. І ми очікуємо досягнути цієї мети через пару тижнів після 4 липня".