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США віддадуть 55 млн доз COVID-вакцин іншим країнам, зокрема - Україні

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США віддадуть 55 млн доз COVID-вакцин іншим країнам, зокрема - Україні

Адміністрація Байдена оголосила список країн, які отримають упродовж червня 55 млн доз COVID-вакцин американського виробництва. Серед цих країн є й Україна.

Про це заявила в понеділок під час брифінгу в Білому домі речниця адміністрації президента США Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні адміністрація Байдена-Гарріс оголошує список розподілу 55 мільйонів із 80 мільйонів доз американських вакцин, які президент Байден пообіцяв виділити по всьому світу до кінця червня з метою припинення пандемії", - заявила Псакі.

Вона також зауважила, що американський уряд продовжує докладати зусиль для подолання пандемії всередині Сполучених Штатів, а також веде переговори з виробниками щодо закупівлі вакцин для інших країн.

В офіційному повідомленні Білого дому зазначається, що 41 мільйон із 55 мільйонів доз препаратів розподілятиметься через міжнародний механізм COVAX. Решта 14 млн надсилатиметься безпосередньо до країн, які потребують цього найбільше. Серед них значиться й Україна.

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"Приблизно 14 мільйонів – або 25% з цих 55 мільйонів вакцин – будуть розподілені на основі регіональних пріоритетів, а також між іншими отримувачами, такими як: Колумбія, Аргентина, Гаїті, інші країни Карибської співдружності, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Панама, Афганістан, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, В’єтнам, Індонезія, Південна Африка, Нігерія, Кенія, Гана, Кабо-Верде, Єгипет, Йорданія, Ірак, Ємен, Туніс, Оман, Західний берег та Газа, Україна, Косово, Грузія, Молдова, а також Боснія",- повідомили в Білому домі.

Нагадаємо, у травні Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів доз COVID-вакцин. Ідеться про 60 мільйонів доз препарату AstraZenaca, вироблених у США, також 20 мільйонів Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Поставки перших 25 мільйонів доз препаратів із 80 оголошених адміністрацією Байдена розпочала 3 червня, про що офіційно повідомив Білий дім.
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Сподіваюсь що вже ця вакцина дойде до простих украінців
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21.06.2021 22:47 Відповісти
Боюсь что дойдет как маски в "Эпицентрах"...
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21.06.2021 23:26 Відповісти


Ольга Рев@Olha_Rev





Про каратсіс.
На роботі колега:
- Де можна вакцинуватись файзером? Моєму другові конче треба, бо їде за кордон, а йому пропонують китайську, а з таким щепленням в ЄС не пустять.
Кажу:
- Ну ви млін дайотє! Голосували за какуюразніцу, а вакцину хочете як при баригах!
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21.06.2021 23:23 Відповісти
у бездельников в раде мнооого родственничков....
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21.06.2021 23:39 Відповісти

На польты пойдут! .. США віддадуть 55 млн доз COVID-вакцин іншим країнам, зокрема - Україні - Цензор.НЕТ 4394
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21.06.2021 23:46 Відповісти
по 620 тыс.грн.
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22.06.2021 00:01 Відповісти
 
 