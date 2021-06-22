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Новости Коронавирус и карантин
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Полное вакцинирование AstraZeneca или Pfizer позволит избежать госпитализации при инфицировании штаммом "дельта" COVID-19, - исследование

Полное вакцинирование AstraZeneca или Pfizer позволит избежать госпитализации при инфицировании штаммом
Фото: tsn.ua

Исследование Национальной службы здравоохранения Англии показало, что при заражении штаммом "дельта" две дозы вакцины Pfizer защищают от госпитализации на 96%, а две дозы AstraZeneca - на 92%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Исследование включало 14 019 случаев заражения штаммом Дельта, 166 пациентов были госпитализированы, в период с 12 апреля по 4 июня.

В Нацслужбе здравоохранения Англии подчеркивают, что в этом контексте жизненно важно привиться обеими дозами вакцины, как только будет возможность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Напомним, по данным Нацакадемии наук Украины, несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "дельта" (так называемый индийский штамм коронавируса) в европейских странах.

Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.

По данным НАН, штамм коронавируса Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как "тревожный". Там заявили, что есть доказательства того, что штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах. В Украине пока нет тест-систем для выявления этого штамма.

Также читайте: Штамм коронавируса "дельта": Минздрав и МИД рассмотрят возможность внедрения дополнительного контроля и ограничений относительно миграции

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Топ комментарии
+4
Тобто, 95 кварталу хвилюватись нічого.
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22.06.2021 23:38
+3
Будь відповідальним-вколи собі те .за що ніхто не несе жодної відповідальності!
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22.06.2021 23:57
+3
За два месяца было гопитализировано 166 человек ну с очень заразным штамом дельта, на основании этого всему миру надо колоться пфайзереом и зенекой Чем не реклама-страшилка
для идиотов от коронобесов-шарлатанов.
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23.06.2021 04:42
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, 95 кварталу хвилюватись нічого.
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22.06.2021 23:38 Ответить
Может, но в Украине это позволено сделать только избранным. В Днепре можно свободно уколотся только китайской ( желающих очень не много). Шмурдяк или нет не знаю, но экспериментировать на себе люди не хотят.
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22.06.2021 23:38 Ответить
Я знаю врачей/преподавателей уже получивших первый укол Пфайзера - организацией занимался работодатель. В Киеве слышал жопа - много желающих
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22.06.2021 23:49 Ответить
В Днепре пфайзер получили работники учебных заведений и детских садов ( правда поговаривают что всем не хватило), медики получали астра- зенеку. Остальным китайский ширпотреб. На пфайзер желающих много, но он мало кому светит. В Польше уже и бездомных начали вакцинировать нормальными вакцинами, хоть едь бомжевать там 😂😂😂
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23.06.2021 00:15 Ответить
А страховку на случай лечения от COVID при прилете даже от вакцинированых продолжают требать. Зачем страховка если нет госпитализации?
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22.06.2021 23:44 Ответить
А разрекламированный Короновак не?
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22.06.2021 23:44 Ответить
а кому доступен файзэр?-депутанам
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22.06.2021 23:45 Ответить
Простых украинцев это не касается... лохам только короновак...
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22.06.2021 23:47 Ответить
На добровольные прививки - нас под конвоем что-ли поведут !?
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22.06.2021 23:49 Ответить
Не так опасен этот вирус - но я смотрю что нас решили вакцинацией добить....
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23.06.2021 00:26 Ответить
Текст статті спростовує заголовок.
Але автори / редактори не паряться.
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22.06.2021 23:56 Ответить
За два месяца было гопитализировано 166 человек ну с очень заразным штамом дельта, на основании этого всему миру надо колоться пфайзереом и зенекой Чем не реклама-страшилка
для идиотов от коронобесов-шарлатанов.
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23.06.2021 04:42 Ответить
Будь відповідальним-вколи собі те .за що ніхто не несе жодної відповідальності!
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22.06.2021 23:57 Ответить
Почитав коментарі і зрозумів,що не туди зайшов...
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23.06.2021 10:23 Ответить
 
 