Полное вакцинирование AstraZeneca или Pfizer позволит избежать госпитализации при инфицировании штаммом "дельта" COVID-19, - исследование

Исследование Национальной службы здравоохранения Англии показало, что при заражении штаммом "дельта" две дозы вакцины Pfizer защищают от госпитализации на 96%, а две дозы AstraZeneca - на 92%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Исследование включало 14 019 случаев заражения штаммом Дельта, 166 пациентов были госпитализированы, в период с 12 апреля по 4 июня.

В Нацслужбе здравоохранения Англии подчеркивают, что в этом контексте жизненно важно привиться обеими дозами вакцины, как только будет возможность.

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Напомним, по данным Нацакадемии наук Украины, несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "дельта" (так называемый индийский штамм коронавируса) в европейских странах.

Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.

По данным НАН, штамм коронавируса Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как "тревожный". Там заявили, что есть доказательства того, что штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах. В Украине пока нет тест-систем для выявления этого штамма.

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