Пыльца растений может способствовать распространению коронавируса, - исследование

Ученые Университета Никосии (Кипр) с помощью компьютерной модели установили, что пыльца растений может способствовать распространению SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в публикации в научном журнале Physics of Fluids.

В качестве модельного дерева была выбрана ива. Ученые создали полную 3D-модель ивы, которая выбрасывает 10 тыс. частиц пыльцы при слабом ветре (около 4 км/ч), а также изучили, как воздушный поток взаимодействует с малочисленным (11 человек) и относительно многочисленным (до 100 человек) скоплением людей.

"В случае высокой концентрации пыльцевых зерен в воздухе или во время цветения весной социальная дистанция в 2 м не является мерой безопасности для людей на открытом воздухе. Таким образом, органы государственной власти должны пересмотреть принципы социального дистанцирования", - говорится в публикации.

Исследование исходит из того, что воздушно-капельная частица, содержащая коронавирус, могут прилипать к пыльцевому зерну.

Отмечается, что ранее РНК вирусов уже обнаруживалась на пыльце, при этом, например, в США в период цветения растений в ряде штатов наблюдался более высокий уровень коронавирусной инфекции в течение весеннего сезона (март-май 2020 года).

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Также авторы указывают, что ранее была установлена связь между цветением растений и распространением гриппа.

Было установлено, что более многочисленная толпа "захватывает" воздушный поток, который начинает циркулировать внутри нее.

"Если вирус заражает некоторых людей, то высокая концентрация динамических воздушных пыльцевых зерен в воздухе, окружающем людей, может увеличить риск передачи вируса воздушно-капельным путем", - говорится в статье.