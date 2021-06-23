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Новости Коронавирус и карантин
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Пыльца растений может способствовать распространению коронавируса, - исследование

Пыльца растений может способствовать распространению коронавируса, - исследование

Ученые Университета Никосии (Кипр) с помощью компьютерной модели установили, что пыльца растений может способствовать распространению SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в публикации в научном журнале Physics of Fluids.

В качестве модельного дерева была выбрана ива. Ученые создали полную 3D-модель ивы, которая выбрасывает 10 тыс. частиц пыльцы при слабом ветре (около 4 км/ч), а также изучили, как воздушный поток взаимодействует с малочисленным (11 человек) и относительно многочисленным (до 100 человек) скоплением людей.

"В случае высокой концентрации пыльцевых зерен в воздухе или во время цветения весной социальная дистанция в 2 м не является мерой безопасности для людей на открытом воздухе. Таким образом, органы государственной власти должны пересмотреть принципы социального дистанцирования", - говорится в публикации.

Исследование исходит из того, что воздушно-капельная частица, содержащая коронавирус, могут прилипать к пыльцевому зерну.

Отмечается, что ранее РНК вирусов уже обнаруживалась на пыльце, при этом, например, в США в период цветения растений в ряде штатов наблюдался более высокий уровень коронавирусной инфекции в течение весеннего сезона (март-май 2020 года).

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Также авторы указывают, что ранее была установлена связь между цветением растений и распространением гриппа.

Было установлено, что более многочисленная толпа "захватывает" воздушный поток, который начинает циркулировать внутри нее.

"Если вирус заражает некоторых людей, то высокая концентрация динамических воздушных пыльцевых зерен в воздухе, окружающем людей, может увеличить риск передачи вируса воздушно-капельным путем", - говорится в статье.

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ДАвайте повырубаем ивы, дубы , затопчем клумбы, застравим растения надевать маски. Помешались уже с этим ковидом, чтобы бабушкам и особо болезным спокойно спалось. А вместо деревьев будем разводить даунов- это щас в тренде.
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23.06.2021 11:30
+3
Эти лохотронщики будут фантазировать еще не один год насчет коронавируса, вакцинации, пандемии, которой не было и нет. По реальной статистике всех стран общая смертность за 2020 год и за первый квартал 2021 года не превысила данные за предыдущие годы, а в некоторых странах, например в Ирландии, даже снизилась, да и в Украине снизилась в 20 году. Так что пандемия - пландемия - это лохотрон и корона - это грипп обычный, такой же как свиной, птичий и т.д.
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23.06.2021 11:41
+2
СЦУКИ ученые, вот вы понимаете што вы наделали чичас? Это ж отмазка нашему зелибобе шоб не садить 1 000 000 000 деревьев
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23.06.2021 11:39
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Никосия себе, они превзошли наших (ученых) и даже дохторов наук.
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23.06.2021 11:28 Ответить
Эти лохотронщики будут фантазировать еще не один год насчет коронавируса, вакцинации, пандемии, которой не было и нет. По реальной статистике всех стран общая смертность за 2020 год и за первый квартал 2021 года не превысила данные за предыдущие годы, а в некоторых странах, например в Ирландии, даже снизилась, да и в Украине снизилась в 20 году. Так что пандемия - пландемия - это лохотрон и корона - это грипп обычный, такой же как свиной, птичий и т.д.
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23.06.2021 11:41 Ответить
Доходы от продажи "вакцин", масок, респираторов и прочей требухи уже превысили
затраты на организованное раздувание истерии в СМИ.Плюс ограничение гражданских свобод.
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23.06.2021 12:00 Ответить
ЭТО К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЗХ КОНТАКТОВ И МАСОК.. да 5 точки все это потому- Основным путем заражения коронавирусом до сих пор считался воздушно-капельный, однако выяснилось, что вирус чаще передается аэрозольным путем, сказал специалист.Что такое аэрозольный путь заражения"Разница огромнейшая. Воздушно-капельный путь ― это наши мокроты, сопли, слюни. Это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь ― это совсем другое. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить", ― рассказал Комаровский.Аэрозольный путь заражения принципиально меняет все, вентиляция помещений и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые, подчеркнул доктор."Во время разговора, во время кашля, во время чихания у кучи народа вообще без симптомов, вирус выделяется в окружающую среду и распространяется с потоками воздуха", ― добавил педиатр.Есть доказательстваВ недавней публикации авторитетный медицинский журнал The Lancet на основании анализа множества исследований привел 10 доказательств того, что основным путем заражения коронавирусом является именно аэрозольный. супер распространители ― люди, заразившие максимальное количество окружающих, с большинством из них не контактировали напрямую, вирус переносился на большие расстояния потоками воздухазаражение без прямого контакта ― так заражались люди, плывшие на корабле и не выходившие из каютыбессимптомные носители - люди, не кашляя и не чихая, заражают окружающихв помещении вероятность заразиться многократно возрастает, а вентиляция помещений существенно уменьшает риск заражениявнутрибольничное инфицирование - воздушно-капельный путь исключен наличием масок и респираторов, а люди все равно заражаютсяв ходе некоторых исследований жизнеспособный вирус был обнаружен в воздухетакже жизнеспособный вирус был обнаружен в воздуховодах и фильтрах вентиляционных системв ходе эксперимента над животными вирус по воздуху передавался от инфицированного животного здоровой особи в другой клетке без каких-либо контактовнет ни одного исследования о невозможности воздушной передачи вирусанет аргументов о том, что доминирующую роль в заражении играют контактный или воздушно-капельный пути передачи
© SPUTNIK / ВЛАДИМИР ПЕСНЯЛетучая инфекцияВыпускникам мединститутов отдельно рассказывают про детские инфекционные болезни, которые называются летучие вирусные инфекции, рассказал Комаровский.Это болезни, которые передаются с потоками воздуха на большие расстояния. К таким болезням относятся корь, краснуха, ветрянка. Давно известно, что если в приемное отделение больницы зашел пациент с ветрянкой, то все вокруг в контакте, сказал врач."Так вот сейчас становится понятным, что COVID-19 ― это тоже летучая вирусная инфекция, резюмировал Комаровский.
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23.06.2021 12:01 Ответить
ДАвайте повырубаем ивы, дубы , затопчем клумбы, застравим растения надевать маски. Помешались уже с этим ковидом, чтобы бабушкам и особо болезным спокойно спалось. А вместо деревьев будем разводить даунов- это щас в тренде.
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23.06.2021 11:30 Ответить
Помешались, потому что его нет, пандемии нет, а надо что-то говорить и рекламировать вакцинацию непонятно от чего и для чего.
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23.06.2021 11:42 Ответить
Вакцинация для уменьшения поголовья - для чего же ещё ?
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23.06.2021 12:01 Ответить
Порубили все дубы на гробы. (с)
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23.06.2021 11:52 Ответить
На Кіпрі якісь інші квіти
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23.06.2021 11:37 Ответить
СЦУКИ ученые, вот вы понимаете што вы наделали чичас? Это ж отмазка нашему зелибобе шоб не садить 1 000 000 000 деревьев
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23.06.2021 11:39 Ответить
На Кипре живут киприоты. Переносчики киприотизма.
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23.06.2021 11:46 Ответить
Турки давно раскусили киприотизм киприотов и успешно мочат последних.
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23.06.2021 12:02 Ответить
Блин, напомнило фильм "Явление" (2008). Сюжет, конечно, не совсем совпадает с выводами ученых, но определенные параллели прослеживаются.
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23.06.2021 12:35 Ответить
а фекальные газы(в народе пердёж)?
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23.06.2021 12:37 Ответить
 
 