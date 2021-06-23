Пилок рослин може сприяти поширенню коронавірусу, - дослідження
Учені Університету Нікосії (Кіпр) за допомогою комп'ютерної моделі встановили, що пилок рослин може сприяти поширенню SARS-CoV-2.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в публікації в науковому журналі Physics of Fluids.
Як модельне дерево була обрана верба. Вчені створили повну 3D-модель верби, яка викидає 10 тис. частинок пилку при слабкому вітрі (близько 4 км/год), а також вивчили, як повітряний потік взаємодіє з нечисленним (11 осіб) і відносно численним (до 100 осіб) скупченням людей.
"У разі високої концентрації пилкових зерен в повітрі або під час цвітіння навесні соціальна дистанція в 2 м не є заходом безпеки для людей на відкритому повітрі. Таким чином, органи державної влади повинні переглянути принципи соціального дистанціювання", - йдеться в публікації.
Дослідження виходить з того, що повітряно-крапельна частка, яка містить коронавірус, може прилипати до пилкових зерен.
Зазначається, що раніше РНК віруси вже виявлялася на пилку, при цьому, наприклад, в США в період цвітіння рослин в ряді штатів спостерігався більш високий рівень коронавірусної інфекції протягом весняного сезону (березень-травень 2020 року).
Також автори вказують, що раніше було встановлено зв'язок між цвітінням рослин і поширенням грипу.
Було встановлено, що численніший натовп "захоплює" повітряний потік, який починає циркулювати всередині нього.
"Якщо вірус заражає деяких людей, то висока концентрація динамічних повітряних пилкових зерен в повітрі, що оточує людей, може збільшити ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом", - йдеться в статті.
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© SPUTNIK / ВЛАДИМИР ПЕСНЯЛетучая инфекцияВыпускникам мединститутов отдельно рассказывают про детские инфекционные болезни, которые называются летучие вирусные инфекции, рассказал Комаровский.Это болезни, которые передаются с потоками воздуха на большие расстояния. К таким болезням относятся корь, краснуха, ветрянка. Давно известно, что если в приемное отделение больницы зашел пациент с ветрянкой, то все вокруг в контакте, сказал врач."Так вот сейчас становится понятным, что COVID-19 ― это тоже летучая вирусная инфекция, резюмировал Комаровский.
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