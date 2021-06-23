Пилок рослин може сприяти поширенню коронавірусу, - дослідження

Учені Університету Нікосії (Кіпр) за допомогою комп'ютерної моделі встановили, що пилок рослин може сприяти поширенню SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в публікації в науковому журналі Physics of Fluids.

Як модельне дерево була обрана верба. Вчені створили повну 3D-модель верби, яка викидає 10 тис. частинок пилку при слабкому вітрі (близько 4 км/год), а також вивчили, як повітряний потік взаємодіє з нечисленним (11 осіб) і відносно численним (до 100 осіб) скупченням людей.

"У разі високої концентрації пилкових зерен в повітрі або під час цвітіння навесні соціальна дистанція в 2 м не є заходом безпеки для людей на відкритому повітрі. Таким чином, органи державної влади повинні переглянути принципи соціального дистанціювання", - йдеться в публікації.

Дослідження виходить з того, що повітряно-крапельна частка, яка містить коронавірус, може прилипати до пилкових зерен.

Зазначається, що раніше РНК віруси вже виявлялася на пилку, при цьому, наприклад, в США в період цвітіння рослин в ряді штатів спостерігався більш високий рівень коронавірусної інфекції протягом весняного сезону (березень-травень 2020 року).

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Також автори вказують, що раніше було встановлено зв'язок між цвітінням рослин і поширенням грипу.

Було встановлено, що численніший натовп "захоплює" повітряний потік, який починає циркулювати всередині нього.

"Якщо вірус заражає деяких людей, то висока концентрація динамічних повітряних пилкових зерен в повітрі, що оточує людей, може збільшити ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом", - йдеться в статті.