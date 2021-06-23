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Новини Коронавірус і карантин
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Пилок рослин може сприяти поширенню коронавірусу, - дослідження

Пилок рослин може сприяти поширенню коронавірусу, - дослідження

Учені Університету Нікосії (Кіпр) за допомогою комп'ютерної моделі встановили, що пилок рослин може сприяти поширенню SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в публікації в науковому журналі Physics of Fluids.

Як модельне дерево була обрана верба. Вчені створили повну 3D-модель верби, яка викидає 10 тис. частинок пилку при слабкому вітрі (близько 4 км/год), а також вивчили, як повітряний потік взаємодіє з нечисленним (11 осіб) і відносно численним (до 100 осіб) скупченням людей.

"У разі високої концентрації пилкових зерен в повітрі або під час цвітіння навесні соціальна дистанція в 2 м не є заходом безпеки для людей на відкритому повітрі. Таким чином, органи державної влади повинні переглянути принципи соціального дистанціювання", - йдеться в публікації.

Дослідження виходить з того, що повітряно-крапельна частка, яка містить коронавірус, може прилипати до пилкових зерен.

Зазначається, що раніше РНК віруси вже виявлялася на пилку, при цьому, наприклад, в США в період цвітіння рослин в ряді штатів спостерігався більш високий рівень коронавірусної інфекції протягом весняного сезону (березень-травень 2020 року).

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Також автори вказують, що раніше було встановлено зв'язок між цвітінням рослин і поширенням грипу.

Було встановлено, що численніший натовп "захоплює" повітряний потік, який починає циркулювати всередині нього.

"Якщо вірус заражає деяких людей, то висока концентрація динамічних повітряних пилкових зерен в повітрі, що оточує людей, може збільшити ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом", - йдеться в статті.

Автор: 

дослідження (606) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ДАвайте повырубаем ивы, дубы , затопчем клумбы, застравим растения надевать маски. Помешались уже с этим ковидом, чтобы бабушкам и особо болезным спокойно спалось. А вместо деревьев будем разводить даунов- это щас в тренде.
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23.06.2021 11:30
+3
Эти лохотронщики будут фантазировать еще не один год насчет коронавируса, вакцинации, пандемии, которой не было и нет. По реальной статистике всех стран общая смертность за 2020 год и за первый квартал 2021 года не превысила данные за предыдущие годы, а в некоторых странах, например в Ирландии, даже снизилась, да и в Украине снизилась в 20 году. Так что пандемия - пландемия - это лохотрон и корона - это грипп обычный, такой же как свиной, птичий и т.д.
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23.06.2021 11:41
+2
СЦУКИ ученые, вот вы понимаете што вы наделали чичас? Это ж отмазка нашему зелибобе шоб не садить 1 000 000 000 деревьев
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23.06.2021 11:39
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Никосия себе, они превзошли наших (ученых) и даже дохторов наук.
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23.06.2021 11:28 Відповісти
Эти лохотронщики будут фантазировать еще не один год насчет коронавируса, вакцинации, пандемии, которой не было и нет. По реальной статистике всех стран общая смертность за 2020 год и за первый квартал 2021 года не превысила данные за предыдущие годы, а в некоторых странах, например в Ирландии, даже снизилась, да и в Украине снизилась в 20 году. Так что пандемия - пландемия - это лохотрон и корона - это грипп обычный, такой же как свиной, птичий и т.д.
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23.06.2021 11:41 Відповісти
Доходы от продажи "вакцин", масок, респираторов и прочей требухи уже превысили
затраты на организованное раздувание истерии в СМИ.Плюс ограничение гражданских свобод.
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23.06.2021 12:00 Відповісти
ЭТО К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЗХ КОНТАКТОВ И МАСОК.. да 5 точки все это потому- Основным путем заражения коронавирусом до сих пор считался воздушно-капельный, однако выяснилось, что вирус чаще передается аэрозольным путем, сказал специалист.Что такое аэрозольный путь заражения"Разница огромнейшая. Воздушно-капельный путь ― это наши мокроты, сопли, слюни. Это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь ― это совсем другое. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить", ― рассказал Комаровский.Аэрозольный путь заражения принципиально меняет все, вентиляция помещений и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые, подчеркнул доктор."Во время разговора, во время кашля, во время чихания у кучи народа вообще без симптомов, вирус выделяется в окружающую среду и распространяется с потоками воздуха", ― добавил педиатр.Есть доказательстваВ недавней публикации авторитетный медицинский журнал The Lancet на основании анализа множества исследований привел 10 доказательств того, что основным путем заражения коронавирусом является именно аэрозольный. супер распространители ― люди, заразившие максимальное количество окружающих, с большинством из них не контактировали напрямую, вирус переносился на большие расстояния потоками воздухазаражение без прямого контакта ― так заражались люди, плывшие на корабле и не выходившие из каютыбессимптомные носители - люди, не кашляя и не чихая, заражают окружающихв помещении вероятность заразиться многократно возрастает, а вентиляция помещений существенно уменьшает риск заражениявнутрибольничное инфицирование - воздушно-капельный путь исключен наличием масок и респираторов, а люди все равно заражаютсяв ходе некоторых исследований жизнеспособный вирус был обнаружен в воздухетакже жизнеспособный вирус был обнаружен в воздуховодах и фильтрах вентиляционных системв ходе эксперимента над животными вирус по воздуху передавался от инфицированного животного здоровой особи в другой клетке без каких-либо контактовнет ни одного исследования о невозможности воздушной передачи вирусанет аргументов о том, что доминирующую роль в заражении играют контактный или воздушно-капельный пути передачи
© SPUTNIK / ВЛАДИМИР ПЕСНЯЛетучая инфекцияВыпускникам мединститутов отдельно рассказывают про детские инфекционные болезни, которые называются летучие вирусные инфекции, рассказал Комаровский.Это болезни, которые передаются с потоками воздуха на большие расстояния. К таким болезням относятся корь, краснуха, ветрянка. Давно известно, что если в приемное отделение больницы зашел пациент с ветрянкой, то все вокруг в контакте, сказал врач."Так вот сейчас становится понятным, что COVID-19 ― это тоже летучая вирусная инфекция, резюмировал Комаровский.
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23.06.2021 12:01 Відповісти
ДАвайте повырубаем ивы, дубы , затопчем клумбы, застравим растения надевать маски. Помешались уже с этим ковидом, чтобы бабушкам и особо болезным спокойно спалось. А вместо деревьев будем разводить даунов- это щас в тренде.
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23.06.2021 11:30 Відповісти
Помешались, потому что его нет, пандемии нет, а надо что-то говорить и рекламировать вакцинацию непонятно от чего и для чего.
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23.06.2021 11:42 Відповісти
Вакцинация для уменьшения поголовья - для чего же ещё ?
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23.06.2021 12:01 Відповісти
Порубили все дубы на гробы. (с)
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23.06.2021 11:52 Відповісти
На Кіпрі якісь інші квіти
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23.06.2021 11:37 Відповісти
СЦУКИ ученые, вот вы понимаете што вы наделали чичас? Это ж отмазка нашему зелибобе шоб не садить 1 000 000 000 деревьев
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23.06.2021 11:39 Відповісти
На Кипре живут киприоты. Переносчики киприотизма.
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23.06.2021 11:46 Відповісти
Турки давно раскусили киприотизм киприотов и успешно мочат последних.
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23.06.2021 12:02 Відповісти
Блин, напомнило фильм "Явление" (2008). Сюжет, конечно, не совсем совпадает с выводами ученых, но определенные параллели прослеживаются.
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23.06.2021 12:35 Відповісти
а фекальные газы(в народе пердёж)?
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23.06.2021 12:37 Відповісти
 
 