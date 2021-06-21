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Новости Коронавирус и карантин
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Ученые объяснили потерю вкуса и обоняния после перенесенного COVID-19

Ученые объяснили потерю вкуса и обоняния после перенесенного COVID-19

Британские ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что у людей, перенесших коронавирусную болезнь, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов.

Препринт своего исследования они опубликовали 19 июня на репозитории MedRxiv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Данные для исследования были взяты из базы проекта UK Biobank, в котором люди добровольно делятся своей медицинской информацией.

Ученые отобрали данные о 782 пациентах, прошедших сканирование мозга до пандемии. Из них 394 переболели COVID-19, большинство имели легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.

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Затем всех респондентов попросили еще раз пройти сканирование головного мозга. Сравнивая данные до и после коронавирусной болезни, ученые пришли к выводу, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в левой парагиппокампальний извилине, левой орбитофронтальной коре и левой островковой коре - именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов. Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и упоминание эмоциональных реакций.

Также ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.

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исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Уничтожить кетай и раисю, чтоб больше не гадили миру подобной мерзостью.
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21.06.2021 11:45
+6
Да. Таки серого вещества становится меньше. Чем дальше- тем меньше. Вот если бы его становилось больше...но выборы Осла показывают шо, селяви, с возрастом вумний нарид только тупеет.
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21.06.2021 11:47
+6
значит тем,у кого серого вещества и так дефицит,ничего не грозит?
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21.06.2021 11:49
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тебе жена сказала, что это от коронавируса?
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21.06.2021 12:54 Ответить
куда ж їм укорінятись, коли мізків меншає?
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21.06.2021 13:12 Ответить
Для начала имена бы этих "учёных" ...
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21.06.2021 12:31 Ответить
Если пойьи по ссылке, то вот, держи:Gwenaëlle Douaud , Soojin Ли , Фидель Альфаро-Альмагро , Кристоф Arthofer , Chaoyue Ван , Фредерик Ланге , Jesper LR Andersson , Посмотреть профиль ORCIDЛюдовика Гриффанти , Юджин Дафф , Саад Джбабди , Бернд Ташлер , Андерсон Винклер , Томас Э. Николс , Рори Коллинз , Пол М. Мэтьюз , Наоми Аллен , Карла Л. Миллер , Стивен М. Смит
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21.06.2021 12:56 Ответить
Вон оно чо... Так это теперь можно таким образом идиотов определять?
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21.06.2021 12:42 Ответить
73% давно носії короновірусу, тому мають постійний витік мозку.
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21.06.2021 13:13 Ответить
"Один из симптомов - теряется вкус.*бать я был тонкий стилист и француз!"
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21.06.2021 12:53 Ответить
Солнце, вкус не просто теряется а меняется в хлам, жрешь помидор а вкус тошнотворный.
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21.06.2021 13:07 Ответить
А гнилой помидор - как киевский торт ?
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21.06.2021 13:17 Ответить
Не
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21.06.2021 19:36 Ответить
Є тварини яким це не грозить. Їм все рівно шо, аби чмакати
Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19 - Цензор.НЕТ 1234
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21.06.2021 13:13 Ответить
а кажуть, що мозок усихає зі старшанням. а так як не сканували тих, хто не хворів, то і вірус винний.
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21.06.2021 13:17 Ответить
Переболел ещё в прошлом году, нюх на прочь пропал..вкус где то на 60-70%, через две недели нюх еле еле появился, и был таким слабым где то 4 месяца.., а потом буквально за пару дней резко восстановился, и я стал очень хорошо слышать запахи..может даже лутше чем до ковида. Хотя за почти 5 месяцев уже так привык что запаха не чувствую что когда нюхальник восстановился то было очень непривычно опять слышать запахи)
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21.06.2021 13:35 Ответить
Я болела на рождество и новый год. Нюх не теряла, а голос пропал на 3-й день совсем. Видно где то в горле застрял вирус, симптомы были один в один как в детстве при сильной ангине.
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21.06.2021 21:38 Ответить
А якщо все налагодилось ?
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21.06.2021 13:56 Ответить
Або відновилися ділянки, або перекомутація відбулася й задіяно "резервні".
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21.06.2021 19:30 Ответить
Серое вещество - это скопление тел нервных клеток (белое- их отростки),в случае гибели не восстанавливаются. В то время как различение вкуса и запаха через определенное время приходит в норму у подавляющего большинства, значит вирус поражает скорее всего не центральную часть этой системы (анализатора), а промежуточную и воздействие обратимое, потому что неглубокое. Так что пусть великие ученые из Британии не стращают.
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21.06.2021 14:02 Ответить
Чого це не відновлюються? Закрили жеж вже цю тему, здається? Багато часу просто йде поки воно виросте, поки мієлінізується, нібито. Чи щось знову помінялося?
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21.06.2021 19:34 Ответить
Короче, ковидные - это придурки. Срочно всем на чипирование.
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21.06.2021 14:06 Ответить
Сіру речовину замінить штучний інтелект
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21.06.2021 14:54 Ответить
ЦЕНЗОР!!!!
Возьмите в штат корректора!!!
Нюх - у животных, у людей - обоняние!
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21.06.2021 15:12 Ответить
Ну, це щє довести треба, що у деяких людей саме обоняніє...
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21.06.2021 19:35 Ответить
Люди вообще то и есть животные..и если мы говорим о биологии то в чём разница нюх или обоняние?? ...Опять людишки ставят себя выше всех и требуют себе каких то особых словечек
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21.06.2021 20:28 Ответить
А у ментов - чуйка.
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21.06.2021 16:28 Ответить
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