УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17113 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
23 184 125
дослідження (228) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19

Британські вчені з Оксфордського університету та Імперського коледжу Лондона дійшли висновку, що у людей, які перенесли коронавірусну хворобу, зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

Препринт свого дослідження вони опублікували 19 червня на репозиторії MedRxiv, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дані для дослідження були взяті з бази проєкту UK Biobank, у якому люди добровільно діляться своєю медичною інформацією.

Науковці відібрали дані про 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до пандемії. З них 394 перехворіли на COVID-19, більшість мала легкі чи помірні симптоми і лише 15 потребували госпіталізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 може призвести до когнітивних порушень, подібних до хвороби Альцгеймера, - дослідження

Потім всіх респондентів попросили ще раз пройти сканування головного мозку. Порівнюючи дані до і після коронавірусної хвороби, науковці дійшли висновку, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини у лівій парагіппокампальній звивині, лівій орбітофронтальній корі та лівій острівцевій корі - саме ці ділянки відповідають за розпізнавання смаків і запахів. Також вони частково пов’язані із функціями мозку, відповідальними за пам’ять та згадування емоційних реакцій.

Також вчені припускають, що зменшення цих ділянок може в довготривалій перспективі збільшити ризик виникнення деменції.

Також читайте: Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
Уничтожить кетай и раисю, чтоб больше не гадили миру подобной мерзостью.
показати весь коментар
21.06.2021 11:45
+6
Да. Таки серого вещества становится меньше. Чем дальше- тем меньше. Вот если бы его становилось больше...но выборы Осла показывают шо, селяви, с возрастом вумний нарид только тупеет.
показати весь коментар
21.06.2021 11:47
+6
значит тем,у кого серого вещества и так дефицит,ничего не грозит? Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19 - Цензор.НЕТ 8973
показати весь коментар
21.06.2021 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
тебе жена сказала, что это от коронавируса?
показати весь коментар
21.06.2021 12:54 Відповісти
куда ж їм укорінятись, коли мізків меншає?
показати весь коментар
21.06.2021 13:12 Відповісти
Для начала имена бы этих "учёных" ...
показати весь коментар
21.06.2021 12:31 Відповісти
Если пойьи по ссылке, то вот, держи:Gwenaëlle Douaud , Soojin Ли , Фидель Альфаро-Альмагро , Кристоф Arthofer , Chaoyue Ван , Фредерик Ланге , Jesper LR Andersson , Посмотреть профиль ORCIDЛюдовика Гриффанти , Юджин Дафф , Саад Джбабди , Бернд Ташлер , Андерсон Винклер , Томас Э. Николс , Рори Коллинз , Пол М. Мэтьюз , Наоми Аллен , Карла Л. Миллер , Стивен М. Смит
показати весь коментар
21.06.2021 12:56 Відповісти
Вон оно чо... Так это теперь можно таким образом идиотов определять?
показати весь коментар
21.06.2021 12:42 Відповісти
73% давно носії короновірусу, тому мають постійний витік мозку.
показати весь коментар
21.06.2021 13:13 Відповісти
"Один из симптомов - теряется вкус.*бать я был тонкий стилист и француз!"
показати весь коментар
21.06.2021 12:53 Відповісти
Солнце, вкус не просто теряется а меняется в хлам, жрешь помидор а вкус тошнотворный.
показати весь коментар
21.06.2021 13:07 Відповісти
А гнилой помидор - как киевский торт ?
показати весь коментар
21.06.2021 13:17 Відповісти
Не
показати весь коментар
21.06.2021 19:36 Відповісти
Є тварини яким це не грозить. Їм все рівно шо, аби чмакати Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19 - Цензор.НЕТ 27
Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19 - Цензор.НЕТ 1234
показати весь коментар
21.06.2021 13:13 Відповісти
а кажуть, що мозок усихає зі старшанням. а так як не сканували тих, хто не хворів, то і вірус винний.
показати весь коментар
21.06.2021 13:17 Відповісти
Переболел ещё в прошлом году, нюх на прочь пропал..вкус где то на 60-70%, через две недели нюх еле еле появился, и был таким слабым где то 4 месяца.., а потом буквально за пару дней резко восстановился, и я стал очень хорошо слышать запахи..может даже лутше чем до ковида. Хотя за почти 5 месяцев уже так привык что запаха не чувствую что когда нюхальник восстановился то было очень непривычно опять слышать запахи)
показати весь коментар
21.06.2021 13:35 Відповісти
Я болела на рождество и новый год. Нюх не теряла, а голос пропал на 3-й день совсем. Видно где то в горле застрял вирус, симптомы были один в один как в детстве при сильной ангине.
показати весь коментар
21.06.2021 21:38 Відповісти
А якщо все налагодилось ?
показати весь коментар
21.06.2021 13:56 Відповісти
Або відновилися ділянки, або перекомутація відбулася й задіяно "резервні".
показати весь коментар
21.06.2021 19:30 Відповісти
Серое вещество - это скопление тел нервных клеток (белое- их отростки),в случае гибели не восстанавливаются. В то время как различение вкуса и запаха через определенное время приходит в норму у подавляющего большинства, значит вирус поражает скорее всего не центральную часть этой системы (анализатора), а промежуточную и воздействие обратимое, потому что неглубокое. Так что пусть великие ученые из Британии не стращают.
показати весь коментар
21.06.2021 14:02 Відповісти
Чого це не відновлюються? Закрили жеж вже цю тему, здається? Багато часу просто йде поки воно виросте, поки мієлінізується, нібито. Чи щось знову помінялося?
показати весь коментар
21.06.2021 19:34 Відповісти
Короче, ковидные - это придурки. Срочно всем на чипирование.
показати весь коментар
21.06.2021 14:06 Відповісти
Сіру речовину замінить штучний інтелект
показати весь коментар
21.06.2021 14:54 Відповісти
ЦЕНЗОР!!!!
Возьмите в штат корректора!!!
Нюх - у животных, у людей - обоняние!
показати весь коментар
21.06.2021 15:12 Відповісти
Ну, це щє довести треба, що у деяких людей саме обоняніє...
показати весь коментар
21.06.2021 19:35 Відповісти
Люди вообще то и есть животные..и если мы говорим о биологии то в чём разница нюх или обоняние?? ...Опять людишки ставят себя выше всех и требуют себе каких то особых словечек
показати весь коментар
21.06.2021 20:28 Відповісти
А у ментов - чуйка.
показати весь коментар
21.06.2021 16:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 