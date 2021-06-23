Полицейские массово увольняются из-за зарплаты в 13,5 тыс. грн, - Геращенко
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о массовом увольнении полицейских из-за зарплат в размере в 13,5 тыс. грн.
Об этом пишет в своем Телеграм-канале журналист Андрей Павловский, информирует Цензор.НЕТ.
"По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко рассказал о ситуации в других ведомствах, созданных за последнией 7 лет. К примеру, в НАБУ, САП и ГБР заработки в 4-5 раз выше. Последнее ведомство объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тыс., поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда", - приводит Павловский слова Геращенко.
Он также подчеркивает, что Геращенко понимает действия своих подчиненных, однако возмущен дисбалансом в зарплатах, чего нет в Европе.
"Выходит, что водители такси получают больше сотрудников полиции", - добавил журналист.
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-Да крёстный.Назови мне,хоть одну причину,почему я не должен этого делать?!
-Дурбецело!У них соц.пакет.А у нас ни льгот ни пенсии
Нашел сравнение)))) полицаи получают зарплату с налогов водителя такси, потому и меньше)))
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Что-то явно не то творится в Датском королевстве...