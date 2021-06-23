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Поліцейські масово звільняються через зарплату в 13,5 тис. грн, - Геращенко

Поліцейські масово звільняються через зарплату в 13,5 тис. грн, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про масове звільнення поліцейських через зарплати у розмірі 13,5 тис. грн.

Про це пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами заступника міністра, патрульні щодня ризикують своїми життями і отримують за це лише 13,5 тис. грн. При цьому Геращенко розповів про ситуацію в інших відомствах, створених за останні 7 років. Наприклад, у НАБУ, САП і ДБР заробітки в 4-5 разів вище. Останнє відомство оголосило конкурс на посади із зарплатою в 60 тис., тому поліцейські прагнуть перейти на роботу туди", - наводить Павловський слова Геращенка.

Він також наголошує, що Геращенко розуміє дії своїх підлеглих, проте обурений дисбалансом у зарплатах, чого немає в Європі.

"Виходить, що водії таксі отримують більше за співробітників поліції", - додав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат

Автор: 

звільнення (2670) Геращенко Антон (935) патрульна поліція (1441) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+47
Полицейские массово увольняются из-за зарплаты в 13,5 тыс. грн., - Геращенко - Цензор.НЕТ 6247
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23.06.2021 12:33
+25
Пан Геращенко, такая полиция не нужна, она крышует местный криминалите и уничтожает граждан - выродки
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23.06.2021 12:24
+22
Так пусть в больницы санитарами и санитарками идут работать! За минималку! Слесари, сантехники с зарплатой 6-7 тыс. грн. в месяц везде нужны! Добро пожаловать!
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23.06.2021 12:30
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Сторінка 4 з 4
А яку зарпллату отримують переважна більшість українців ?,чи яка пенсіця в пенсіонерів які пропрацювали 30-40 років, всього 2-3 тисячі гривень, цьому жирному негіднику відомо?. Гнати його разом з незаміним Аваковим.
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23.06.2021 15:18 Відповісти
Ну так уменьшите зарплаты в НАБУ, ГБР и все. Уменьшите до приемлемых. А в армию они не хотят на ту же зарплату?
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23.06.2021 15:21 Відповісти
Там вбити можуть.
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23.06.2021 17:00 Відповісти
Шо ты хочешь?!Уволиться из полиции?!
-Да крёстный.Назови мне,хоть одну причину,почему я не должен этого делать?!
-Дурбецело!У них соц.пакет.А у нас ни льгот ни пенсии
Поліцейські масово звільняються через зарплату в 13,5 тис. грн, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9286
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23.06.2021 15:22 Відповісти
Щось я не бачу щоб звільнялися. Ще й люстровані поверталися.
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23.06.2021 15:43 Відповісти
Я участник АТО (ООС), служил по мобилизации а потом по контракту с 2015 по 2020г. Не стал продлевать контракт из-за посаженного здоровья. После увольнения работаю по своей специальности пихотерапевтом в городской поликлинике. Зарплата 5 тысяч грн !!!!! Это норм??? В апреле переболел "короной"! На лекарства ушло больше денег чем зп!Больничные до сих пор не выплатили! Но я работаю, т.к. люблю свою профессию и люди нуждаются в порядочных специалистах! А полиции уже и 13 штук мало? А вообще правительство унижает своих граждан такими зарплатами и такими разницами в зарплате ! ПОЗОРИЩЕ
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23.06.2021 15:50 Відповісти
А какая интересно зарплата у самого Антоши. Можно подумать на одну зарплату живут имея таки полномочия.
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23.06.2021 16:08 Відповісти
Выбрали зебила, вот вам и покращення. В армии тоже крайнее повышение было при Порохе. А сейчас такие честные пришли, что только тарифы повышают...
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23.06.2021 16:30 Відповісти
этокакойтопазор(С)
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23.06.2021 16:43 Відповісти
Антон. Мені Вам порада, уплотняйтеся. ато 3500000 на 40 млн забагато ( на одного в погонах і при зброї 140 душ населення перебор)
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23.06.2021 16:44 Відповісти
Так ані що, в Европу бігут?
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23.06.2021 16:52 Відповісти
Странно, а говорили хуже не будет...
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23.06.2021 16:56 Відповісти
Герасім нагадує Зелі, що нада б поліціянтам зарплатні підкинуть.
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23.06.2021 17:12 Відповісти
Да нет, это надо лично ему подкинуть - пилюлей!
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23.06.2021 19:51 Відповісти
А давайте продадим этих несчастных ментов в Турцию.
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23.06.2021 17:18 Відповісти
Зарплата у рядового поліцейського має бути 1 k у.о. і індексуватись з інфляцією. Хто цього не розуміє - підриває державний устрій.
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23.06.2021 17:33 Відповісти
Пусть идут на зарплату в 7000 гривен, да, там еще работать надо. А сверхзарплаты у ментов в раше, вперед и с песней.
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23.06.2021 17:48 Відповісти
И Геру пусть с собой заберут.
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23.06.2021 17:48 Відповісти
Полицейский даёт присягу на верность народу Украины, но ему не служит или служит лишь от части. Полицейский служит делегированным от народа начальникам, которые своими приказами, директивами и прочими телеграммами заставляют его заниматься ху*нёй. Не просто дебилизмом, а преступлением. Не всегда в классическом их понимании, как-то прикрыть кого-то непосредственно, а там что-то не заметить, на что-то положить, на что-то напротив, обратить внимание. В то же время, ему иногда разрешается проявить инициативу, но за такую инициативу часто берут вертухаи из ГБР, которые, собсна, позавчера были такими же полицаями, как он сам. Так зачем тут пыль с блокнота сдувать, если можно самому стать таким же вертухаем, а? Вот ребята и идут к успеху. А военные, как служат без доплат, если не в ООС, за 10 тысяч, так и увольняются, и идут в АТБ за 13, и таким образом, украинский народ тоже идет к успеху), потому что народ, который не хочет кормить свою армию, будет рано или поздно, кормить чужую... Наполеон Бонапарт, вроде, не дебилом прослыл, можно было бы к его словам и прислушаться.
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23.06.2021 17:49 Відповісти
правильно, нечего кормить дармоедов
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23.06.2021 17:54 Відповісти
"Выходит, что водители такси получают больше сотрудников полиции", - добавил журналист.
Нашел сравнение)))) полицаи получают зарплату с налогов водителя такси, потому и меньше)))
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23.06.2021 18:08 Відповісти
налоги водителя такси ? Поржал
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23.06.2021 19:31 Відповісти
На мою думку, чим менше поліцаїв, тим краще для громадян України.
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23.06.2021 18:44 Відповісти
Тим меньше шкоди громадянам
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24.06.2021 07:55 Відповісти
Л Ю Д И!!!!! Що ви робите? Ну виспався герасім на догоду свому баріну авакяну, не опускайтесь до обговорення цього чергового мусорського висеру. Скільки їх було і скільки ЩЕ БУДЕ.
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23.06.2021 19:06 Відповісти
Запрошую у Збройні Сили України! Зарплата лейтенанта від 12000 грн., нас службу кожен день, а не через 2-3 дні, особистого Приуса чи Шкоди Октавії, чи Оутлендера немає, хабарів з простих громадян взяти ніде. Якщо в ООС то на передок, а не в 2-3 лінію, зате не потрібно напрягатися і когось шмонати...Приходьте у Збройні Сили, ми Вас чекаємо....
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23.06.2021 19:17 Відповісти
Диви-диви вже черга налаштувалася на твоє запрошення....і герасім з авакяном перші.
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24.06.2021 14:28 Відповісти
Знову йде інформаційна підготовка до збільшення фінансування МВС.
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23.06.2021 19:59 Відповісти
Конечно ежедневному риску подвергаются. Вдруг бабка мешком семечек огреет, или геморй обострится от непосильных трудов...
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23.06.2021 20:12 Відповісти
Тринадцать тысяч за ничего не делать отличная зарплата, идут эти мусора лесом.
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23.06.2021 21:08 Відповісти
Ти що елєвєщеш: "...за ничего не делать ...", а постійні виснажливі тренування, ризикування життям , все ЦЕ - психологічно дуже важко витримувати, тому й МАЛО.
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24.06.2021 14:31 Відповісти
Правоохоронна система в усіх аспектах гнила і все що вони отримують в вигляді зарплати це халявні гроші за імітацію роботи.
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23.06.2021 21:30 Відповісти
Так как работает полиция 13,5 штук это дохера
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23.06.2021 21:40 Відповісти
Кожен мусор має право вибору..або херачити таксистом на 15 тисяч, або доїти водіїв за свої 13,5.
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23.06.2021 22:23 Відповісти
З.п. у ментов должна быть такая, чтобы их увольняли массово если что (смысл такой, чтобы они боялись своего увольнения). Но никак не наоборот.
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23.06.2021 22:24 Відповісти
Взятки уже берут даже девки.
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23.06.2021 22:39 Відповісти
в НАБУ, САП и ГБР заработки в 4-5 раз выше....................................................................... Поліцейські масово звільняються через зарплату в 13,5 тис. грн, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8121
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23.06.2021 22:46 Відповісти
Заздриш?
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24.06.2021 14:32 Відповісти
новости только за 1 день:
- Полицейские массово увольняются из-за зарплаты в 13,5 тыс. грн

- Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харькове

- Полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине

Что-то явно не то творится в Датском королевстве...
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23.06.2021 23:05 Відповісти
сами виноваты. работали плохо, не отстреливали коррупционеров, взяточников и олигархов.
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23.06.2021 23:28 Відповісти
На заявления о преступлении не реагировали, а предупреждали преступников, свидетелей запугивали и дальше запугивают - полиция чмырдяи дармоеды и выродки, как и есть
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24.06.2021 07:58 Відповісти
Как я смогу теперь с этим жить?
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23.06.2021 23:41 Відповісти
Так 2014 год воочию показал "полезность" ментов. Перешли на службу к врагу практически в полном составе, за что зарплату им, если ни хрена не делают, а только путину поклоны бьют и мечтают ему служить, там коллаборант на сепаре сидит.
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24.06.2021 00:18 Відповісти
Геращенко хоче більшу зп?
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24.06.2021 00:35 Відповісти
Я думаю, що Геращенки зі Шкіряками намалюють собі таку зарплату, яку зможуть донести.
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24.06.2021 07:24 Відповісти
Так всі питання до "тимчасового потужного" міністра, йому поплакайся в плече
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24.06.2021 07:18 Відповісти
Старый совковый медод водителм штрафы мусорам зарплату...пора ганать этого Антошку.
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24.06.2021 07:30 Відповісти
Коли мова заходить про поліцію---одні лайки.Всі погані. Можливо. А де ті 73% "розумників" які проголосували за клоуна,а ті що голосували за дважди зека???. А де ті "чесні" лікарі і вчителі котрі на всьому крадуть і беруть хабарі з хворих і батьків,а де ті "чесні " хто продає і краде скрізь.А де ті "чесні" коли пяний за кермом вбиває дітей????. Є ПОГОВІРКА__ЗРИ В КОРІНЬ, І голове пачаще дивитись в дзеркало і ти побачиш відповідь. Всі ми з одної вулиці--тільки не хочемо бачити свої поступкі і справи.
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24.06.2021 08:34 Відповісти
То нехай разом із Геращенко і Аваковим йдуть на передову в ЗСУ - там платять більше, якщо вони прийшли служити за гроші.
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24.06.2021 09:09 Відповісти
а зарплатня військових від 10000 нікого не бентежить?....
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24.06.2021 09:14 Відповісти
Скоро им как и учасникам АТО вообще зарплату перестанут платить.
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24.06.2021 09:21 Відповісти
Подняли шумиху, чтобы бабла из бюджета получить на зарплаты.
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24.06.2021 10:13 Відповісти
Поліцейська держава... Військових не можуть забезпечити, зате худасік Антошка каже що потрібно їм більше золота!
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24.06.2021 10:42 Відповісти
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