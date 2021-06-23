Поліцейські масово звільняються через зарплату в 13,5 тис. грн, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про масове звільнення поліцейських через зарплати у розмірі 13,5 тис. грн.
Про це пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський, інформує Цензор.НЕТ.
"За словами заступника міністра, патрульні щодня ризикують своїми життями і отримують за це лише 13,5 тис. грн. При цьому Геращенко розповів про ситуацію в інших відомствах, створених за останні 7 років. Наприклад, у НАБУ, САП і ДБР заробітки в 4-5 разів вище. Останнє відомство оголосило конкурс на посади із зарплатою в 60 тис., тому поліцейські прагнуть перейти на роботу туди", - наводить Павловський слова Геращенка.
Він також наголошує, що Геращенко розуміє дії своїх підлеглих, проте обурений дисбалансом у зарплатах, чого немає в Європі.
"Виходить, що водії таксі отримують більше за співробітників поліції", - додав журналіст.
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-Да крёстный.Назови мне,хоть одну причину,почему я не должен этого делать?!
-Дурбецело!У них соц.пакет.А у нас ни льгот ни пенсии
Нашел сравнение)))) полицаи получают зарплату с налогов водителя такси, потому и меньше)))
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Что-то явно не то творится в Датском королевстве...