Поліцейські масово звільняються через зарплату в 13,5 тис. грн, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про масове звільнення поліцейських через зарплати у розмірі 13,5 тис. грн.

Про це пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами заступника міністра, патрульні щодня ризикують своїми життями і отримують за це лише 13,5 тис. грн. При цьому Геращенко розповів про ситуацію в інших відомствах, створених за останні 7 років. Наприклад, у НАБУ, САП і ДБР заробітки в 4-5 разів вище. Останнє відомство оголосило конкурс на посади із зарплатою в 60 тис., тому поліцейські прагнуть перейти на роботу туди", - наводить Павловський слова Геращенка.

Він також наголошує, що Геращенко розуміє дії своїх підлеглих, проте обурений дисбалансом у зарплатах, чого немає в Європі.

"Виходить, що водії таксі отримують більше за співробітників поліції", - додав журналіст.

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