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Пыльная буря продержится в Украине еще два дня, - Укргидрометцентр. ФОТО

Пыльные бури будут наблюдаться в Украине в ближайшие два дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

21-22 июня метеорологические станции южных, центральных и северных областей Украины (в том числе и в Киевской области) зафиксировали метеорологическое явление как мгла - ухудшение видимости до 1,5 - 5 км, вызванное пылью.

Причиной возникновения такого явления являются пыльные бури, которые наблюдаются далеко за пределами Украины: на территории республики Калмыкии РФ. В условиях сухой и жаркой погоды и сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

Такие процессы могут продержаться в ближайшие 2 суток, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России так и в Украине. В ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30 ... 36 °С сохранится в Украине, кратковременные дожди улучшат качество воздуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев накрыла пыльная буря

Пыльная буря продержится в Украине еще два дня, - Укргидрометцентр 01

Гидрометцентр (665) Киев (25501) погода (2819) экология (1608)


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Топ комментарии
+17
та пусть Зеленский издаст указ, с требованием пыли немедленно осесть в полях. А заодно спросить у Байдена и НАТО что они сделали для того чтобы в Укриане больше никогда не было пылевых бурь?
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23.06.2021 13:03
+12
Надо просто перестать стрелять пьілить.
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23.06.2021 13:05
+8
Когда тлеют торфяники - пахнет гарью. В Киеве гарью не пахнет.
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23.06.2021 13:28
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та пусть Зеленский издаст указ, с требованием пыли немедленно осесть в полях. А заодно спросить у Байдена и НАТО что они сделали для того чтобы в Укриане больше никогда не было пылевых бурь?
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23.06.2021 13:03 Ответить
Надо просто перестать стрелять пьілить.
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23.06.2021 13:05 Ответить
природа позбавляє росії грунтів на користь україни...
а ті прагнуть потрапити аби встигнути до початку дії закону про землю
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23.06.2021 13:23 Ответить
Отбейся.
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23.06.2021 13:07 Ответить
А це точно пилова буря, а не тліючі торфяники під Києвом?
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23.06.2021 13:11 Ответить
Когда тлеют торфяники - пахнет гарью. В Киеве гарью не пахнет.
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23.06.2021 13:28 Ответить
От кацапов полезнее пыли ничего нет. Ведь остальное от них ещё хуже.
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23.06.2021 13:32 Ответить
кацапи падлюки !
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23.06.2021 13:39 Ответить
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23.06.2021 13:43 Ответить
везде от кацапов один вред, пыль и вонь...
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23.06.2021 14:23 Ответить
рубите леса и лесополосы дальше, ублюдки
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23.06.2021 14:54 Ответить
Зе -Емельная реформа.Сей час на выезде из Одессы массово вывозится Украинский чернозем,-причем прямо с еще не созревшей пшеницей.
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23.06.2021 17:41 Ответить
Медведчук рубил наши леса - должен сидеть, паскуда.
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24.06.2021 02:39 Ответить
 
 