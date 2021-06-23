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Пилова буря протримається в Україні ще два дні, - Укргідрометцентр. ФОТО

Пилові бурі спостерігатимуться в Україні найближчі два дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Укргідрометцентр.

21-22 червня метеорологічні станції південних, центральних та північних областей України (зокрема і на Київщині) зафіксували таке метеорологічне явище, як імла - погіршення видимості до 1,5 – 5 км, спричинене пилом.

Причиною виникнення такого явища є пилові бурі, які спостерігаються далеко за межами України: на території республіки Калмикії РФ. За умов сухої та спекотної погоди та сильного вітру пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними та південно-східними вітрами через Кубань та Азовське море на територію України.

Такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії, так і в Україні. Найближчі три доби жарка погода з температурою +30…36° утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря.

Також читайте: Київ накрила пилова буря

Пилова буря протримається в Україні ще два дні, - Укргідрометцентр 01

Автор: 

Гідрометцентр (159) Київ (19443) погода (789) екологія (1347)


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Топ коментарі
+17
та пусть Зеленский издаст указ, с требованием пыли немедленно осесть в полях. А заодно спросить у Байдена и НАТО что они сделали для того чтобы в Укриане больше никогда не было пылевых бурь?
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23.06.2021 13:03
+12
Надо просто перестать стрелять пьілить.
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23.06.2021 13:05
+8
Когда тлеют торфяники - пахнет гарью. В Киеве гарью не пахнет.
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23.06.2021 13:28
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та пусть Зеленский издаст указ, с требованием пыли немедленно осесть в полях. А заодно спросить у Байдена и НАТО что они сделали для того чтобы в Укриане больше никогда не было пылевых бурь?
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23.06.2021 13:03 Відповісти
Надо просто перестать стрелять пьілить.
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23.06.2021 13:05 Відповісти
природа позбавляє росії грунтів на користь україни...
а ті прагнуть потрапити аби встигнути до початку дії закону про землю
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23.06.2021 13:23 Відповісти
Отбейся.
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23.06.2021 13:07 Відповісти
А це точно пилова буря, а не тліючі торфяники під Києвом?
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23.06.2021 13:11 Відповісти
Когда тлеют торфяники - пахнет гарью. В Киеве гарью не пахнет.
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23.06.2021 13:28 Відповісти
От кацапов полезнее пыли ничего нет. Ведь остальное от них ещё хуже.
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23.06.2021 13:32 Відповісти
кацапи падлюки !
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23.06.2021 13:39 Відповісти
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23.06.2021 13:43 Відповісти
везде от кацапов один вред, пыль и вонь...
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23.06.2021 14:23 Відповісти
рубите леса и лесополосы дальше, ублюдки
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23.06.2021 14:54 Відповісти
Зе -Емельная реформа.Сей час на выезде из Одессы массово вывозится Украинский чернозем,-причем прямо с еще не созревшей пшеницей.
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23.06.2021 17:41 Відповісти
Медведчук рубил наши леса - должен сидеть, паскуда.
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24.06.2021 02:39 Відповісти
 
 