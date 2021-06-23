Пилова буря протримається в Україні ще два дні, - Укргідрометцентр. ФОТО

Пилові бурі спостерігатимуться в Україні найближчі два дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Укргідрометцентр.

21-22 червня метеорологічні станції південних, центральних та північних областей України (зокрема і на Київщині) зафіксували таке метеорологічне явище, як імла - погіршення видимості до 1,5 – 5 км, спричинене пилом.

Причиною виникнення такого явища є пилові бурі, які спостерігаються далеко за межами України: на території республіки Калмикії РФ. За умов сухої та спекотної погоди та сильного вітру пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними та південно-східними вітрами через Кубань та Азовське море на територію України.

Такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії, так і в Україні. Найближчі три доби жарка погода з температурою +30…36° утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря.

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