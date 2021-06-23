Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля по пьесе Корчинского "Після…". Во время показа будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте. ФОТО

Сегодня, 23 июня, в Киеве в центре Довженко состоится премьерный показ спектакля по пьесе Дмитрия Корчинского "Після…". Во время представления будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте.

Об этом сообщила в Фейсбуке доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Напоминаю! Киев! Сегодня представление (по пьесе. - Ред.) Дмитрия Корчинского "Після…". В 19:00, Голосеевская 1 (центр Довженко, 6 этаж, 6 Сцена). Во время спектакля будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте!" - рассказала она.

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