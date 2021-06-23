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Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля по пьесе Корчинского "Після…". Во время показа будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте. ФОТО

Сегодня, 23 июня, в Киеве в центре Довженко состоится премьерный показ спектакля по пьесе Дмитрия Корчинского "Після…". Во время представления будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте.

Об этом сообщила в Фейсбуке доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Напоминаю! Киев! Сегодня представление (по пьесе. - Ред.) Дмитрия Корчинского "Після…". В 19:00, Голосеевская 1 (центр Довженко, 6 этаж, 6 Сцена). Во время спектакля будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте!" - рассказала она.

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Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля по пьесе Корчинского Після…. Во время показа будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте 01
Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля по пьесе Корчинского Після…. Во время показа будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте 02
Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля по пьесе Корчинского Після…. Во время показа будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте 03

Автор: 

благотворительность (611) Киев (25501) Корчинский Дмитрий (181) представление (41) театр (229) добровольцы (1163)


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Це ж не вечірній квартал, де збираються зелебобіки.
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23.06.2021 15:13 Ответить
Бо нарід бажає жрать і ржать.
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23.06.2021 15:30 Ответить
Будуть глядачі , я в цьому впевнений !!
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23.06.2021 15:36 Ответить
 
 