Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля по пьесе Корчинского "Після…". Во время показа будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте. ФОТО
Сегодня, 23 июня, в Киеве в центре Довженко состоится премьерный показ спектакля по пьесе Дмитрия Корчинского "Після…". Во время представления будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте.
Об этом сообщила в Фейсбуке доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Напоминаю! Киев! Сегодня представление (по пьесе. - Ред.) Дмитрия Корчинского "Після…". В 19:00, Голосеевская 1 (центр Довженко, 6 этаж, 6 Сцена). Во время спектакля будут собирать средства на поддержку добровольцев на фронте!" - рассказала она.
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Oljik
показать весь комментарий23.06.2021 15:13 Ответить Мне нравится 8
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Amber
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