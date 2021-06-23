Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ
Экс-заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.
Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам источника, назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.
По словам источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Источник отметил, что сейчас Найем вместе с другими членами команды министра готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции. Кроме того, уже состоялся ряд его встреч с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины относительно решения проблемных вопросов предоставления разрешений на международные перевозки.
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и балдей себе как раньше,
у "зеленой" новой власти
много всяческих ветвей!
Дебилы, вам плохо жилось при Порохе, когда заводы вашего концерна были загружены на 100% и некоторые из них работали в 2 смены? А теперь поцелуйте своего избранника, бубочку, в жопу. ЗЕленую. И не скулите, идиоты, а жрите ложками это ЗЕленое говно, которое вы выбрали. Главное, не обляпайтесь.
чи нализав ?
Это безобразие .
От водки к пиву через портвейн?
пріоритетів влади.
Бюджет Міністерства оборони на 2021 р. зменшено на 380 млн грн,
порівняно з попереднім роком, хоча війна триває й закінчилася вона лише у їхніх тупих головах !
Натомість на мільярди зростають видатки на Генеральну прокуратуру, МВС, ДБР, СБУ - тобто усім силовикам видатки ростуть, крім армії.
Простежується також колосальне скорочення соціальних видатків: упродовж 2020 р.
програма житлових субсидій була скорочена на 20 млрд грн і цього року скорочено фінансування пенсійного фонду на 8,5 млрд грн. натомість в країні зростає БІДНІСТЬ ,
а такі потвори , як Наєм і різного роду лєщі отримують мілліонні зарплати )
Во вторник, 22 июня, стали известны новые подробности взрыва, произошедшего накануне в селе Белогородка под Киевом. Полицейские установили, что ветеран АТО погиб не от пожара, а от жестокого убийства, а поджог злоумышленник организовал, что замести следы своих деяний.
Об этом https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина погиб не в результате пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений. У него перерезано горло, нанесены три удара в грудь ножом и вырезано сердце и часть легких", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.По словам Небытова, оперативники уже установили лицо, причастное к жестокому убийству ветерана АТО. Им оказался моряк, проживавший недалеко от дома, в котором произошел взрыв. Кроме того, по мнению полицейских, злоумышленник устроил поджог для того, что скрыть следы преступления. "Задержанным оказался моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Родители подозреваемого проживающих в городе Севастополь. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства и уничтожение имущества общеопасным путем", - резюмировал Андрей Небытов.
Сологуб із 1 березня 2015 року обіймає посаду одного з п'яти заступників голови НБУ та відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", в який входять п'ять підрозділів Нацбанку. Раніше він заявляв, що не планує залишатися в НБУ ще на один термін.
Поки новий заступник не вступить на посаду, Сологуб може повноцінно виконувати всі повноваження, зокрема брати участь у засіданнях правління НБУ й ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності тощо, зазначили в пресслужбі НБУ.
Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив у коментарі виданню LIGA.net.
"Я працюватиму в Monetary and Capital Markets Department у підрозділі корпоративного управління центробанків", - уточнив Сологуб. За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України й МВФ.
Зазначимо, що конфлікт заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Д.Сологуба з новим главою НБУ К.Шевченко став публічним наприкінці минулого року, але під впливом Зеленського й МВФ він зовні заспокоївся. В нинішньому правлінні НБУ тільки Рожкова та Сологуб працювали ще при попередньому голові НБУ Якову Смолію, який подав у відставку в липні 2020 "через політичний тиск".
Рада НБУ в жовтні 2020 оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. У грудні вони подали до суду на Раду НБУ за накладені стягнення. Сторони про своє невдоволення одне одним говорили в різних інтерв'ю.
20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування забрали 6 ключових департаментів і передали їй 3, які не грають великої ролі в регулюванні банків. А глава НБУ Шевченко отримав 15 департаментів, що становить майже половину всіх підрозділів банку.
В МВФ негативно оцінили конфлікт в НБУ та висловилися за збереження "незалежності центробанку".
Поздравляю тебя ты ЛЖИВЫЙ ГОВНЮК.
і отаке - просто для інформаціїї:
"Я ни одного дня не работала". Мама Наташи Королевой назвала размер своей пенсии в США
...."В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия $600 по старости [больше 16 тыс. грн]", - призналась 75-летняя Порывай.
.... а що тут "слуги " платять за РОБОТУ "господарям"
Куда его не поставь, он везде профессионалам дает советы! Причем, задорого!