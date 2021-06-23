Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ

Экс-заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.

По словам источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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Источник отметил, что сейчас Найем вместе с другими членами команды министра готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции. Кроме того, уже состоялся ряд его встреч с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины относительно решения проблемных вопросов предоставления разрешений на международные перевозки.