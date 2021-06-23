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Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ

Экс-заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.

По словам источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Читайте: Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили"

Источник отметил, что сейчас Найем вместе с другими членами команды министра готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции. Кроме того, уже состоялся ряд его встреч с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины относительно решения проблемных вопросов предоставления разрешений на международные перевозки.

Автор: 

назначение (2171) Найем Мустафа (569) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+11
Наєм підняв укрооборонпром-підніме й інфаструктуру

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ - Цензор.НЕТ 31
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23.06.2021 16:40
+11
В укроборонпромі воно вже "напрацювало" на розвал галузі, та десятки мільйонів для себе. Фу, гидота.
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23.06.2021 16:41
+9
Нашли дырку для ....
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23.06.2021 16:37
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Нашли дырку для ....
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23.06.2021 16:37 Ответить
найєм піарить головного розпильщика епохи зелупи

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ - Цензор.НЕТ 6339
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23.06.2021 16:45 Ответить
Піарити і брехати - це спеціальність Наєма , за що і платить зевлада !
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23.06.2021 16:50 Ответить
Вже й лизнув шефа...
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23.06.2021 20:41 Ответить
А Лещ???
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23.06.2021 16:37 Ответить
С декабря 2019 года член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 наблюдательного совета государственного акционерного общества «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Украинская железная дорога »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . В январе 2020 года избран руководителем специально созданного Комитета по вопросам комплаенса и антикоррупцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
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23.06.2021 16:42 Ответить
Дякую
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23.06.2021 16:44 Ответить
был директор - стал советник,
и балдей себе как раньше,
у "зеленой" новой власти
много всяческих ветвей!
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23.06.2021 16:38 Ответить
Представляю, что насоветует этот дрыщ. А шо там, с предыдущей работы его уже поперли?
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23.06.2021 16:39 Ответить
Наєм підняв укрооборонпром-підніме й інфаструктуру

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ - Цензор.НЕТ 31
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23.06.2021 16:40 Ответить
За зйобнутого ослика оманского проголосовала 73% идиотов, которым бубочка обещал, что даст подержаться за конец. Его бедности. С огромной долей вероятности, такой % проголосовало и в этом концерне.
Дебилы, вам плохо жилось при Порохе, когда заводы вашего концерна были загружены на 100% и некоторые из них работали в 2 смены? А теперь поцелуйте своего избранника, бубочку, в жопу. ЗЕленую. И не скулите, идиоты, а жрите ложками это ЗЕленое говно, которое вы выбрали. Главное, не обляпайтесь.
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23.06.2021 17:58 Ответить
сократили
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23.06.2021 16:42 Ответить
вилизав..

чи нализав ?
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23.06.2021 16:39 Ответить
Где бы ни работать, лишь бы не работать.
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23.06.2021 16:39 Ответить
Нене....лишь бы воровать миллионами
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23.06.2021 17:49 Ответить
непотопляемые и всезнающие.
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23.06.2021 16:40 Ответить
Дивишся на таких-от безпринципих і брезливих "правдолюбів" - і стає гидко.
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23.06.2021 16:40 Ответить
тотальная не компетентность - это тренд нынешней власти
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23.06.2021 16:40 Ответить
В розпилі державних грошей, вони супер профі. Таких ще не було. Крадуть в турборежимі.
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23.06.2021 16:43 Ответить
Цінний кадр для зеленої влади.
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23.06.2021 16:40 Ответить
а она перед гебнявим послєдишем в бааальшом долгу - до сіх пор нє рассчіталась...
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23.06.2021 16:43 Ответить
Для украинцев таких должностей нет !!!
Это безобразие .
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23.06.2021 16:41 Ответить
В укроборонпромі воно вже "напрацювало" на розвал галузі, та десятки мільйонів для себе. Фу, гидота.
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23.06.2021 16:41 Ответить
По понижениею?
От водки к пиву через портвейн?
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23.06.2021 16:44 Ответить
"Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте". Це речення знесло мені дах. Зелебобіки просвітіть соєвого порохобота що мається на увазі, ви ж на одній волні.
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23.06.2021 16:44 Ответить
пристроили
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23.06.2021 16:46 Ответить
Бідність в нашій краіні, за зеленоі влади , зростає шаленими темпами , так як усе залежить від
пріоритетів влади.
Бюджет Міністерства оборони на 2021 р. зменшено на 380 млн грн,
порівняно з попереднім роком, хоча війна триває й закінчилася вона лише у їхніх тупих головах !
Натомість на мільярди зростають видатки на Генеральну прокуратуру, МВС, ДБР, СБУ - тобто усім силовикам видатки ростуть, крім армії.
Простежується також колосальне скорочення соціальних видатків: упродовж 2020 р.
програма житлових субсидій була скорочена на 20 млрд грн і цього року скорочено фінансування пенсійного фонду на 8,5 млрд грн. натомість в країні зростає БІДНІСТЬ ,
а такі потвори , як Наєм і різного роду лєщі отримують мілліонні зарплати )
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23.06.2021 16:46 Ответить
наема и лещенку дешевле киллеру заказать
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23.06.2021 16:48 Ответить
пристраивают на денежные должности
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23.06.2021 16:47 Ответить
Под Киевом моряк вырезал сердце ветерану АТО, а затем устроил взрыв в пятиэтажке. ВИДЕО

Во вторник, 22 июня, стали известны новые подробности взрыва, произошедшего накануне в селе Белогородка под Киевом. Полицейские установили, что ветеран АТО погиб не от пожара, а от жестокого убийства, а поджог злоумышленник организовал, что замести следы своих деяний.
Об этом https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина погиб не в результате пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений. У него перерезано горло, нанесены три удара в грудь ножом и вырезано сердце и часть легких", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.По словам Небытова, оперативники уже установили лицо, причастное к жестокому убийству ветерана АТО. Им оказался моряк, проживавший недалеко от дома, в котором произошел взрыв. Кроме того, по мнению полицейских, злоумышленник устроил поджог для того, что скрыть следы преступления. "Задержанным оказался моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Родители подозреваемого проживающих в городе Севастополь. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства и уничтожение имущества общеопасным путем", - резюмировал Андрей Небытов.
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23.06.2021 16:47 Ответить
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-pogodila-zvilnennya-dmitra-sologuba-z-12-lipnya-2021-roku Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника глави НБУ у зв'язку із закінченням терміну його повноважень 10 липня .
Сологуб із 1 березня 2015 року обіймає посаду одного з п'яти заступників голови НБУ та відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", в який входять п'ять підрозділів Нацбанку. Раніше він заявляв, що не планує залишатися в НБУ ще на один термін.
Поки новий заступник не вступить на посаду, Сологуб може повноцінно виконувати всі повноваження, зокрема брати участь у засіданнях правління НБУ й ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності тощо, зазначили в пресслужбі НБУ.
Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив у коментарі виданню LIGA.net.
"Я працюватиму в Monetary and Capital Markets Department у підрозділі корпоративного управління центробанків", - уточнив Сологуб. За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України й МВФ.
Зазначимо, що конфлікт заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Д.Сологуба з новим главою НБУ К.Шевченко став публічним наприкінці минулого року, але під впливом Зеленського й МВФ він зовні заспокоївся. В нинішньому правлінні НБУ тільки Рожкова та Сологуб працювали ще при попередньому голові НБУ Якову Смолію, який подав у відставку в липні 2020 "через політичний тиск".
Рада НБУ в жовтні 2020 оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. У грудні вони подали до суду на Раду НБУ за накладені стягнення. Сторони про своє невдоволення одне одним говорили в різних інтерв'ю.
20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування забрали 6 ключових департаментів і передали їй 3, які не грають великої ролі в регулюванні банків. А глава НБУ Шевченко отримав 15 департаментів, що становить майже половину всіх підрозділів банку.
В МВФ негативно оцінили конфлікт в НБУ та висловилися за збереження "незалежності центробанку".
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23.06.2021 16:49 Ответить
ЗеДятлы, а вы не в курсе за зряплату (из нашего кармана) этого пуштуна-говнюка по вызову?
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23.06.2021 16:57 Ответить
Неочікуваний поворот. В 2013-му ви на нього молились, а тут раптом "пуштун-говнюк"...
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23.06.2021 23:45 Ответить
Приведите примеры, факты и доказательства того, что я на него молился в 2013 году или вообще будь когда. В противном случае вы будите просто лживый говнюк провокатор готовый бездоказательно высерать подобные посты и продать себя и свою мать за 30 иудиных монет, а то и подешевле.
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24.06.2021 05:39 Ответить
Ниці продажні "патріоти" сліпо ліплять собі ідолів а потім від них дружно відмовляються, тобто, фактично, зраджують, та ще й роблять при цьому круглі баньки: що?.. де?.. сам дурний!.. Скажи, де тепер ваші ідоли, за яких ви, дурнуваті недоумки, топили і молились на них: Наєм, Лещенко, Савченко, Семенченко, ба, навіть "співці майдану" Вакарчук і Руслана? Чому ви їх зрадили? Чому жодне патріотичне падло навіть не розкрило свого смердючого рота на їх захист, не підтримало, коли вони десь оступились чи помилились? Бо ви і є ті самі продажні іуди, готові продати ВСЕ, а не лише рідну матір. І копирсатись у ваших висерах 7-річної давності мені потреби нема абсолютно, за ці роки я вашу продажню сутність вивчив вздовж і впоперек...
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24.06.2021 22:18 Ответить
Где факты и доказательства конкретно по мне? Нет? Их и не могло быть!
Поздравляю тебя ты ЛЖИВЫЙ ГОВНЮК.
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25.06.2021 05:50 Ответить
Ти чекав, що я буду копирсатись в твоєму 7-річному лайні? Забагато честі, зраднику
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25.06.2021 22:39 Ответить
Скажите, вы умственно недоразвиты от рождения или это у вас развилось в ходе вашей работы тролем на ботоферме? Или вы просто дебил по призванию? 😉
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26.06.2021 04:10 Ответить
Извините, совсем забыл, ведь ты просто ЛЖИВЫЙ ГОВНЮК. И Зебил по складу ума.😁
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26.06.2021 04:24 Ответить
прилаштували знову паразита ....- щоб не обсирав зЄ казнокрадів ...-
і отаке - просто для інформаціїї:
"Я ни одного дня не работала". Мама Наташи Королевой назвала размер своей пенсии в США
...."В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия $600 по старости [больше 16 тыс. грн]", - призналась 75-летняя Порывай.
.... а що тут "слуги " платять за РОБОТУ "господарям"
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23.06.2021 17:00 Ответить
Новую синекуру нашел борцун.
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23.06.2021 17:02 Ответить
Тракторист-машинист широкого профиля! Крупный спец во всех отраслях! ОНО вам нареХформирует!
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23.06.2021 17:03 Ответить
Универсальный солдат, этот Наем. Это они строят Украину!
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23.06.2021 17:08 Ответить
лізать, сосать наше прізваніє! дєлаєм качественно і дорого. серлєщ і найем
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23.06.2021 17:10 Ответить
гімно не тоне!
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23.06.2021 17:11 Ответить
Люди, чого ви психуєте? У нас тут припіздентом закомплексований, самозакоханий, тупий та мстивий совок...
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23.06.2021 17:25 Ответить
А что, Найем очень умный?
Куда его не поставь, он везде профессионалам дает советы! Причем, задорого!
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23.06.2021 17:26 Ответить
Революционеры-они такие.
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23.06.2021 18:16 Ответить
Это чмо, напомню, стало инициатором Майдана, но инициаторы просчитались: Януковича скинули,Крым отдали кацапам, но своего презика (Юлю) поставить не удалось. Поэтому инициатор Майдпна с сонюхачами чЛещенко, Залищук и др агентами там самозабвенно травили Пороха и его людей. Теперь при Зе у нтх все отлично, можно расслабиться и доворвывать Украину. Ждем своего Пиночета, чтоб расстрелять всех этих предателей.
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23.06.2021 17:57 Ответить
Мустафу снова взяли на довольствие. Коррупции не видит?
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23.06.2021 18:02 Ответить
Вот что значит кофейку выпить,в нужном месте и нужное время. Жизнь удалась.
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23.06.2021 18:15 Ответить
Вот же присосался, как клещ. Явно не хочет выращивать на родине опиумный мак, согласен вылизывать ЗЕ на любой должности.
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23.06.2021 18:25 Ответить
Лещенко,мустафа--за оббріхування Порошенко одержує плату з бюджету України. Ці дві мерзоти не принесли ніякої користі державі,а отримують колосальні кошти. Народ АГОВ--проснись.
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23.06.2021 18:35 Ответить
Деградация нашего политикума налицо: всякий сброд, выдающий себя то за журналистов, то за правдолюбов, то за политиков кочует из одного кресла с баснословным окладом в другое. Никакой ответственности, не требуются навыки управленца, менеджера, да, и еще, не требуется наличие совести. Украина. То ли территория, то ли часть третьего мира.
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23.06.2021 20:32 Ответить
А на журналист ,шо уже не тянет?
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23.06.2021 21:01 Ответить
 
 