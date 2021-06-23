Найєм став радником міністра інфраструктури, - ЗМІ

Ексзаступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром", народного депутата 8-го скликання Мустафу Найєма призначено радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

Про це із посиланням на джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, призначення Найєма відбулося наприкінці травня, а минулого тижня він був представлений керівництву департаменту управління майном і корпоративними правами та директорату з безпеки на транспорті міністерства.

За словами джерела, Найєм відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.

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Джерело зазначило, що зараз Найєм разом з іншими членами команди міністра готує передачу низки функцій з питань безпеки на транспорті від Мінінфраструктури до Національної поліції. Крім того, вже відбулася низка його зустрічей із представниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України щодо вирішення проблемних питань надання дозволів на міжнародні перевезення.