Найєм став радником міністра інфраструктури, - ЗМІ
Ексзаступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром", народного депутата 8-го скликання Мустафу Найєма призначено радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.
Про це із посиланням на джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерела, призначення Найєма відбулося наприкінці травня, а минулого тижня він був представлений керівництву департаменту управління майном і корпоративними правами та директорату з безпеки на транспорті міністерства.
За словами джерела, Найєм відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.
Джерело зазначило, що зараз Найєм разом з іншими членами команди міністра готує передачу низки функцій з питань безпеки на транспорті від Мінінфраструктури до Національної поліції. Крім того, вже відбулася низка його зустрічей із представниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України щодо вирішення проблемних питань надання дозволів на міжнародні перевезення.
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и балдей себе как раньше,
у "зеленой" новой власти
много всяческих ветвей!
Дебилы, вам плохо жилось при Порохе, когда заводы вашего концерна были загружены на 100% и некоторые из них работали в 2 смены? А теперь поцелуйте своего избранника, бубочку, в жопу. ЗЕленую. И не скулите, идиоты, а жрите ложками это ЗЕленое говно, которое вы выбрали. Главное, не обляпайтесь.
чи нализав ?
Это безобразие .
От водки к пиву через портвейн?
пріоритетів влади.
Бюджет Міністерства оборони на 2021 р. зменшено на 380 млн грн,
порівняно з попереднім роком, хоча війна триває й закінчилася вона лише у їхніх тупих головах !
Натомість на мільярди зростають видатки на Генеральну прокуратуру, МВС, ДБР, СБУ - тобто усім силовикам видатки ростуть, крім армії.
Простежується також колосальне скорочення соціальних видатків: упродовж 2020 р.
програма житлових субсидій була скорочена на 20 млрд грн і цього року скорочено фінансування пенсійного фонду на 8,5 млрд грн. натомість в країні зростає БІДНІСТЬ ,
а такі потвори , як Наєм і різного роду лєщі отримують мілліонні зарплати )
Во вторник, 22 июня, стали известны новые подробности взрыва, произошедшего накануне в селе Белогородка под Киевом. Полицейские установили, что ветеран АТО погиб не от пожара, а от жестокого убийства, а поджог злоумышленник организовал, что замести следы своих деяний.
Об этом https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина погиб не в результате пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений. У него перерезано горло, нанесены три удара в грудь ножом и вырезано сердце и часть легких", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.По словам Небытова, оперативники уже установили лицо, причастное к жестокому убийству ветерана АТО. Им оказался моряк, проживавший недалеко от дома, в котором произошел взрыв. Кроме того, по мнению полицейских, злоумышленник устроил поджог для того, что скрыть следы преступления. "Задержанным оказался моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Родители подозреваемого проживающих в городе Севастополь. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства и уничтожение имущества общеопасным путем", - резюмировал Андрей Небытов.
Сологуб із 1 березня 2015 року обіймає посаду одного з п'яти заступників голови НБУ та відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", в який входять п'ять підрозділів Нацбанку. Раніше він заявляв, що не планує залишатися в НБУ ще на один термін.
Поки новий заступник не вступить на посаду, Сологуб може повноцінно виконувати всі повноваження, зокрема брати участь у засіданнях правління НБУ й ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності тощо, зазначили в пресслужбі НБУ.
Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив у коментарі виданню LIGA.net.
"Я працюватиму в Monetary and Capital Markets Department у підрозділі корпоративного управління центробанків", - уточнив Сологуб. За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України й МВФ.
Зазначимо, що конфлікт заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Д.Сологуба з новим главою НБУ К.Шевченко став публічним наприкінці минулого року, але під впливом Зеленського й МВФ він зовні заспокоївся. В нинішньому правлінні НБУ тільки Рожкова та Сологуб працювали ще при попередньому голові НБУ Якову Смолію, який подав у відставку в липні 2020 "через політичний тиск".
Рада НБУ в жовтні 2020 оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. У грудні вони подали до суду на Раду НБУ за накладені стягнення. Сторони про своє невдоволення одне одним говорили в різних інтерв'ю.
20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування забрали 6 ключових департаментів і передали їй 3, які не грають великої ролі в регулюванні банків. А глава НБУ Шевченко отримав 15 департаментів, що становить майже половину всіх підрозділів банку.
В МВФ негативно оцінили конфлікт в НБУ та висловилися за збереження "незалежності центробанку".
Поздравляю тебя ты ЛЖИВЫЙ ГОВНЮК.
і отаке - просто для інформаціїї:
"Я ни одного дня не работала". Мама Наташи Королевой назвала размер своей пенсии в США
...."В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия $600 по старости [больше 16 тыс. грн]", - призналась 75-летняя Порывай.
.... а що тут "слуги " платять за РОБОТУ "господарям"
Куда его не поставь, он везде профессионалам дает советы! Причем, задорого!