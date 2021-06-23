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Найєм став радником міністра інфраструктури, - ЗМІ

Найєм став радником міністра інфраструктури, - ЗМІ

Ексзаступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром", народного депутата 8-го скликання Мустафу Найєма призначено радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

Про це із посиланням на джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, призначення Найєма відбулося наприкінці травня, а минулого тижня він був представлений керівництву департаменту управління майном і корпоративними правами та директорату з безпеки на транспорті міністерства.

За словами джерела, Найєм відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.

Також читайте: Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили"

Джерело зазначило, що зараз Найєм разом з іншими членами команди міністра готує передачу низки функцій з питань безпеки на транспорті від Мінінфраструктури до Національної поліції. Крім того, вже відбулася низка його зустрічей із представниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України щодо вирішення проблемних питань надання дозволів на міжнародні перевезення.

Автор: 

призначення (2281) Найєм Мустафа (387) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+11
Наєм підняв укрооборонпром-підніме й інфаструктуру

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ - Цензор.НЕТ 31
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23.06.2021 16:40
+11
В укроборонпромі воно вже "напрацювало" на розвал галузі, та десятки мільйонів для себе. Фу, гидота.
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23.06.2021 16:41
+9
Нашли дырку для ....
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23.06.2021 16:37
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Нашли дырку для ....
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23.06.2021 16:37 Відповісти
найєм піарить головного розпильщика епохи зелупи

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ - Цензор.НЕТ 6339
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23.06.2021 16:45 Відповісти
Піарити і брехати - це спеціальність Наєма , за що і платить зевлада !
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23.06.2021 16:50 Відповісти
Вже й лизнув шефа...
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23.06.2021 20:41 Відповісти
А Лещ???
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23.06.2021 16:37 Відповісти
С декабря 2019 года член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 наблюдательного совета государственного акционерного общества «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Украинская железная дорога »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . В январе 2020 года избран руководителем специально созданного Комитета по вопросам комплаенса и антикоррупцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
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23.06.2021 16:42 Відповісти
Дякую
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23.06.2021 16:44 Відповісти
был директор - стал советник,
и балдей себе как раньше,
у "зеленой" новой власти
много всяческих ветвей!
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23.06.2021 16:38 Відповісти
Представляю, что насоветует этот дрыщ. А шо там, с предыдущей работы его уже поперли?
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23.06.2021 16:39 Відповісти
Наєм підняв укрооборонпром-підніме й інфаструктуру

Найем стал советником министра инфраструктуры, - СМИ - Цензор.НЕТ 31
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23.06.2021 16:40 Відповісти
За зйобнутого ослика оманского проголосовала 73% идиотов, которым бубочка обещал, что даст подержаться за конец. Его бедности. С огромной долей вероятности, такой % проголосовало и в этом концерне.
Дебилы, вам плохо жилось при Порохе, когда заводы вашего концерна были загружены на 100% и некоторые из них работали в 2 смены? А теперь поцелуйте своего избранника, бубочку, в жопу. ЗЕленую. И не скулите, идиоты, а жрите ложками это ЗЕленое говно, которое вы выбрали. Главное, не обляпайтесь.
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23.06.2021 17:58 Відповісти
сократили
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23.06.2021 16:42 Відповісти
вилизав..

чи нализав ?
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23.06.2021 16:39 Відповісти
Где бы ни работать, лишь бы не работать.
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23.06.2021 16:39 Відповісти
Нене....лишь бы воровать миллионами
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23.06.2021 17:49 Відповісти
непотопляемые и всезнающие.
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23.06.2021 16:40 Відповісти
Дивишся на таких-от безпринципих і брезливих "правдолюбів" - і стає гидко.
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23.06.2021 16:40 Відповісти
тотальная не компетентность - это тренд нынешней власти
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23.06.2021 16:40 Відповісти
В розпилі державних грошей, вони супер профі. Таких ще не було. Крадуть в турборежимі.
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23.06.2021 16:43 Відповісти
Цінний кадр для зеленої влади.
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23.06.2021 16:40 Відповісти
а она перед гебнявим послєдишем в бааальшом долгу - до сіх пор нє рассчіталась...
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23.06.2021 16:43 Відповісти
Для украинцев таких должностей нет !!!
Это безобразие .
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23.06.2021 16:41 Відповісти
В укроборонпромі воно вже "напрацювало" на розвал галузі, та десятки мільйонів для себе. Фу, гидота.
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23.06.2021 16:41 Відповісти
По понижениею?
От водки к пиву через портвейн?
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23.06.2021 16:44 Відповісти
"Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте". Це речення знесло мені дах. Зелебобіки просвітіть соєвого порохобота що мається на увазі, ви ж на одній волні.
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23.06.2021 16:44 Відповісти
пристроили
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23.06.2021 16:46 Відповісти
Бідність в нашій краіні, за зеленоі влади , зростає шаленими темпами , так як усе залежить від
пріоритетів влади.
Бюджет Міністерства оборони на 2021 р. зменшено на 380 млн грн,
порівняно з попереднім роком, хоча війна триває й закінчилася вона лише у їхніх тупих головах !
Натомість на мільярди зростають видатки на Генеральну прокуратуру, МВС, ДБР, СБУ - тобто усім силовикам видатки ростуть, крім армії.
Простежується також колосальне скорочення соціальних видатків: упродовж 2020 р.
програма житлових субсидій була скорочена на 20 млрд грн і цього року скорочено фінансування пенсійного фонду на 8,5 млрд грн. натомість в країні зростає БІДНІСТЬ ,
а такі потвори , як Наєм і різного роду лєщі отримують мілліонні зарплати )
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23.06.2021 16:46 Відповісти
наема и лещенку дешевле киллеру заказать
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23.06.2021 16:48 Відповісти
пристраивают на денежные должности
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23.06.2021 16:47 Відповісти
Под Киевом моряк вырезал сердце ветерану АТО, а затем устроил взрыв в пятиэтажке. ВИДЕО

Во вторник, 22 июня, стали известны новые подробности взрыва, произошедшего накануне в селе Белогородка под Киевом. Полицейские установили, что ветеран АТО погиб не от пожара, а от жестокого убийства, а поджог злоумышленник организовал, что замести следы своих деяний.
Об этом https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина погиб не в результате пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений. У него перерезано горло, нанесены три удара в грудь ножом и вырезано сердце и часть легких", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.По словам Небытова, оперативники уже установили лицо, причастное к жестокому убийству ветерана АТО. Им оказался моряк, проживавший недалеко от дома, в котором произошел взрыв. Кроме того, по мнению полицейских, злоумышленник устроил поджог для того, что скрыть следы преступления. "Задержанным оказался моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Родители подозреваемого проживающих в городе Севастополь. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства и уничтожение имущества общеопасным путем", - резюмировал Андрей Небытов.
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23.06.2021 16:47 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-pogodila-zvilnennya-dmitra-sologuba-z-12-lipnya-2021-roku Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника глави НБУ у зв'язку із закінченням терміну його повноважень 10 липня .
Сологуб із 1 березня 2015 року обіймає посаду одного з п'яти заступників голови НБУ та відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", в який входять п'ять підрозділів Нацбанку. Раніше він заявляв, що не планує залишатися в НБУ ще на один термін.
Поки новий заступник не вступить на посаду, Сологуб може повноцінно виконувати всі повноваження, зокрема брати участь у засіданнях правління НБУ й ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності тощо, зазначили в пресслужбі НБУ.
Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив у коментарі виданню LIGA.net.
"Я працюватиму в Monetary and Capital Markets Department у підрозділі корпоративного управління центробанків", - уточнив Сологуб. За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України й МВФ.
Зазначимо, що конфлікт заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Д.Сологуба з новим главою НБУ К.Шевченко став публічним наприкінці минулого року, але під впливом Зеленського й МВФ він зовні заспокоївся. В нинішньому правлінні НБУ тільки Рожкова та Сологуб працювали ще при попередньому голові НБУ Якову Смолію, який подав у відставку в липні 2020 "через політичний тиск".
Рада НБУ в жовтні 2020 оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. У грудні вони подали до суду на Раду НБУ за накладені стягнення. Сторони про своє невдоволення одне одним говорили в різних інтерв'ю.
20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування забрали 6 ключових департаментів і передали їй 3, які не грають великої ролі в регулюванні банків. А глава НБУ Шевченко отримав 15 департаментів, що становить майже половину всіх підрозділів банку.
В МВФ негативно оцінили конфлікт в НБУ та висловилися за збереження "незалежності центробанку".
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23.06.2021 16:49 Відповісти
ЗеДятлы, а вы не в курсе за зряплату (из нашего кармана) этого пуштуна-говнюка по вызову?
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23.06.2021 16:57 Відповісти
Неочікуваний поворот. В 2013-му ви на нього молились, а тут раптом "пуштун-говнюк"...
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23.06.2021 23:45 Відповісти
Приведите примеры, факты и доказательства того, что я на него молился в 2013 году или вообще будь когда. В противном случае вы будите просто лживый говнюк провокатор готовый бездоказательно высерать подобные посты и продать себя и свою мать за 30 иудиных монет, а то и подешевле.
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24.06.2021 05:39 Відповісти
Ниці продажні "патріоти" сліпо ліплять собі ідолів а потім від них дружно відмовляються, тобто, фактично, зраджують, та ще й роблять при цьому круглі баньки: що?.. де?.. сам дурний!.. Скажи, де тепер ваші ідоли, за яких ви, дурнуваті недоумки, топили і молились на них: Наєм, Лещенко, Савченко, Семенченко, ба, навіть "співці майдану" Вакарчук і Руслана? Чому ви їх зрадили? Чому жодне патріотичне падло навіть не розкрило свого смердючого рота на їх захист, не підтримало, коли вони десь оступились чи помилились? Бо ви і є ті самі продажні іуди, готові продати ВСЕ, а не лише рідну матір. І копирсатись у ваших висерах 7-річної давності мені потреби нема абсолютно, за ці роки я вашу продажню сутність вивчив вздовж і впоперек...
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24.06.2021 22:18 Відповісти
Где факты и доказательства конкретно по мне? Нет? Их и не могло быть!
Поздравляю тебя ты ЛЖИВЫЙ ГОВНЮК.
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25.06.2021 05:50 Відповісти
Ти чекав, що я буду копирсатись в твоєму 7-річному лайні? Забагато честі, зраднику
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25.06.2021 22:39 Відповісти
Скажите, вы умственно недоразвиты от рождения или это у вас развилось в ходе вашей работы тролем на ботоферме? Или вы просто дебил по призванию? 😉
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26.06.2021 04:10 Відповісти
Извините, совсем забыл, ведь ты просто ЛЖИВЫЙ ГОВНЮК. И Зебил по складу ума.😁
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26.06.2021 04:24 Відповісти
прилаштували знову паразита ....- щоб не обсирав зЄ казнокрадів ...-
і отаке - просто для інформаціїї:
"Я ни одного дня не работала". Мама Наташи Королевой назвала размер своей пенсии в США
...."В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия $600 по старости [больше 16 тыс. грн]", - призналась 75-летняя Порывай.
.... а що тут "слуги " платять за РОБОТУ "господарям"
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23.06.2021 17:00 Відповісти
Новую синекуру нашел борцун.
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23.06.2021 17:02 Відповісти
Тракторист-машинист широкого профиля! Крупный спец во всех отраслях! ОНО вам нареХформирует!
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23.06.2021 17:03 Відповісти
Универсальный солдат, этот Наем. Это они строят Украину!
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23.06.2021 17:08 Відповісти
лізать, сосать наше прізваніє! дєлаєм качественно і дорого. серлєщ і найем
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23.06.2021 17:10 Відповісти
гімно не тоне!
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23.06.2021 17:11 Відповісти
Люди, чого ви психуєте? У нас тут припіздентом закомплексований, самозакоханий, тупий та мстивий совок...
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23.06.2021 17:25 Відповісти
А что, Найем очень умный?
Куда его не поставь, он везде профессионалам дает советы! Причем, задорого!
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23.06.2021 17:26 Відповісти
Революционеры-они такие.
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23.06.2021 18:16 Відповісти
Это чмо, напомню, стало инициатором Майдана, но инициаторы просчитались: Януковича скинули,Крым отдали кацапам, но своего презика (Юлю) поставить не удалось. Поэтому инициатор Майдпна с сонюхачами чЛещенко, Залищук и др агентами там самозабвенно травили Пороха и его людей. Теперь при Зе у нтх все отлично, можно расслабиться и доворвывать Украину. Ждем своего Пиночета, чтоб расстрелять всех этих предателей.
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23.06.2021 17:57 Відповісти
Мустафу снова взяли на довольствие. Коррупции не видит?
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23.06.2021 18:02 Відповісти
Вот что значит кофейку выпить,в нужном месте и нужное время. Жизнь удалась.
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23.06.2021 18:15 Відповісти
Вот же присосался, как клещ. Явно не хочет выращивать на родине опиумный мак, согласен вылизывать ЗЕ на любой должности.
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23.06.2021 18:25 Відповісти
Лещенко,мустафа--за оббріхування Порошенко одержує плату з бюджету України. Ці дві мерзоти не принесли ніякої користі державі,а отримують колосальні кошти. Народ АГОВ--проснись.
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23.06.2021 18:35 Відповісти
Деградация нашего политикума налицо: всякий сброд, выдающий себя то за журналистов, то за правдолюбов, то за политиков кочует из одного кресла с баснословным окладом в другое. Никакой ответственности, не требуются навыки управленца, менеджера, да, и еще, не требуется наличие совести. Украина. То ли территория, то ли часть третьего мира.
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23.06.2021 20:32 Відповісти
А на журналист ,шо уже не тянет?
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23.06.2021 21:01 Відповісти
 
 