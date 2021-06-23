"Северный поток - 2" подрывает безопасность Украины, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал газопровод "Северный поток - 2" как российский геополитический проект, который подрывает безопасность Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Наша цель по-прежнему заключается в обеспечении того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе", - отметил Блинкен после переговоров с встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.
Отмечается, что Вашингтон выступает против трубопровода "Северный поток-2".
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+6 Valery Greff
показать весь комментарий23.06.2021 17:15
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Зато старушке-пенсионерке с ним угодили, теперь ЕС в безопасности. ))