РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11595 посетителей онлайн
Новости
1 871 10

"Северный поток - 2" подрывает безопасность Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал газопровод "Северный поток - 2" как российский геополитический проект, который подрывает безопасность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Наша цель по-прежнему заключается в обеспечении того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе", - отметил Блинкен после переговоров с встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

Отмечается, что Вашингтон выступает против трубопровода "Северный поток-2".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины, - Маас после переговоров с Блинкеном

Автор: 

Северный поток (1449) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
А других задач перед СП-2 и не ставилось.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:15
+4
Так вы ж дали добро на его добудову, и даже типа друг Украины Курт Вовкер, оказался вовком в овечьей шкуре и лоббировал интересы этого потока...
показать весь комментарий
23.06.2021 17:11
+3
Прям таки капитан Очевидность.
Зато старушке-пенсионерке с ним угодили, теперь ЕС в безопасности. ))
показать весь комментарий
23.06.2021 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вы ж дали добро на его добудову, и даже типа друг Украины Курт Вовкер, оказался вовком в овечьей шкуре и лоббировал интересы этого потока...
показать весь комментарий
23.06.2021 17:11 Ответить
Зеркаль немного поспешила с віводами, в той конторе есть еще один Волкер, но , совсем не Курт Волкер. Так вот именно єтот однофамилец и лоббировал сп2
показать весь комментарий
23.06.2021 18:29 Ответить
А других задач перед СП-2 и не ставилось.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:15 Ответить
знов за торбу грощі
показать весь комментарий
23.06.2021 17:20 Ответить
Прям таки капитан Очевидность.
Зато старушке-пенсионерке с ним угодили, теперь ЕС в безопасности. ))
показать весь комментарий
23.06.2021 17:22 Ответить
Подрывает безопасность Европы!
показать весь комментарий
23.06.2021 17:40 Ответить
О Блинкен проснулся ! Не только безопасность Украины , но и Польши и остальных Восточно Европейских стран . Германия при помощи росии становиться главной в Европе финансово и энергитически . Гитлеру не удалось у Меркель получилось .
показать весь комментарий
23.06.2021 19:12 Ответить
А де ж адепти живородящого Жо? Агов, брехуни!
показать весь комментарий
24.06.2021 06:26 Ответить
 
 