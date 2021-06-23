"Північний потік-2" підриває безпеку України, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен охарактеризував газопровід "Північний потік-2" як російський геополітичний проєкт, який підриває безпеку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Наша мета, як і раніше, полягає в забезпеченні того, щоб Росія не могла використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України або кого-небудь ще в Європі", - зазначив Блінкен після зустрічі з німецьким колегою Гайко Маасом.
Зазначається, що Вашингтон виступає проти трубопроводу "Північний потік-2".
Топ коментарі
+6 Valery Greff
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+4 Підлога Маккартні
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+3 Alexsander Sokoloff
показати весь коментар23.06.2021 17:22
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Зато старушке-пенсионерке с ним угодили, теперь ЕС в безопасности. ))