"Північний потік-2" підриває безпеку України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен охарактеризував газопровід "Північний потік-2" як російський геополітичний проєкт, який підриває безпеку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наша мета, як і раніше, полягає в забезпеченні того, щоб Росія не могла використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України або кого-небудь ще в Європі", - зазначив Блінкен після зустрічі з німецьким колегою Гайко Маасом.

Зазначається, що Вашингтон виступає проти трубопроводу "Північний потік-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном