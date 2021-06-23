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"Північний потік-2" підриває безпеку України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен охарактеризував газопровід "Північний потік-2" як російський геополітичний проєкт, який підриває безпеку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наша мета, як і раніше, полягає в забезпеченні того, щоб Росія не могла використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України або кого-небудь ще в Європі", - зазначив Блінкен після зустрічі з німецьким колегою Гайко Маасом.

Зазначається, що Вашингтон виступає проти трубопроводу "Північний потік-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном

Автор: 

Північний потік (2461) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
А других задач перед СП-2 и не ставилось.
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23.06.2021 17:15
+4
Так вы ж дали добро на его добудову, и даже типа друг Украины Курт Вовкер, оказался вовком в овечьей шкуре и лоббировал интересы этого потока...
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23.06.2021 17:11
+3
Прям таки капитан Очевидность.
Зато старушке-пенсионерке с ним угодили, теперь ЕС в безопасности. ))
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23.06.2021 17:22
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Так вы ж дали добро на его добудову, и даже типа друг Украины Курт Вовкер, оказался вовком в овечьей шкуре и лоббировал интересы этого потока...
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23.06.2021 17:11 Відповісти
Зеркаль немного поспешила с віводами, в той конторе есть еще один Волкер, но , совсем не Курт Волкер. Так вот именно єтот однофамилец и лоббировал сп2
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23.06.2021 18:29 Відповісти
А других задач перед СП-2 и не ставилось.
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23.06.2021 17:15 Відповісти
знов за торбу грощі
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23.06.2021 17:20 Відповісти
Прям таки капитан Очевидность.
Зато старушке-пенсионерке с ним угодили, теперь ЕС в безопасности. ))
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23.06.2021 17:22 Відповісти
Подрывает безопасность Европы!
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23.06.2021 17:40 Відповісти
О Блинкен проснулся ! Не только безопасность Украины , но и Польши и остальных Восточно Европейских стран . Германия при помощи росии становиться главной в Европе финансово и энергитически . Гитлеру не удалось у Меркель получилось .
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23.06.2021 19:12 Відповісти
А де ж адепти живородящого Жо? Агов, брехуни!
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24.06.2021 06:26 Відповісти
 
 