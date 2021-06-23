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Нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО

Нардепы

Нардепы "Слуги народа" внесли в Раду проект закона, согласно которому предлагается запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Предусмотреть, что меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте предлагают унормировать, что "обжалование в суде решений, принятых Советом национальной безопасности и обороны Украины согласно Закону Украины "О санкциях", не останавливает применения предусмотренных ими санкций".

Отмечается, что инициаторами законопроекта стали нардепы "Слуги народа": Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Андрей Мотовиловець, Елена Шуляк, Михаил Лаба, Валерий Стернийчук, Анатолий Костюх, Ростислав Тистык, Павел Фролов, Евгения Кравчук, Марина Никитина, Игорь Кривошеев, Игорь Негулевский, Владлен Неклюдов, Александр Федиенко.

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Автор: 

санкции (11279) СНБО (4431) суд (25090) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+28
може взагалі Зеленського короновати тоді? недовго вже вам, мерзотам, залишилось.
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23.06.2021 17:18
+21
данілови, мілованови, зеленські не помиляються, вони бездоганні?
Зєля вже не раз звинувачув людей без доказів.
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23.06.2021 17:23
+13
сцуки урода будут плакать,когда им хотелки отрезать будут?
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23.06.2021 17:19
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Подоляк відірвав ніс від доріжки і копняками нагнав вас, продажних курв на гілку)
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24.06.2021 01:41 Ответить
шо такое подоляк?
у нас все судьи коррумпированные продажные мрази.
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24.06.2021 12:58 Ответить
Я пруся від цих зебілоЮристів. Ну, добре, ти - повний дебіл, але ж бачив чим закінчили"папєрєдніки", які такі фортеля викидали. Невже, не сцикотно?
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24.06.2021 19:09 Ответить
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