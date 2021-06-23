Нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО

Нардепы "Слуги народа" внесли в Раду проект закона, согласно которому предлагается запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Предусмотреть, что меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте предлагают унормировать, что "обжалование в суде решений, принятых Советом национальной безопасности и обороны Украины согласно Закону Украины "О санкциях", не останавливает применения предусмотренных ими санкций".

Отмечается, что инициаторами законопроекта стали нардепы "Слуги народа": Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Андрей Мотовиловець, Елена Шуляк, Михаил Лаба, Валерий Стернийчук, Анатолий Костюх, Ростислав Тистык, Павел Фролов, Евгения Кравчук, Марина Никитина, Игорь Кривошеев, Игорь Негулевский, Владлен Неклюдов, Александр Федиенко.

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