Нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам призупиняти дію санкцій РНБО

Нардепи "Слуги народу" внесли до Ради проєкт закону, згідно з яким пропонується заборонити судам призупиняти дію санкцій РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Передбачити, що заходи забезпечення позову, що застосовуються судом, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, що застосовуються рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції", - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, в законопроєкті пропонують унормувати, що "оскарження в суді рішень, ухвалених Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про санкції", не зупиняє застосування передбачених ними санкцій".

Зазначається, що ініціаторами законопроєкту стали нардепи "Слуги народу": Федір Веніславський, Мар'яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Ростислав Тістик, Павло Фролов, Євгенія Кравчук, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв , Ігор Негулевський, Владлен Неклюдов, Олександр Федієнко.

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