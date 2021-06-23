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Нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам призупиняти дію санкцій РНБО

Нардепи

Нардепи "Слуги народу" внесли до Ради проєкт закону, згідно з яким пропонується заборонити судам призупиняти дію санкцій РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Передбачити, що заходи забезпечення позову, що застосовуються судом, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, що застосовуються рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції", - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, в законопроєкті пропонують унормувати, що "оскарження в суді рішень, ухвалених Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про санкції", не зупиняє застосування передбачених ними санкцій".

Зазначається, що ініціаторами законопроєкту стали нардепи "Слуги народу": Федір Веніславський, Мар'яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Ростислав Тістик, Павло Фролов, Євгенія Кравчук, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв , Ігор Негулевський, Владлен Неклюдов, Олександр Федієнко.

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Автор: 

санкції (11806) РНБО (2279) суд (11669) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+28
може взагалі Зеленського короновати тоді? недовго вже вам, мерзотам, залишилось.
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23.06.2021 17:18
+21
данілови, мілованови, зеленські не помиляються, вони бездоганні?
Зєля вже не раз звинувачув людей без доказів.
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23.06.2021 17:23
+13
сцуки урода будут плакать,когда им хотелки отрезать будут?
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23.06.2021 17:19
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Подоляк відірвав ніс від доріжки і копняками нагнав вас, продажних курв на гілку)
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24.06.2021 01:41 Відповісти
шо такое подоляк?
у нас все судьи коррумпированные продажные мрази.
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24.06.2021 12:58 Відповісти
Я пруся від цих зебілоЮристів. Ну, добре, ти - повний дебіл, але ж бачив чим закінчили"папєрєдніки", які такі фортеля викидали. Невже, не сцикотно?
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24.06.2021 19:09 Відповісти
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