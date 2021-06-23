Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве возобновили работу после "минирования"

В Киеве на Центральном и Южном железнодорожном вокзалах завершилась проверка сообщений о минировании.

Об этом сообщает "Укрзализныця", информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее поступило анонимное сообщение о минировании вокзалов. Позже отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что проверяется информация о минировании нескольких объектов – помимо вокзалов, было сообщено о минировании нескольких торгово-развлекательных центров и гостиниц.

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