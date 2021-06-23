РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12657 посетителей онлайн
Новости
483 1

Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве возобновили работу после "минирования"

Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве возобновили работу после

В Киеве на Центральном и Южном железнодорожном вокзалах завершилась проверка сообщений о минировании.

Об этом сообщает "Укрзализныця", информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее поступило анонимное сообщение о минировании вокзалов. Позже отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что проверяется информация о минировании нескольких объектов – помимо вокзалов, было сообщено о минировании нескольких торгово-развлекательных центров и гостиниц.

Читайте: В Киеве "заминировали" несколько ТРЦ, отелей, а также Центральный и Южный ж/д вокзалы (обновлено)

Автор: 

вокзал (266) минирование (1446) Укрзализныця (2745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
после минирования звучит как то не айс
показать весь комментарий
23.06.2021 18:04 Ответить
 
 