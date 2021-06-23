Центральний і Південний залізничні вокзали в Києві відновили роботу після "мінування"
У Києві на Центральному та Південному залізничному вокзалах завершилася перевірка повідомлень про мінування.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.
"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалів. Пізніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що перевіряється інформація про замінування кількох об'єктів - крім вокзалів, було повідомлено про замінування кількох торгово-розважальних центрів і готелів.
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Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар23.06.2021 18:04 Відповісти Мені подобається 0
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