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Центральний і Південний залізничні вокзали в Києві відновили роботу після "мінування"

Центральний і Південний залізничні вокзали в Києві відновили роботу після

У Києві на Центральному та Південному залізничному вокзалах завершилася перевірка повідомлень про мінування.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалів. Пізніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що перевіряється інформація про замінування кількох об'єктів - крім вокзалів, було повідомлено про замінування кількох торгово-розважальних центрів і готелів.

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вокзал (288) мінування (1218) Укрзалізниця (6838)


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после минирования звучит как то не айс
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23.06.2021 18:04 Відповісти
 
 