КПВВ "Чаплинка" закрыли до 15 июля

КПВВ "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Автономной Республикой Крым с 19 июня до 15 июля не будет работать.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращено - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что закрыли КПВВ по решению главы Херсонской ОГА.

При этом КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

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