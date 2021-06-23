КПВВ "Чаплинка" закрыли до 15 июля
КПВВ "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Автономной Республикой Крым с 19 июня до 15 июля не будет работать.
Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.
"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращено - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе сообщили, что закрыли КПВВ по решению главы Херсонской ОГА.
При этом КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.
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Александр #422688
показать весь комментарий23.06.2021 18:30 Ответить Мне нравится 1
Харьков Сумской
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Владимир Сухов #378743
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