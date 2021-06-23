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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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КПВВ "Чаплинка" закрыли до 15 июля

КПВВ

КПВВ "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Автономной Республикой Крым с 19 июня до 15 июля не будет работать.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращено - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что закрыли КПВВ по решению главы Херсонской ОГА.

При этом КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

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Автор: 

Госпогранслужба (6404) Крым (26376) КПВВ (330)


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Добре щоб відкрили через 15 хвилин після визволення Криму від кацапських окупантів. #Нехай_щастить
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23.06.2021 18:30 Ответить
"Нехай щастить" (с)
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23.06.2021 18:43 Ответить
Все КПВВ с Московией надо закрыть лет на 20.
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23.06.2021 21:07 Ответить
 
 