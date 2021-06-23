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Новини Окуповані території
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КПВВ "Чаплинка" закрили до 15 липня

КПВВ

КПВВ "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим від 19 червня до 15 липня не буде працювати.

Про це повідомило представництво президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги громадян, які планують перетинати адміністративний кордон із тимчасово окупованим Кримом. За повідомленням Державної прикордонної служби України, роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено - з 19 червня по 15 липня 2021 року", - сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що закрили КПВВ за рішенням голови Херсонської ОДА.

При цьому КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

Читайте також: З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - штаб ООС

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5967) Крим (14138) КПВВ (330)


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Добре щоб відкрили через 15 хвилин після визволення Криму від кацапських окупантів. #Нехай_щастить
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23.06.2021 18:30 Відповісти
"Нехай щастить" (с)
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23.06.2021 18:43 Відповісти
Все КПВВ с Московией надо закрыть лет на 20.
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23.06.2021 21:07 Відповісти
 
 