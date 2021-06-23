КПВВ "Чаплинка" закрили до 15 липня

КПВВ "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим від 19 червня до 15 липня не буде працювати.

Про це повідомило представництво президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги громадян, які планують перетинати адміністративний кордон із тимчасово окупованим Кримом. За повідомленням Державної прикордонної служби України, роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено - з 19 червня по 15 липня 2021 року", - сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що закрили КПВВ за рішенням голови Херсонської ОДА.

При цьому КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

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