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КПВВ "Чаплинка" закрили до 15 липня
КПВВ "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим від 19 червня до 15 липня не буде працювати.
Про це повідомило представництво президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"До уваги громадян, які планують перетинати адміністративний кордон із тимчасово окупованим Кримом. За повідомленням Державної прикордонної служби України, роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено - з 19 червня по 15 липня 2021 року", - сказано в повідомленні.
У Держприкордонслужбі повідомили, що закрили КПВВ за рішенням голови Херсонської ОДА.
При цьому КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.
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Александр #422688
показати весь коментар23.06.2021 18:30 Відповісти Мені подобається 1
Харьков Сумской
показати весь коментар23.06.2021 18:43 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар23.06.2021 21:07 Відповісти Мені подобається 1
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