Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат
39,5% своих доходов украинцы тратят на еду и безалкогольные напитки, еще 18% - на оплату коммунальных услуг.
Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за первый квартал 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
А вот одежда и обувь составляют лишь 4,5% расходов украинцев. Еще 7,9% идет на транспорт, 7,5% - алкоголь, сигареты и наркотики, 6,1% - здравоохранение.
Если сравнивать эти показатели с первым кварталом 2020 года, то больше всего изменились расходы на содержание жилья (на 22%), образование (14%), а также алкоголь, сигареты и наркотики (9,7%). В то же время сократились расходы только на одну категорию - одежда и обувь (-4%).
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Иначе зачем бы их было в данные показатели включать?
вже не до того: вижити б, не замерзнути, прохарчуватись
тому і таке різке скорочення
И так уже десятилетия и будет постоянно, пока олигархи не начнут платить вменяемые зарплаты украинцам на своих предприятиях.
Но, естсественно олигархи никогда нге будут платить зарплаты своим рабочим, соразмерные с европейскими зарплатами.
Поэтому нищета всегда будет в Украине, самые наименьшие зарплаты, пенсии, пособия в Украине.
Но наибольшее количество олигархов на душу населения и наибольшая коррупция среди всех стран в Европе
нема, щоб просто написати громадяни україни або щасливі володарі українських паспортів
По такой жизни главное, чтоб на наркотики хватало.
Supplice de Foullon, par Jean-Louis Prieur, (musée de la Révolution française).
Malgré son âge de près de soixante-****** ans, il est conduit à Paris, pieds nus avec la bouche bourrée de foin. Comme il fait chaud, on lui donne à boire du vinaigre poivré et on lui essuie le visage avec des orties.
Conduit à l'Hôtel de ville de Paris au matin du 22 juillet 1789, il est ensuite pendu à un réverbère dans la rue de la Verrerie, en présence de son gendre Berthier de Sauvigny, pendu place de Grève plus tard dans la journée. La corde entourant le cou de Joseph Foullon ayant cassé, on le décapite. Sa tête fut portée en triomphe avec une poignée de foin dans la bouche.
партииРотшильдов в заполнении украинского политикума евреями, гомосексуалистами и наркоманами.
Или имеются в виду кофе, чай и белый сахар ?
А в Украине - для планомерного уничтожения гоев и освобождения земли.