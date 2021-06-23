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Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат

Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат

39,5% своих доходов украинцы тратят на еду и безалкогольные напитки, еще 18% - на оплату коммунальных услуг.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за первый квартал 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

А вот одежда и обувь составляют лишь 4,5% расходов украинцев. Еще 7,9% идет на транспорт, 7,5% - алкоголь, сигареты и наркотики, 6,1% - здравоохранение.

Если сравнивать эти показатели с первым кварталом 2020 года, то больше всего изменились расходы на содержание жилья (на 22%), образование (14%), а также алкоголь, сигареты и наркотики (9,7%). В то же время сократились расходы только на одну категорию - одежда и обувь (-4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат

Автор: 

доходы (526) Госстат (220)


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Топ комментарии
+19
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8221
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23.06.2021 18:56
+18
мало. скоро буде всі 80%. бидло має вити від радощів. стогнати від зубажіння
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23.06.2021 18:41
+15
Потому, что цены на продукты практически выше чем в Европе, а зарплата в несколько раз ниже чем у европейцев...
И так уже десятилетия и будет постоянно, пока олигархи не начнут платить вменяемые зарплаты украинцам на своих предприятиях.
Но, естсественно олигархи никогда нге будут платить зарплаты своим рабочим, соразмерные с европейскими зарплатами.
Поэтому нищета всегда будет в Украине, самые наименьшие зарплаты, пенсии, пособия в Украине.
Но наибольшее количество олигархов на душу населения и наибольшая коррупция среди всех стран в Европе
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23.06.2021 18:46
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Во всем виноваты зеленые
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23.06.2021 18:38 Ответить
мало. скоро буде всі 80%. бидло має вити від радощів. стогнати від зубажіння
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23.06.2021 18:41 Ответить
Які 80 , 80 % даже незнае як добре
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23.06.2021 18:51 Ответить
73 % обрали Головнокомандуючим -придурка-уклоніста і балабола! І лише 38 %- засуджують кривавого ката своєї країни-сталіна! Ката який знищив голодом (в найстрашніший спосіб) 6 млн українців! "Мудрий нарід"-в анфас і в профіль!
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23.06.2021 19:54 Ответить
По расходам на наркотики Гоосстат специальный опрос проводил?
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23.06.2021 18:42 Ответить
Это черный рынок и не ведется учет.
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23.06.2021 18:52 Ответить
Ох как ты ошибаешься
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23.06.2021 19:01 Ответить
Судя по написанному - ведётся. ))
Иначе зачем бы их было в данные показатели включать?
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23.06.2021 19:03 Ответить
Більше.
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23.06.2021 18:43 Ответить
зате на одяг і взуття витрати скоротились...менше стали ганятись за модою..
вже не до того: вижити б, не замерзнути, прохарчуватись
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23.06.2021 19:00 Ответить
Одяг, взуття купуються не на один рік.
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23.06.2021 19:04 Ответить
так, так швидко перестали відгукуватись на сезонні зміни моди і почали придбовувати на роки, а може і довгі роки наперед...
тому і таке різке скорочення
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23.06.2021 19:14 Ответить
Когда (уже будущей зимой) будут тратить 73% доходов, до зебилов начнёт что-то доходить.
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23.06.2021 18:44 Ответить
Зебіли ніколи не визнають що зробили себе разом. Упороті патамушта.
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23.06.2021 19:05 Ответить
Потому, что цены на продукты практически выше чем в Европе, а зарплата в несколько раз ниже чем у европейцев...
И так уже десятилетия и будет постоянно, пока олигархи не начнут платить вменяемые зарплаты украинцам на своих предприятиях.
Но, естсественно олигархи никогда нге будут платить зарплаты своим рабочим, соразмерные с европейскими зарплатами.
Поэтому нищета всегда будет в Украине, самые наименьшие зарплаты, пенсии, пособия в Украине.
Но наибольшее количество олигархов на душу населения и наибольшая коррупция среди всех стран в Европе
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23.06.2021 18:46 Ответить
В Україні живуть самі лише українці?
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23.06.2021 18:46 Ответить
слушне запитання...
нема, щоб просто написати громадяни україни або щасливі володарі українських паспортів
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23.06.2021 18:57 Ответить
У найбільш титулованої нацменшини здебільшого інші показники витрат.
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23.06.2021 19:03 Ответить
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 2494
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23.06.2021 18:48 Ответить
Треба ще трохи напрягтися і з'ясувати, які манагери і як створили умови для накопичення таких безнадійних боргів.
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23.06.2021 20:58 Ответить
Смерть - олигархам!!!
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23.06.2021 18:51 Ответить
Тепло-на +70%,точно не накоплю на Олимпиаду зелеПЕДиста,в трековой гонке "Обогнал я себя"...
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23.06.2021 18:53 Ответить
Пожрать много здесь всегда любили.
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23.06.2021 18:55 Ответить
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8221
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23.06.2021 18:56 Ответить
https://economy.24tv.ua/ru/eda_i_kommunalka_na_chto_bolshe_vsego_tratjatsja_ukraincy_i_pochemu_jeto_vazhno_n974165 Ничего с 2018 года не изменилось.
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23.06.2021 18:58 Ответить
Забажато жруть. Чи як там один хвункціонер колись сказав.
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23.06.2021 19:00 Ответить
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 7489
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23.06.2021 20:28 Ответить
саме цей п*ц.
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23.06.2021 21:05 Ответить
Та у них усіх такі пики, що не промахнешься. Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 128
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23.06.2021 21:28 Ответить
тижневий раціон родини гансів. десь на 375 євро.
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8135
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23.06.2021 21:13 Ответить
Коли їздив у Німеччину до родичів, а їх у мене там вистачає, то вони ніколи на убогість і асортимент їжі не скаржилися. Хоча живуть в основному в маленьких містечках.
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23.06.2021 21:33 Ответить
7,5% - алкоголь, сигареты и наркотики Источник: https://censor.net/ru/n3273068

По такой жизни главное, чтоб на наркотики хватало.
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23.06.2021 19:09 Ответить
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8615
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23.06.2021 19:24 Ответить
Там добра така істрорія, повчальна..
Supplice de Foullon, par Jean-Louis Prieur, (musée de la Révolution française).
Malgré son âge de près de soixante-****** ans, il est conduit à Paris, pieds nus avec la bouche bourrée de foin. Comme il fait chaud, on lui donne à boire du vinaigre poivré et on lui essuie le visage avec des orties.

Conduit à l'Hôtel de ville de Paris au matin du 22 juillet 1789, il est ensuite pendu à un réverbère dans la rue de la Verrerie, en présence de son gendre Berthier de Sauvigny, pendu place de Grève plus tard dans la journée. La corde entourant le cou de Joseph Foullon ayant cassé, on le décapite. Sa tête fut portée en triomphe avec une poignée de foin dans la bouche.
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24.06.2021 09:52 Ответить
60 відсотків?Це коли плата тільки за газ 4 тисячи в опалювальний сезон,а літом коло 2 тисяч , а пенсія 2,5.?Сукіни діти, щоб ви так жили.
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23.06.2021 19:29 Ответить
Це ви так будете жити поки думати будете сідницями замість голови.
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23.06.2021 19:59 Ответить
Це мабуть в тебе сідниці замість голови,коли усіх міряєш однією міркою.Я ніколи не голосовала за Зе, мало того я на Цензорі з 14 року, і друзі на форумі можуть це підтвердити . Ванга доморощена, треба інколи думати, кому і що пишеш . Мене штатовськими прапорцями під проксі не здивуєш,не від хорошого життя ти тут троліш на Цензорі,прєдсказатєль хренов..
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23.06.2021 22:44 Ответить
В кого сідниця замість голови ми бачили за результатами виборів 2019го. Порівняйте результат по закордонному округу з загальнл національним і буде вам щастя.
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24.06.2021 08:12 Ответить
Мені щастя,що я не належу до 73 відсотків, але з країни не втечу через те , що тут важко ,чи 73 відсотка довбурів,хвору мати не кидають .а ті хто кинув ,хай йдуть зі своїма повчаннями до дупи.
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24.06.2021 10:54 Ответить
Зато прикололись здорово в 2019м
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23.06.2021 19:51 Ответить
Народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова впевнена, що українцям достатньо зарплати у 5000 гривень, щоб задовольнити свої фізіологічні потреби
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23.06.2021 20:01 Ответить
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 6021
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23.06.2021 20:03 Ответить
Политика партии Ротшильдов в заполнении украинского политикума евреями, гомосексуалистами и наркоманами.
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23.06.2021 20:44 Ответить
Таку сраку спробуй прокормити на 5 тисяч (хіба що в день) !
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23.06.2021 20:04 Ответить
Что-то не припомню в каком супермаркете покупал последний раз наркотики.
Или имеются в виду кофе, чай и белый сахар ?
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23.06.2021 20:06 Ответить
Человек говорит, что в Египте и Израиле, в пустыне, водопроводная вода стоит в два раза дешевле, чем у нас. Причем в Израиле она очищается обратным осмосом, а не хим реагентами.
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23.06.2021 20:12 Ответить
Так в Египте и Израиле вода для питья и здоровья.
А в Украине - для планомерного уничтожения гоев и освобождения земли.
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23.06.2021 23:31 Ответить
Це ще опалення не рахували. Восени настане справжній кінець єпохи бідності для виборців клована. Але зачепить всіх.
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24.06.2021 10:23 Ответить
 
 