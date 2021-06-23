Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат

39,5% своих доходов украинцы тратят на еду и безалкогольные напитки, еще 18% - на оплату коммунальных услуг.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за первый квартал 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

А вот одежда и обувь составляют лишь 4,5% расходов украинцев. Еще 7,9% идет на транспорт, 7,5% - алкоголь, сигареты и наркотики, 6,1% - здравоохранение.

Если сравнивать эти показатели с первым кварталом 2020 года, то больше всего изменились расходы на содержание жилья (на 22%), образование (14%), а также алкоголь, сигареты и наркотики (9,7%). В то же время сократились расходы только на одну категорию - одежда и обувь (-4%).

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