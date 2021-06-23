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Українці витрачають на їжу та комунальні платежі майже 60% доходів, - Держстат

Українці витрачають на їжу та комунальні платежі майже 60% доходів, - Держстат

39,5% своїх доходів українці витрачають на їжу та безалкогольні напої, ще 18% - на оплату комунальних послуг.

Про це свідчать дані Держкомстату за перший квартал 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

А от одяг і взуття становлять лише 4,5% витрат українців. Ще 7,9% йде на транспорт, 7,5% - алкоголь, сигарети і наркотики, 6,1% - охорона здоров'я.

Якщо порівнювати ці показники з першим кварталом 2020 року, то найбільше змінилися витрати на утримання житла (на 22%), освіту (14%), а також алкоголь, сигарети і наркотики (9,7%). Водночас скоротилися витрати тільки на одну категорію - одяг і взуття (-4%).

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Автор: 

доходи (615) Держстат (1606)


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Топ коментарі
+19
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8221
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23.06.2021 18:56
+18
мало. скоро буде всі 80%. бидло має вити від радощів. стогнати від зубажіння
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23.06.2021 18:41
+15
Потому, что цены на продукты практически выше чем в Европе, а зарплата в несколько раз ниже чем у европейцев...
И так уже десятилетия и будет постоянно, пока олигархи не начнут платить вменяемые зарплаты украинцам на своих предприятиях.
Но, естсественно олигархи никогда нге будут платить зарплаты своим рабочим, соразмерные с европейскими зарплатами.
Поэтому нищета всегда будет в Украине, самые наименьшие зарплаты, пенсии, пособия в Украине.
Но наибольшее количество олигархов на душу населения и наибольшая коррупция среди всех стран в Европе
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23.06.2021 18:46
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Во всем виноваты зеленые
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23.06.2021 18:38 Відповісти
мало. скоро буде всі 80%. бидло має вити від радощів. стогнати від зубажіння
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23.06.2021 18:41 Відповісти
Які 80 , 80 % даже незнае як добре
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23.06.2021 18:51 Відповісти
73 % обрали Головнокомандуючим -придурка-уклоніста і балабола! І лише 38 %- засуджують кривавого ката своєї країни-сталіна! Ката який знищив голодом (в найстрашніший спосіб) 6 млн українців! "Мудрий нарід"-в анфас і в профіль!
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23.06.2021 19:54 Відповісти
По расходам на наркотики Гоосстат специальный опрос проводил?
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23.06.2021 18:42 Відповісти
Это черный рынок и не ведется учет.
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23.06.2021 18:52 Відповісти
Ох как ты ошибаешься
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23.06.2021 19:01 Відповісти
Судя по написанному - ведётся. ))
Иначе зачем бы их было в данные показатели включать?
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23.06.2021 19:03 Відповісти
Більше.
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23.06.2021 18:43 Відповісти
зате на одяг і взуття витрати скоротились...менше стали ганятись за модою..
вже не до того: вижити б, не замерзнути, прохарчуватись
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23.06.2021 19:00 Відповісти
Одяг, взуття купуються не на один рік.
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23.06.2021 19:04 Відповісти
так, так швидко перестали відгукуватись на сезонні зміни моди і почали придбовувати на роки, а може і довгі роки наперед...
тому і таке різке скорочення
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23.06.2021 19:14 Відповісти
Когда (уже будущей зимой) будут тратить 73% доходов, до зебилов начнёт что-то доходить.
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23.06.2021 18:44 Відповісти
Зебіли ніколи не визнають що зробили себе разом. Упороті патамушта.
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23.06.2021 19:05 Відповісти
Потому, что цены на продукты практически выше чем в Европе, а зарплата в несколько раз ниже чем у европейцев...
И так уже десятилетия и будет постоянно, пока олигархи не начнут платить вменяемые зарплаты украинцам на своих предприятиях.
Но, естсественно олигархи никогда нге будут платить зарплаты своим рабочим, соразмерные с европейскими зарплатами.
Поэтому нищета всегда будет в Украине, самые наименьшие зарплаты, пенсии, пособия в Украине.
Но наибольшее количество олигархов на душу населения и наибольшая коррупция среди всех стран в Европе
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23.06.2021 18:46 Відповісти
В Україні живуть самі лише українці?
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23.06.2021 18:46 Відповісти
слушне запитання...
нема, щоб просто написати громадяни україни або щасливі володарі українських паспортів
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23.06.2021 18:57 Відповісти
У найбільш титулованої нацменшини здебільшого інші показники витрат.
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23.06.2021 19:03 Відповісти
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 2494
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23.06.2021 18:48 Відповісти
Треба ще трохи напрягтися і з'ясувати, які манагери і як створили умови для накопичення таких безнадійних боргів.
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23.06.2021 20:58 Відповісти
Смерть - олигархам!!!
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23.06.2021 18:51 Відповісти
Тепло-на +70%,точно не накоплю на Олимпиаду зелеПЕДиста,в трековой гонке "Обогнал я себя"...
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23.06.2021 18:53 Відповісти
Пожрать много здесь всегда любили.
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23.06.2021 18:55 Відповісти
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8221
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23.06.2021 18:56 Відповісти
https://economy.24tv.ua/ru/eda_i_kommunalka_na_chto_bolshe_vsego_tratjatsja_ukraincy_i_pochemu_jeto_vazhno_n974165 Ничего с 2018 года не изменилось.
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23.06.2021 18:58 Відповісти
Забажато жруть. Чи як там один хвункціонер колись сказав.
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23.06.2021 19:00 Відповісти
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 7489
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23.06.2021 20:28 Відповісти
саме цей п*ц.
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23.06.2021 21:05 Відповісти
Та у них усіх такі пики, що не промахнешься. Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 128
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23.06.2021 21:28 Відповісти
тижневий раціон родини гансів. десь на 375 євро.
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8135
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23.06.2021 21:13 Відповісти
Коли їздив у Німеччину до родичів, а їх у мене там вистачає, то вони ніколи на убогість і асортимент їжі не скаржилися. Хоча живуть в основному в маленьких містечках.
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23.06.2021 21:33 Відповісти
7,5% - алкоголь, сигареты и наркотики Источник: https://censor.net/ru/n3273068

По такой жизни главное, чтоб на наркотики хватало.
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23.06.2021 19:09 Відповісти
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 8615
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23.06.2021 19:24 Відповісти
Там добра така істрорія, повчальна..
Supplice de Foullon, par Jean-Louis Prieur, (musée de la Révolution française).
Malgré son âge de près de soixante-****** ans, il est conduit à Paris, pieds nus avec la bouche bourrée de foin. Comme il fait chaud, on lui donne à boire du vinaigre poivré et on lui essuie le visage avec des orties.

Conduit à l'Hôtel de ville de Paris au matin du 22 juillet 1789, il est ensuite pendu à un réverbère dans la rue de la Verrerie, en présence de son gendre Berthier de Sauvigny, pendu place de Grève plus tard dans la journée. La corde entourant le cou de Joseph Foullon ayant cassé, on le décapite. Sa tête fut portée en triomphe avec une poignée de foin dans la bouche.
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24.06.2021 09:52 Відповісти
60 відсотків?Це коли плата тільки за газ 4 тисячи в опалювальний сезон,а літом коло 2 тисяч , а пенсія 2,5.?Сукіни діти, щоб ви так жили.
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23.06.2021 19:29 Відповісти
Це ви так будете жити поки думати будете сідницями замість голови.
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23.06.2021 19:59 Відповісти
Це мабуть в тебе сідниці замість голови,коли усіх міряєш однією міркою.Я ніколи не голосовала за Зе, мало того я на Цензорі з 14 року, і друзі на форумі можуть це підтвердити . Ванга доморощена, треба інколи думати, кому і що пишеш . Мене штатовськими прапорцями під проксі не здивуєш,не від хорошого життя ти тут троліш на Цензорі,прєдсказатєль хренов..
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23.06.2021 22:44 Відповісти
В кого сідниця замість голови ми бачили за результатами виборів 2019го. Порівняйте результат по закордонному округу з загальнл національним і буде вам щастя.
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24.06.2021 08:12 Відповісти
Мені щастя,що я не належу до 73 відсотків, але з країни не втечу через те , що тут важко ,чи 73 відсотка довбурів,хвору мати не кидають .а ті хто кинув ,хай йдуть зі своїма повчаннями до дупи.
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24.06.2021 10:54 Відповісти
Зато прикололись здорово в 2019м
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23.06.2021 19:51 Відповісти
Народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова впевнена, що українцям достатньо зарплати у 5000 гривень, щоб задовольнити свої фізіологічні потреби
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23.06.2021 20:01 Відповісти
Украинцы тратят на еду и коммунальные платежи почти 60% доходов, - Госстат - Цензор.НЕТ 6021
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23.06.2021 20:03 Відповісти
Политика партии Ротшильдов в заполнении украинского политикума евреями, гомосексуалистами и наркоманами.
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23.06.2021 20:44 Відповісти
Таку сраку спробуй прокормити на 5 тисяч (хіба що в день) !
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23.06.2021 20:04 Відповісти
Что-то не припомню в каком супермаркете покупал последний раз наркотики.
Или имеются в виду кофе, чай и белый сахар ?
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23.06.2021 20:06 Відповісти
Человек говорит, что в Египте и Израиле, в пустыне, водопроводная вода стоит в два раза дешевле, чем у нас. Причем в Израиле она очищается обратным осмосом, а не хим реагентами.
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23.06.2021 20:12 Відповісти
Так в Египте и Израиле вода для питья и здоровья.
А в Украине - для планомерного уничтожения гоев и освобождения земли.
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23.06.2021 23:31 Відповісти
Це ще опалення не рахували. Восени настане справжній кінець єпохи бідності для виборців клована. Але зачепить всіх.
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24.06.2021 10:23 Відповісти
 
 