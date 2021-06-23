Українці витрачають на їжу та комунальні платежі майже 60% доходів, - Держстат

39,5% своїх доходів українці витрачають на їжу та безалкогольні напої, ще 18% - на оплату комунальних послуг.

Про це свідчать дані Держкомстату за перший квартал 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

А от одяг і взуття становлять лише 4,5% витрат українців. Ще 7,9% йде на транспорт, 7,5% - алкоголь, сигарети і наркотики, 6,1% - охорона здоров'я.

Якщо порівнювати ці показники з першим кварталом 2020 року, то найбільше змінилися витрати на утримання житла (на 22%), освіту (14%), а також алкоголь, сигарети і наркотики (9,7%). Водночас скоротилися витрати тільки на одну категорію - одяг і взуття (-4%).

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