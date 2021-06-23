"Слуга народа" Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет

Борт приземлился в Ужгороде на 10 минут раньше запланированного.

Об этом заявила в комментарии изданию "Бабель"начальник пресс-службы отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Светлана Бурда, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде", — отметила Бурда.

Данные портала Flight Radar свидетельствуют, что он вылетел на 13 минут позже (должен был в 09:30), однако задержки случались и раньше. Приземлился рейс на 10 минут раньше - в 11:20, а по расписанию должен был в 11:30.

То же самое утверждает на своей странице в Фейсбуке и Тищенко. "Удивительно, но рейс Киев-Ужгород задержали не из-за меня 😂 А ещё добавили, что задержки случались и ранее. А прилетели мы вообще на 10 минут раньше. Так и хочется спросить, как в том фильме… "А крепость тоже я разрушил?"" - написал он.

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что вылет рейса "Киев-Ужгород" задержали из-за народного депутата СН Николая Тищенко. По словам Глаголы, Тищенко, в отличие от всех остальных пассажиров, к борту подвезли на микроавтобусе пограничников. А вылет задержали, так как депутат записывал несколько дублей видео у самолета. Остальным пассажирам, по словам Глаголы, пришлось ждать, пока Тищенко закончит съемку.