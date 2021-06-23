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Новости
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"Слуга народа" Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет

Борт приземлился в Ужгороде на 10 минут раньше запланированного.

Об этом заявила в комментарии изданию "Бабель"начальник пресс-службы отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Светлана Бурда, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде", — отметила Бурда.

Данные портала Flight Radar свидетельствуют, что он вылетел на 13 минут позже (должен был в 09:30), однако задержки случались и раньше. Приземлился рейс на 10 минут раньше - в 11:20, а по расписанию должен был в 11:30.

Слуга народа Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет 01

То же самое утверждает на своей странице в Фейсбуке и Тищенко. "Удивительно, но рейс Киев-Ужгород задержали не из-за меня 😂 А ещё добавили, что задержки случались и ранее. А прилетели мы вообще на 10 минут раньше. Так и хочется спросить, как в том фильме… "А крепость тоже я разрушил?"" - написал он.

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что вылет рейса "Киев-Ужгород" задержали из-за народного депутата СН Николая Тищенко. По словам Глаголы, Тищенко, в отличие от всех остальных пассажиров, к борту подвезли на микроавтобусе пограничников. А вылет задержали, так как депутат записывал несколько дублей видео у самолета. Остальным пассажирам, по словам Глаголы, пришлось ждать, пока Тищенко закончит съемку.

Слуга народа Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет 02

Автор: 

Госпогранслужба (6404) самолет (3589) Ужгород (434) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+19
придурок....
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23.06.2021 18:43
+19
- В чому різниця між нормальною людиною і "Слугою урода"?
- Нормальна людина спочатку думає , а потім робить , а "Слуги урода" спочатку роблять, а потім виправдовуються - тому що наперед думать не вміють!
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23.06.2021 18:50
+10
"Слуга народа" Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет - Цензор.НЕТ 346
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23.06.2021 18:44
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придурок....
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23.06.2021 18:43 Ответить
Как точно!!!!
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23.06.2021 18:46 Ответить
Не,там новая фишка-междусабойчик видосиков,кули...
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23.06.2021 19:01 Ответить
Йому повезло, що зараз вітри сильні - мабуть тому літак і швидше долетів... Ну або після шкандалу пілотам начальство передало, щоб додали газу...
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23.06.2021 18:43 Ответить
"Слуга народа" Тищенко и пограничники отрицают, что из-за него задержали самолет - Цензор.НЕТ 346
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23.06.2021 18:44 Ответить
- В чому різниця між нормальною людиною і "Слугою урода"?
- Нормальна людина спочатку думає , а потім робить , а "Слуги урода" спочатку роблять, а потім виправдовуються - тому що наперед думать не вміють!
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23.06.2021 18:50 Ответить
ты прав, не то шо прошлая власть
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23.06.2021 19:00 Ответить
Так и хочется спросить, как в том фильме… "А крепость тоже я разрушил?"" - написал он.Не буду утверждать,но в том фильме,как мне помнится,Шурик спрашивал"А мечеть,тоже я?"
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23.06.2021 18:56 Ответить
Вообще-то, там речь шла про часовню. Так что коля-котлета дебил в квадрате
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23.06.2021 18:59 Ответить
Да,часовня,но никак не крепость!Может он хотел показаться крутым ,а оказался просто котлетой
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23.06.2021 19:19 Ответить
https://youtu.be/Amz5CVXXjxM
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23.06.2021 20:44 Ответить
Подвозить нардепов к трапу, входит в обязанности погранслужбы?
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23.06.2021 19:21 Ответить
Если ситуацию комментируют пограничники, которые не имеют никакого отношения к внутреннему рейсу Киев-Ужгород, значит Котлета опять набокопорил...
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23.06.2021 19:42 Ответить
А Вы ой как правы!!! Знатно погранцы лизнули Коле КАтлете...))) Рейс то действительно внутренний и погранцы НИКАКОГО отношения к нему не имеют и близко. Но машинку предоставили и низко поклонились. Что ещё можно говорить о скотах народа и их поклонниках..?
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23.06.2021 19:47 Ответить
)) такое себе "назад в будущее 6"
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23.06.2021 19:51 Ответить
На 10 минут раньше, это Коля постарался и попросил экипаж в стиле 90х лететь немного побыстрее.
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23.06.2021 20:12 Ответить
 
 