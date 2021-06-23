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Новости
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Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию: Сегодняшний визит - только начало укрепления наших политических отношений

Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию: Сегодняшний визит - только начало укрепления наших политических отношений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию 18 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.

"Сегодняшний визит - это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля...", - заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции.

Она выразила уверенность, что украинско-грузинские отношения еще больше укрепятся.

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В свою очередь, Зеленский отметил, что визит Зурабишвили важен для укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной.

Он сообщил, что на встрече рассмотрели вопрос возвращения на родину тех граждан, которые находятся в тюрьмах Грузии и Украины.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня находится с официальным визитом в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+5
эту тупорылую самовлюблённую абизяну Саакашвили заберите с собою, плиз!
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23.06.2021 19:47
+4
Кто знает, в Тбилисо шаурма смачная?
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23.06.2021 19:44
+4
Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию: Сегодняшний визит - только начало укрепления наших политических отношений - Цензор.НЕТ 2954
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23.06.2021 19:49
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Кто знает, в Тбилисо шаурма смачная?
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23.06.2021 19:44 Ответить
Наконец - то Грузия повернулась лицом к Украине, не к власти, конечно, а в первую очередь к народу.
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23.06.2021 21:02 Ответить
Ага, нехай поїде перевірить своє житло в Грузії, чи все там нормально
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23.06.2021 19:45 Ответить
эту тупорылую самовлюблённую абизяну Саакашвили заберите с собою, плиз!
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23.06.2021 19:47 Ответить
Серед зустрічаючих не видно великого реформатора Саакашвілі..
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23.06.2021 19:48 Ответить
Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию: Сегодняшний визит - только начало укрепления наших политических отношений - Цензор.НЕТ 2954
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23.06.2021 19:49 Ответить
Всрався в ЗЕлёное дерьмо закопался и затих, реХорматор хренов..
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23.06.2021 20:08 Ответить
Рисковая дама. Прозвище "бедоносец" давно уже заслуженное.
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23.06.2021 19:57 Ответить
Та ну... Этож не Оман с оффшорами и Бастрыкиным. Хотя, недвижимость можно и посетить...
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23.06.2021 20:01 Ответить
Недвижимость Вофка ЗЕлёная морковка там имеет. Как и в оккупированном Крыму.
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23.06.2021 20:09 Ответить
Ще там Воно не відпочивало.
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23.06.2021 22:01 Ответить
хорошо. правильно.
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23.06.2021 22:09 Ответить
https://youtu.be/k1oREnK20lM
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24.06.2021 09:54 Ответить
 
 