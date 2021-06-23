Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию: Сегодняшний визит - только начало укрепления наших политических отношений
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию 18 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.
"Сегодняшний визит - это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля...", - заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции.
Она выразила уверенность, что украинско-грузинские отношения еще больше укрепятся.
В свою очередь, Зеленский отметил, что визит Зурабишвили важен для укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной.
Он сообщил, что на встрече рассмотрели вопрос возвращения на родину тех граждан, которые находятся в тюрьмах Грузии и Украины.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня находится с официальным визитом в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль