Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию: Сегодняшний визит - только начало укрепления наших политических отношений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию 18 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.

"Сегодняшний визит - это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля...", - заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции.

Она выразила уверенность, что украинско-грузинские отношения еще больше укрепятся.

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В свою очередь, Зеленский отметил, что визит Зурабишвили важен для укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной.

Он сообщил, что на встрече рассмотрели вопрос возвращения на родину тех граждан, которые находятся в тюрьмах Грузии и Украины.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня находится с официальным визитом в Украине.