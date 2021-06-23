Началась встреча Зеленского и президента Грузии Зурабишвили. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в нашей стране с официальным визитом. На площади возле Мариинского дворца прозвучали государственные гимны Грузии и Украины. Президенты осмотрели строй воинов почетного караула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили представили членов официальных делегаций и начали переговоры в формате один на один.

После завершения встречи состоятся украино-грузинские переговоры под председательством президентов двух государств.









По результатам переговоров Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили сделают заявления для представителей СМИ.

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