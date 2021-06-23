Началась встреча Зеленского и президента Грузии Зурабишвили. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в нашей стране с официальным визитом. На площади возле Мариинского дворца прозвучали государственные гимны Грузии и Украины. Президенты осмотрели строй воинов почетного караула.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили представили членов официальных делегаций и начали переговоры в формате один на один.
После завершения встречи состоятся украино-грузинские переговоры под председательством президентов двух государств.
По результатам переговоров Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили сделают заявления для представителей СМИ.
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В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре. Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, ЧТО ГОВОРИТ ПРАВДУ, И ПРИ ЭТОМ ВЖИВАЕТСЯ В РОЛЬ.(Именно прекрасные актерское данные и многолетний опыт позволяют Зеленскому заставить поверить в сказанное миллионы наших граждан.) Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь - особое психическое состояние. Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
В 2005 году было найдено первое доказательство того, что мозг патологического лжеца отличается от мозга человека, который не склонен часто врать. Исследователи Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе провели исследование среди группы волонтеров в возрасте от 21 до 45 лет, состоящей из:
12 патологических лжецов
21 человека категории «нормальные» , не склонных к хронической лжи, а также без признаков антисоциального расстройства личности;
16 человек, склонных к антисоциальному поведению .
В ходе исследования в мозге лжецов были выявлены структурные аномалии, которые отличали их от других участников. В результатах исследования, опубликованных в октябрьском выпуске Британского журнала психиатрии за 2005 год, сообщается, что в префронтальной коре мозга патологических лжецов на 14,2 % уменьшен объём серого вещества (нейронов) и на 22 % увеличен объём белого вещества (нервных волокон).
Я надеюсь, что я неправ и предвзято подхожу к нашему президенту, т.к. являюсь сторонником другого политика. Но проведение независимой психиатрической экспертизы кандидатов в президенты является насущной необходимостью. 24г не за горами.
Було би непогано, якщо би:
- Україна визнавала санкції Грузії проти осіб, які відвідували Південну Осетію, Абхазію, а
- Грузія, відповідно визнавала санкції України проти осіб, які відвідували Крим та ОРДЛО.
Це б дало би такий собі кумулятивний ефект. Відвідав Абхазію, уже в Україну нев"їздний, відвідав Крим - нев"їздний в Грузію.
Чому цього не роблять?
В солдата випала зброя, коли він підійшов до зеленого верховного головнокомандувача.
Відео:
https://twitter.com/PrytSLU/status/1407643485256159233