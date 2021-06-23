Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира пробилась в плей-офф Евро-2020.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2) сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020.
Соперниками сборной Украины в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.
Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет. Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли".
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Ждем" реверса"? В 1988 уже было что то подобное. Украина играла с Нидерландами в группе и выиграла. Потом они опять встретились в финале, и Украина тогда проиграла благодаря голам Ван Бастена и Гуллита 0:2.
Может повториться история только наоборот?
Но самое главное, нет того тренера который был,никто до сих пор не смог заменить Валерия Васильевича.
Главный тренер Лобановский.
Я понимаю,что тогда был СССР, но 80% команды составляли игроки украи нских клубов, и Лобановский вынужден был туда взять Дасаева и Хидиятуллина и еще пару пилигримов.
Выход в 1/8 финала стал для сборной Украины историческим событием. До этого национальная команда никогда не преодолевала групповую стадию на чемпионатах Европы. Примечательно, что успеха футболисты сборной Украины добились в новой форме с национальным лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!", вокруг которого с подачи России разгорелись не шуточные страсти накануне Евро - украинским футбольным чиновникам пришлось отстаивать право команды играть в патриотичной экипировке. В итоге УАФ признала слоган "Слава Украине! Героям слава!" в качестве официальных футбольных символов Украины."
Тільки щоби шо?)
Хоча б заради того щоб Європа почула ще раз громогласну пісеньку про кремлівського ублюдка х@ ла , ла ла лаааааа😀😀😀👍🏼💪
Тактика СБУ (и это не сборная Украины): проигрываем и разница -1. Затем летят Россия Финляндия Словакия и Польша. Наши проползают в плей-офф и играют со Швецией. А это лучше Италии. Гениально.
https://censor.net/ru/comments/locate/3272616/01921446-cfe8-71f4-a0b1-ff8635aae81cОтветитьМне нравится 2
Будем надеяться. Нехай щастить!
Не "вышла" и тем более не "пробилась" !
А "попала" в 1/8 !
Бразильський футболіст колишнього ФК «ВЕРЕС» самостійно вивчив українську: «Важка»
https://radiotrek.rv.ua/news/brazilskiy-futbolist-kolishnogo-fk-veres-samostiyno-vivchiv-**********-vazhka_271459.html?fbclid=IwAR3eNY0po3ckkIQxdXevRnpl7DcKVgsWh4yWdY2dZpGteRJx_lgD2WF3dj4
«Говори українською». Хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мови Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/sport/news/govori-ukrajinskoyu-horvatskiy-trener-prisoromiv-futbolista-z-makijivki-za-neznannya-movi-716565.html?fbclid=IwAR3YbCFA6kTN7uc2yKGwOF3od8O0lnz30XmgAeVrlHHEsaPZA547I1VPRU8