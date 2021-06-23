РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11651 посетитель онлайн
Новости
43 889 294

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира пробилась в плей-офф Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2) сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020.

Соперниками сборной Украины в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020. ВИДЕО

Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет. Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли".

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) Евро-2020 (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+154
Украина в 1/8 финала!!!
Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества!
Я имею ввиду бельгийцев, датчан, шведов, всех тех кто ковал наш выход в плей-офф.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:14
+90
На северных болотах зарево от многочисленных подрывов пуканов.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:03
+71
Кацапы смеялись что судьба сборной Украины решается в других матчах когда кацапы уже давно позорно вылетели)
показать весь комментарий
23.06.2021 21:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Я об єтом говорил 3 дня назад,а ві не верили...,Шева собрал хорошую команду,ее надо только завести ,чтоб движок работал как часы,типа Мерседес...,а діло буде Україна...Мавзолейніе хрюкайте дальше...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:46 Ответить
Какцапы ещё мины какие-то строят - мол им это неинтересно.. Та всё вам, сцуки, интересно! И рвёт у вас щас ядерными подрывами ваших бутылочных седалищ!
показать весь комментарий
23.06.2021 21:46 Ответить
Форму сборной Раисы можно купить в любом магазине. На Евро 2020 играла не сборная Раисы, а если там и были игроки сборной то они были в отпуске..
показать весь комментарий
23.06.2021 21:52 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6411
показать весь комментарий
23.06.2021 21:54 Ответить
Черговий фанфурік бояри для Чєрчєсова?
показать весь комментарий
23.06.2021 22:22 Ответить
Игра Украина - Голландия показала большой потенциал сборной....,балелы вы без стажа...Мне вас жаль...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:49 Ответить
потенциал однозначно есть говорю как болела со стажем.
показать весь комментарий
24.06.2021 12:01 Ответить
Если смотреть правде в глаза,то такой команде с такой игрой нечего делать в 1/8.
Ждем" реверса"? В 1988 уже было что то подобное. Украина играла с Нидерландами в группе и выиграла. Потом они опять встретились в финале, и Украина тогда проиграла благодаря голам Ван Бастена и Гуллита 0:2.
Может повториться история только наоборот?
показать весь комментарий
23.06.2021 21:49 Ответить
Ну тогда один украинец Беланов какой мяч запорол… Голландцам больше повезло и всё. У того же Ван Бастена один удар на миллион такой получился…
показать весь комментарий
23.06.2021 21:53 Ответить
Голландцы тогда выиграли, а повезло нам сегодня.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:00 Ответить
Ув.болельщики,которые помнят Голландию с Гуллитом,Куманом,Буром и Ван Бастеном.Как по мне,то причина поражения в финале,в том числе,что судьи, на ровном месте,в полуфинале,удалили Кузнецова.А без него вся защита развалилась.А тут еще и Беланов пенальти не забил...
показать весь комментарий
23.06.2021 22:02 Ответить
мне эта Голландия с Вейналдумом, Думфрисом и Депаем напоминает ту Голландию 1988 с Гуллитом, Райкаардом и ван Бастеном, они даже молодого клона Гуллита привели
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4543
показать весь комментарий
24.06.2021 01:53 Ответить
Было тогда такое - гуллитомания.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:32 Ответить
Да ..не стоило ему давать бить пенальти тогда. И Добровольский на чемп не поехал почему то .Но на Олимпиаду через два месяца он уже поехал и выиграл ее со сборной ссср став лидером той команды . И кстати в финале против Бразилии ( вместе с самим Ромарио!) он и сравнял счет с пенальти , чем и перевел игру в дополнительное время
показать весь комментарий
24.06.2021 11:29 Ответить
Как не помнить! То была команда ,за игру которой ни грамма стыдно не было в отличии от этой, и Динамо было, с которым считалась вся футбольная Европа, как сейчас с Реалом или Барселоной. Любому могли ввалить.
Но самое главное, нет того тренера который был,никто до сих пор не смог заменить Валерия Васильевича.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:57 Ответить
Таких ударов у ,,золотого мальчика,, Ван Бастена были десятки .И этот оказался даже не самым красивым среди самых важных в его карьере
показать весь комментарий
24.06.2021 11:48 Ответить
Тоді збірна, чий кістяк складали київські динамівці, демонструвала гру на рівні світових стандартів.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:21 Ответить
То була збірна СРСР.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:25 Ответить
Беланов,Протасов,Заваров,Пасулько,Балтача,Михайличенко,Литовченко,Бессонов,Рац,Демьяненко,Кузнецов, Чанов.

Главный тренер Лобановский.
Я понимаю,что тогда был СССР, но 80% команды составляли игроки украи нских клубов, и Лобановский вынужден был туда взять Дасаева и Хидиятуллина и еще пару пилигримов.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:48 Ответить
Нам повезло дважды. Первое то что вообще вышли, хотя и не заслужили. Второе что даже в 1/8 нарвались на Шведов. Наверное самый слабые соперник из всех первых мест. С ними можно играть если играть так как с нидерландами но не так как с австрийцами.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:50 Ответить
Та да. А гешпанцы так хотели на нас попасть, но не вышло…
показать весь комментарий
23.06.2021 21:55 Ответить
А если поверить,что это был (с Австрией) тончайший рассчет?Шева же игрок в покер...Вот он и блефовал.А теперь будем посмотреть...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:56 Ответить
У наших есть традиция .Если кому то проиграли первый раз -то потом проигрывают этому сопернику постоянно .Если выиграли то потом 50/ 50 . Это касается топовых команд . Не могут наши играть против -Италии , Германии , Испании и теперь вот Голландия прибавилась .Со всеми остальными шансы есть . Единственную игру со Швецией в официальных играх наши как раз выиграли .Так что 50 на 50
показать весь комментарий
24.06.2021 11:36 Ответить
Яремчук себя еще покажет... да Ярмоленко если заведется то только держи...,главное чтобы удачно сыграл Саша Зинченко,типа дирижер Оркестра....діло буде...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:53 Ответить
Сборную РАБссии в айропорту встречал спецназ Путлера и пара журнашлюх. Черчесов сказал "здрасьте" и ушел в автобус...,чьтто комментировать? 0:3 и 1 : 4 сЛАВА РАБссии
показать весь комментарий
23.06.2021 21:57 Ответить
Без Мораеса сборная выглядит слабее в атаке , а Марлос разочаровывает . Может Цыганкова чаще выпускать ?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:39 Ответить
здається Льоха Гончаренко не дарма підсуєтився з листом до УЕФА щоб матч 1/4 у свинособак забрали і перенесли в інше місто. він щось знав?
показать весь комментарий
23.06.2021 21:57 Ответить
При чем здесь Лешик? В расписании матчей на 1/8 С-Петербурга не было изначально. Но там будет проходить первый матч 1/4.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:46 Ответить
При тому, що він направив в УЕФА листа з проханням забрати у моцкалів матч 1/4 і перенести йогов інше місто... через сплеск захворюванності на КОВІД.
показать весь комментарий
24.06.2021 16:53 Ответить
Без Мильдонию РАБссии капздец...
показать весь комментарий
23.06.2021 22:00 Ответить
після фіаско з австріяками три дні не міг дивитися футбол, але фортуна посміхнулась. І слава богу.Якщо не буде в складі аж 9 динамівців -можна буде грати.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:01 Ответить
у москалей зараз сраки палають аха ха
показать весь комментарий
23.06.2021 22:06 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7540
показать весь комментарий
23.06.2021 22:08 Ответить
дивився рейховських. Там просто "чудо" На ЧС топтались по ногах суперників, футбола і близько не було і тут теж саме.Коли тренером був Гус, той не признавав авторитеів. Там був теж здоровяк такий з Зеніту, аж пять днів не міг позвонити Гусу і більше не взяли. І ще такм декого так само. А тут що один воротар, шо другий -друзі тренера. так само захисники. Зараз будуть захищати Стаса, а це звичайний самодур. Згадайте, як Фоменко тренував, бо друг Коньякова. А Йожеф - розмахував кулаками перед футболістами, та і Олежик теж ще той фрукт. Став Мирон гра налагодилась, брати разом з Бенею влаштували обструкцію. Пішов Шева на поводу і отримав. Динамо навіть у чемпіонський рік не може толком грати з першою лігою, а тут всі на фестиваль футболу.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:13 Ответить
Хм... А, да неважно.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:16 Ответить
на следующую игру в расчленинград ехать. интересно, поедут? лучше бы отказались, при этом убили бы двух зайцев: патриотизм проявили, не поехав к врагу, плюс не было бы позорного проигрыша.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:26 Ответить
мордоровский репчик не уживается с украинским патриотизмом, так что там все происходит ради бабулесов
показать весь комментарий
23.06.2021 22:43 Ответить
Что серьезно? Так там статья по Крыму у них за отрицание окупации вроде 5 лет шьют. А он есть на форме сборной Украины. Надо будет прилично надавить на путинский УЕФА и перенести игру в любую нормальную страну, только не в Империи Зла.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:45 Ответить
Может и перенесут в другой город.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:53 Ответить
Швеція - Україна відбудеться 29 червня у Глазго.
показать весь комментарий
23.06.2021 23:11 Ответить
Перенесут,нашу команду спецом даже в одну группу не ставят
показать весь комментарий
24.06.2021 01:23 Ответить
Вот почему бы просто не порадоваться, что сборная ещё поиграет? Некоторым только бы дёгтя подбавить к меду, ещё никто не умер, а плакальщики тут как тут.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:26 Ответить
146%
показать весь комментарий
24.06.2021 00:40 Ответить
Облако сероводорода, образовавшейся над кацапией,двигается в сторону Кремля
показать весь комментарий
23.06.2021 22:28 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8367
показать весь комментарий
23.06.2021 22:42 Ответить
теперь главное до финала не напороться на итальянцев.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:46 Ответить
Проскочили "на шару",Ну нехай хоч так.Звичайно в 1/8 нічого не світить,але подивитися красивий футбол ми маємо змогу
показать весь комментарий
23.06.2021 22:47 Ответить
Почему не светит? Если шведы будут, то вполне проходимы. А главное психологически проще будет. А то как именитый соперник, так коленки дрожат. Даже если этот именитый соперник выставляет третий состав после попойки. Шведы всё-таки не с супер именем в футболе.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:58 Ответить
"Слава Украине!" - национальные символы стали залогом исторического успеха сборной Украины на Евро Сборная Украины впервые в истории преодолела стадию группового этапа на чемпионатах Европы по футболу.

Выход в 1/8 финала стал для сборной Украины историческим событием. До этого национальная команда никогда не преодолевала групповую стадию на чемпионатах Европы. Примечательно, что успеха футболисты сборной Украины добились в новой форме с национальным лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!", вокруг которого с подачи России разгорелись не шуточные страсти накануне Евро - украинским футбольным чиновникам пришлось отстаивать право команды играть в патриотичной экипировке. В итоге УАФ признала слоган "Слава Украине! Героям слава!" в качестве официальных футбольных символов Украины."
показать весь комментарий
23.06.2021 22:50 Ответить
да уж успех, два проигрыша в трех матчах. Спасла система 24 команд. И причем тут символы? Играть надо нормально.
показать весь комментарий
23.06.2021 23:22 Ответить
главное - результат
показать весь комментарий
24.06.2021 01:16 Ответить
свинособак и система не спасла)
показать весь комментарий
24.06.2021 01:25 Ответить
а поляков и венгров спасла? Хотя они играли на голову выше чем Украина. Но это спорт. Не так ли?
показать весь комментарий
24.06.2021 01:27 Ответить
спасибо шведу за победу )
показать весь комментарий
23.06.2021 23:06 Ответить
Появилась ще одна можливість нашим вболівальникам згадати путіна-*****.
показать весь комментарий
23.06.2021 23:11 Ответить
Во мадяри дають!
показать весь комментарий
23.06.2021 23:29 Ответить
Україна в 1/8 ЧЄ! Шведи нас витягнули.
Тільки щоби шо?)
Хоча б заради того щоб Європа почула ще раз громогласну пісеньку про кремлівського ублюдка х@ ла , ла ла лаааааа😀😀😀👍🏼💪
показать весь комментарий
23.06.2021 23:31 Ответить
Ну Шведів можна обіграти,по перше в нас більше буде відпочинку,по друге в них була важка гра з Польщею, але потрібно гарненько підготуватися.До речі де буде гра хто знає?
показать весь комментарий
23.06.2021 23:41 Ответить
у Шотландії
показать весь комментарий
24.06.2021 01:59 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4375
показать весь комментарий
23.06.2021 23:40 Ответить
Эх, 2-2 Германия Венгрия, минут 10 венграм не хватило. И это на Альянс Арене в Мюнхене. Вот действительно группа смерти и венгры выше всяких похвал.
показать весь комментарий
24.06.2021 00:01 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1630 https://censor.net/ru/user/463434
Тактика СБУ (и это не сборная Украины): проигрываем и разница -1. Затем летят Россия Финляндия Словакия и Польша. Наши проползают в плей-офф и играют со Швецией. А это лучше Италии. Гениально.
https://censor.net/ru/comments/locate/3272616/01921446-cfe8-71f4-a0b1-ff8635aae81cОтветитьМне нравится 2
показать весь комментарий
24.06.2021 00:39 Ответить
нострадамус?
показать весь комментарий
24.06.2021 01:17 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9447
показать весь комментарий
24.06.2021 01:30 Ответить
ОК, идите до конца. Ваш прогноз на матч со шведами?
показать весь комментарий
24.06.2021 02:00 Ответить
1-1, победа Украины по пенальти.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:06 Ответить
В матчi Швецiя - Україна в Глазго перемогу отримають синьо-жовті.
показать весь комментарий
24.06.2021 17:32 Ответить
Многоходовочка.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:34 Ответить
Шведи протягнули нашій збірній дружню руку щоб в 1/8 задушити.
показать весь комментарий
24.06.2021 01:34 Ответить
Что бы показать как нужно бегать по полю за мячем ,а не возле него.
показать весь комментарий
24.06.2021 08:00 Ответить
Шведы - крепкая сборная-середнячок, но не более. Если украинцы выложатся, как с голландцами, они могут их одолеть. Ну а если как с Австрией, то - сами понимаете.
Будем надеяться. Нехай щастить!
показать весь комментарий
24.06.2021 07:00 Ответить
Щиро дякую. Шева кращий!
показать весь комментарий
24.06.2021 08:25 Ответить
Якщо пройдемо шведів, то і збірну Англії/Німеччини перемагати можемо в 1/4 фіналу. По пенальті А далі - беремо реванш у Нідерландів (сеньор автогол) і ми у Фіналі !!! А там вже як карта ляже
показать весь комментарий
24.06.2021 09:07 Ответить
А Россия прошла? Кто-нибудь знает?
показать весь комментарий
24.06.2021 09:51 Ответить
Не прошла, а пролетела.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:29 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2021 10:33 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3831Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3570
показать весь комментарий
24.06.2021 10:35 Ответить
Слова имеют смысл!
Не "вышла" и тем более не "пробилась" !
А "попала" в 1/8 !
показать весь комментарий
24.06.2021 10:46 Ответить
Победителей не судят
показать весь комментарий
24.06.2021 11:31 Ответить
Нас чекає чергових 90 хвилин ганьби і смроду у виконанні отари лінивих бездарних баранів на чолі зі шмаркатим тюхтієм-бездарем. Кості Великого Лобановського, мабуть, судомить у домовині... прости, Валерію Васильовичу.
показать весь комментарий
24.06.2021 13:58 Ответить
Футбол європейського рівня, коли ми пройдемо в 1/8, якщо ті програють тим, а ті виграють від тих, а ще ті вилетять з групи, ті не доберуть очки, а інші доберуть, тоді в нас, можливо, буде шанс ще раз програти...
показать весь комментарий
24.06.2021 14:15 Ответить
Навіть шведські журналісти помітили, як ріже вухо і яка неприродня для українців неукраїнська з вуст української команди.
показать весь комментарий
24.06.2021 14:22 Ответить
Для початку треба вивчити рідну мову, а не ганьбити державу і не давати інтерв'ю на мові окупанта України, що є нонсенсом для любої нормальної країни світу!
Бразильський футболіст колишнього ФК «ВЕРЕС» самостійно вивчив українську: «Важка»
https://radiotrek.rv.ua/news/brazilskiy-futbolist-kolishnogo-fk-veres-samostiyno-vivchiv-**********-vazhka_271459.html?fbclid=IwAR3eNY0po3ckkIQxdXevRnpl7DcKVgsWh4yWdY2dZpGteRJx_lgD2WF3dj4

«Говори українською». Хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мови Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/sport/news/govori-ukrajinskoyu-horvatskiy-trener-prisoromiv-futbolista-z-makijivki-za-neznannya-movi-716565.html?fbclid=IwAR3YbCFA6kTN7uc2yKGwOF3od8O0lnz30XmgAeVrlHHEsaPZA547I1VPRU8
показать весь комментарий
24.06.2021 14:18 Ответить
Вінок на могилу Кремлядської пропаганди
показать весь комментарий
24.06.2021 15:44 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9656
показать весь комментарий
24.06.2021 17:41 Ответить
Василь Ломаченко (14 - 2 - 0, КО 10) проведе рейтинговий бій у легкій вазі проти японця Масайосі Накатані (19 - 1 -0, KO 13).Поєдинок відбудеться в неділю, 27 червня, в Лас-Вегасі (США) на арені Virgins Hotel. Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.
показать весь комментарий
24.06.2021 17:49 Ответить
А мокшанские неудачники хоть с кем-нибудь играли, или их вышвырнули с чемпионата ещё до начала игр за допинги и наркотики?
показать весь комментарий
24.06.2021 18:27 Ответить
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9182
показать весь комментарий
24.06.2021 19:33 Ответить
Страница 3 из 3
 
 