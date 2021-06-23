Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира пробилась в плей-офф Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2) сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020.

Соперниками сборной Украины в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.

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Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет. Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли".