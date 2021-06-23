Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна України з футболу за підсумками групового турніру пробилася в плей-офф Євро-2020.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Завдяки заключним результатам матчів у групі Е Іспанія - Словаччина (5:0), Швеція - Польща (3:2) збірна України увійшла до четвірки найкращих команд, що зайняли треті місця в шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020.
Суперниками збірної України в 1/8 фіналу буде один із переможців груп F або Е.
Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде. Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон "Уемблі".
Топ коментарі
+154 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2021 21:14
+90 jack nicholson
показати весь коментар23.06.2021 21:03
+71 Не один из 73%
показати весь коментар23.06.2021 21:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ждем" реверса"? В 1988 уже было что то подобное. Украина играла с Нидерландами в группе и выиграла. Потом они опять встретились в финале, и Украина тогда проиграла благодаря голам Ван Бастена и Гуллита 0:2.
Может повториться история только наоборот?
Но самое главное, нет того тренера который был,никто до сих пор не смог заменить Валерия Васильевича.
Главный тренер Лобановский.
Я понимаю,что тогда был СССР, но 80% команды составляли игроки украи нских клубов, и Лобановский вынужден был туда взять Дасаева и Хидиятуллина и еще пару пилигримов.
Выход в 1/8 финала стал для сборной Украины историческим событием. До этого национальная команда никогда не преодолевала групповую стадию на чемпионатах Европы. Примечательно, что успеха футболисты сборной Украины добились в новой форме с национальным лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!", вокруг которого с подачи России разгорелись не шуточные страсти накануне Евро - украинским футбольным чиновникам пришлось отстаивать право команды играть в патриотичной экипировке. В итоге УАФ признала слоган "Слава Украине! Героям слава!" в качестве официальных футбольных символов Украины."
Тільки щоби шо?)
Хоча б заради того щоб Європа почула ще раз громогласну пісеньку про кремлівського ублюдка х@ ла , ла ла лаааааа😀😀😀👍🏼💪
Тактика СБУ (и это не сборная Украины): проигрываем и разница -1. Затем летят Россия Финляндия Словакия и Польша. Наши проползают в плей-офф и играют со Швецией. А это лучше Италии. Гениально.
https://censor.net/ru/comments/locate/3272616/01921446-cfe8-71f4-a0b1-ff8635aae81cОтветитьМне нравится 2
Будем надеяться. Нехай щастить!
Не "вышла" и тем более не "пробилась" !
А "попала" в 1/8 !
Бразильський футболіст колишнього ФК «ВЕРЕС» самостійно вивчив українську: «Важка»
https://radiotrek.rv.ua/news/brazilskiy-futbolist-kolishnogo-fk-veres-samostiyno-vivchiv-**********-vazhka_271459.html?fbclid=IwAR3eNY0po3ckkIQxdXevRnpl7DcKVgsWh4yWdY2dZpGteRJx_lgD2WF3dj4
«Говори українською». Хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мови Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/sport/news/govori-ukrajinskoyu-horvatskiy-trener-prisoromiv-futbolista-z-makijivki-za-neznannya-movi-716565.html?fbclid=IwAR3YbCFA6kTN7uc2yKGwOF3od8O0lnz30XmgAeVrlHHEsaPZA547I1VPRU8