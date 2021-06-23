Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України з футболу за підсумками групового турніру пробилася в плей-офф Євро-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки заключним результатам матчів у групі Е Іспанія - Словаччина (5:0), Швеція - Польща (3:2) збірна України увійшла до четвірки найкращих команд, що зайняли треті місця в шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020.

Суперниками збірної України в 1/8 фіналу буде один із переможців груп F або Е.

Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде. Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон "Уемблі".

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