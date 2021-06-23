Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную с выходом в плей-офф Евро-2020.

Соответствующий пост опубликован в Фейсбукеглавы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно", - написал Зеленский.

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Президент считает, что теперь украинские футболисты могут доказать, что до сих пор - всего лишь разминались.

"И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020.