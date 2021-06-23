Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную с выходом в плей-офф Евро-2020.
Соответствующий пост опубликован в Фейсбукеглавы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно", - написал Зеленский.
Президент считает, что теперь украинские футболисты могут доказать, что до сих пор - всего лишь разминались.
"И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" - подытожил Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020.
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"зеленский и слуги народа выделели на зарплаты судьям (в т.ч. Печерского суда и ОАСК) дополнительные 600 миллионов грн за счет ... спортсменов"
Во-всю пылают пердаки.
Дайте йому марафєту - може забудеться й залишить футбол у спокої і в хлопців щось вийде...
Это наша заслуга была и нечего отказываться от своих достижений, хотя в целом история СССР для украинского народа трагична.
Оба обладателя Золотого Мяча - Блохин и Беланов - наши, та сборная - наша, Лобановский - наш, 3 из 4 еврокубков СССР - наши. Это наша история успеха, а не "народов СССР" и мы её русским не должны отдавать.
Как и много другого тогда - наше. И Президент, я считаю, должен это подчёркивать. В том числе то, что украинцы уже свыше 100 лет хорошо играют в футбол.
Нужно побеждать теперь в 1/8, а то "футбольное МВФ" не поймёт
Где оно - там дупа...
А де реакція на події з британським військовим кораблем в акваторії Чорного моря? Чи це норм і ніяк не стосується національної безпеки, територіальної цілостності, як прописано в Конституції (розділ про обов'язки Голови держави)?
Воно хоч читало Конституцію? Знає свої обов'язки? Чи воно просто дибільне і заточене на шоубіз? І перерізання червоних стрічок та коментарі подій, до яких воно не має ніякого відношення - то його все?
Жеріть курви, що зараз кажуть "Я за нєго нє голосовал" або просто відводять погляд. ЖЕРІТЕ і знайте, що разом з вами страждають нормальні люди і патріоти. Але вони були готові до такого і попереджали "біомасу в 73%" про наслідки... Приколюйтесь, курви, восени чекаю вашого виття після остаточного кінця "епохи бідності" та "зниження тарифів"