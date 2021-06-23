Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну з виходом у плей-офф Євро-2020.

Відповідний пост опубліковано у фейсбуці глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тому сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно - заслужено", - написав Зеленський.

Президент вважає, що тепер українські футболісти можуть довести, що досі - лише розминалися.

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"І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" - підсумував Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020.