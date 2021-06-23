Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази
Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну з виходом у плей-офф Євро-2020.
Відповідний пост опубліковано у фейсбуці глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тому сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно - заслужено", - написав Зеленський.
Президент вважає, що тепер українські футболісти можуть довести, що досі - лише розминалися.
"І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" - підсумував Зеленський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020.
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"зеленский и слуги народа выделели на зарплаты судьям (в т.ч. Печерского суда и ОАСК) дополнительные 600 миллионов грн за счет ... спортсменов"
Во-всю пылают пердаки.
Дайте йому марафєту - може забудеться й залишить футбол у спокої і в хлопців щось вийде...
Это наша заслуга была и нечего отказываться от своих достижений, хотя в целом история СССР для украинского народа трагична.
Оба обладателя Золотого Мяча - Блохин и Беланов - наши, та сборная - наша, Лобановский - наш, 3 из 4 еврокубков СССР - наши. Это наша история успеха, а не "народов СССР" и мы её русским не должны отдавать.
Как и много другого тогда - наше. И Президент, я считаю, должен это подчёркивать. В том числе то, что украинцы уже свыше 100 лет хорошо играют в футбол.
Нужно побеждать теперь в 1/8, а то "футбольное МВФ" не поймёт
Где оно - там дупа...
А де реакція на події з британським військовим кораблем в акваторії Чорного моря? Чи це норм і ніяк не стосується національної безпеки, територіальної цілостності, як прописано в Конституції (розділ про обов'язки Голови держави)?
Воно хоч читало Конституцію? Знає свої обов'язки? Чи воно просто дибільне і заточене на шоубіз? І перерізання червоних стрічок та коментарі подій, до яких воно не має ніякого відношення - то його все?
Жеріть курви, що зараз кажуть "Я за нєго нє голосовал" або просто відводять погляд. ЖЕРІТЕ і знайте, що разом з вами страждають нормальні люди і патріоти. Але вони були готові до такого і попереджали "біомасу в 73%" про наслідки... Приколюйтесь, курви, восени чекаю вашого виття після остаточного кінця "епохи бідності" та "зниження тарифів"