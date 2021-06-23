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Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну з виходом у плей-офф Євро-2020.

Відповідний пост опубліковано у фейсбуці глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тому сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно - заслужено", - написав Зеленський.

Президент вважає, що тепер українські футболісти можуть довести, що досі - лише розминалися.

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"І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" - підсумував Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020.

Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+51
Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы - Цензор.НЕТ 8583
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23.06.2021 21:38
+45
Вова, позвони в УЕФА и грозно спроси почему мы до сих пор не в финале!
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23.06.2021 21:42
+34
Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы - Цензор.НЕТ 2906
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23.06.2021 21:50
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Твои слова, Зеля, да Богу в уши..
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23.06.2021 21:38 Відповісти
что слова, главное - дела! вчерашняя новость:
"зеленский и слуги народа выделели на зарплаты судьям (в т.ч. Печерского суда и ОАСК) дополнительные 600 миллионов грн за счет ... спортсменов"
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23.06.2021 22:13 Відповісти
Велике сУдівництво?
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24.06.2021 01:17 Відповісти
лучше ему(ей) гранату.... не в уши. две.... тысячи.
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23.06.2021 22:22 Відповісти
бедоносец
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23.06.2021 21:38 Відповісти
Такий бідоносець, що в 2021-ому Україна вперше в своїй історії вийшла в 1/8 чемпіонату Європи
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23.06.2021 21:46 Відповісти
да да при Пороху такого не було)))
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23.06.2021 21:47 Відповісти
А он им хреном на рояле аккомпанировал? Вот и вся его заслуга,теперь подержи ему его,а то стерся.
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23.06.2021 21:57 Відповісти
А чому ви вирішили, що то завдяки Зєлєнскому? 😁🤣🤣🤣🤣
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23.06.2021 22:02 Відповісти
Как почему? Все ему должны и все виноваты, кроме него, начиная с Порошенко и заканчивая Байденом.
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23.06.2021 22:20 Відповісти
"Мне все должны, а я - добра не помню".
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24.06.2021 06:34 Відповісти
Так то шведам спасибо скажи)какие все лапти с зесранью туууупые))))))
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23.06.2021 22:16 Відповісти
лучше бы унюханый наркоша промолчал-умней бы выглядел
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23.06.2021 21:46 Відповісти
Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы - Цензор.НЕТ 8583
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23.06.2021 21:38 Відповісти
Надо было номер 5,5 написать.
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23.06.2021 21:51 Відповісти
Лучше нарисовать.
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23.06.2021 22:20 Відповісти
по морде похоже всрався
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23.06.2021 21:59 Відповісти
А як на мене, то лише тужиться! 😁
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23.06.2021 22:03 Відповісти
А УЕФА 30 лет уже ничего не делают гады чтобы мы выиграли ЕВРО - добавил преЗедент.
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23.06.2021 21:39 Відповісти
На берегах Москва реки
Во-всю пылают пердаки.
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23.06.2021 21:59 Відповісти
👍👏👏👏🤣
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23.06.2021 22:04 Відповісти
Зелошара - президент? Не смішіть мої патняки!
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24.06.2021 00:56 Відповісти
Швеція красави... 🇺🇦🇸🇪👍👍
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23.06.2021 21:40 Відповісти
Там где прямо не пролезем мы пройдем бочком (с)
Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы - Цензор.НЕТ 848
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23.06.2021 21:41 Відповісти
Ты смотри какое оно Зечучело !? все ему должны мля
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23.06.2021 21:41 Відповісти
Вова, позвони в УЕФА и грозно спроси почему мы до сих пор не в финале!
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23.06.2021 21:42 Відповісти
лучше бы молчал...
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23.06.2021 21:43 Відповісти
Чмо зеленое, иди спать, - завтра на работу! Чтобы на 9 был как штык и трезвый!
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23.06.2021 21:43 Відповісти
Оно не пьяница - оно нюхач...
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23.06.2021 21:44 Відповісти
Оно не только нюхачь но ещё укурок и торчёк!
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23.06.2021 21:49 Відповісти
Не для этого Осел наркоман шел в преЗЕденты!
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23.06.2021 21:45 Відповісти
Если трезво глянуть со стороны, то зеленский отнюдь не осёл. Ослы 73%
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23.06.2021 21:54 Відповісти
Если трезво глянуть то он тупой. вот поэтому его и выдвинули в президенты и раскрупили. Типа зип председателя Фунта который ибо сбежит в Ростов либо будет сидеть!
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23.06.2021 21:58 Відповісти
Безусловно, - осел, ему не дали почитать последнею страницу сценария, а сам он слишком тупой, чтобы догадаться... Но конец у него печальный.
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24.06.2021 00:12 Відповісти
Он не работает. Он просто ничего не делает, а потом отдыхает после ничего не делания.
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23.06.2021 21:53 Відповісти
А кажуть що не варто стріляти в піаніста коли він грає як уміє... Але коли тупо продовжує грати фуєм і, ****, "контачить" клавіші...
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24.06.2021 01:20 Відповісти
Ну якщо це сказав ЗЕлох, то шансів нема...
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23.06.2021 21:43 Відповісти
заблеяло зеленое дерьмо!
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23.06.2021 21:43 Відповісти
Даун, тебе никто ничего не должен. Кроме Никифорова, но это подарок от Ахметова. А потому, за такие подарки, ты таки будешь должным
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23.06.2021 21:43 Відповісти
ну вот кто тебя за язык тянет "счастливчик" ты наш хрипатый
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23.06.2021 21:45 Відповісти
не плутай зе клоуна і Україну
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23.06.2021 21:53 Відповісти
Он НАШ ПРЕЗИДЕНТ! БУДЕМ людьми! Это радость!!!
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23.06.2021 21:57 Відповісти
тебе лайкнуть - а то не красиво, ты сам себе лайкнул...
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23.06.2021 22:37 Відповісти
Фортуна наконец позволила обыграть сборную Северной Македонии. Раньше даже не знал что есть такая страна.
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23.06.2021 21:47 Відповісти
Югославия такую страну знал? Так и твой лаптестан распадется на 33 государства!
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23.06.2021 21:50 Відповісти
Всё, футбола больше не будет - клоун начал пиариться. Будет или травма какая-нибудь или что-то другое не хорошее.
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23.06.2021 21:49 Відповісти
Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы - Цензор.НЕТ 2906
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23.06.2021 21:50 Відповісти
Спасибо Шведу за победу
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23.06.2021 21:52 Відповісти
😆
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23.06.2021 21:54 Відповісти
Спасибо, посмеялся от души)
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23.06.2021 22:10 Відповісти
Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази - Цензор.НЕТ 6273
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23.06.2021 22:26 Відповісти
Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази - Цензор.НЕТ 7912
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24.06.2021 00:13 Відповісти
😂😂😂👍
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24.06.2021 00:52 Відповісти
Зеленский: Футбольная фортуна вернула нам долг за все разы - Цензор.НЕТ 4946
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23.06.2021 21:53 Відповісти
нет,только как высадит миллиард деревьев)))
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23.06.2021 22:00 Відповісти
На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
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23.06.2021 22:06 Відповісти
Терміново нове відео з дружинами футболістів! Щоб вже напевно...
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23.06.2021 21:56 Відповісти
А что футбольная Фортуна вернула жопоногим? На шару пролезли? Ну,ну
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23.06.2021 21:57 Відповісти
Жопоногие продули 4:1😁
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23.06.2021 21:59 Відповісти
🇷🇺👉🐓💨💥
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23.06.2021 22:02 Відповісти
Гори вата, гуляй Украина
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23.06.2021 21:58 Відповісти
Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази - Цензор.НЕТ 2619
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23.06.2021 22:01 Відповісти
Бедоносец молчи... Просто молчи...
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23.06.2021 22:01 Відповісти
Фортуна фортуною але не погано б було і у фотбал бавити...)))
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23.06.2021 22:06 Відповісти
Вова, лучше бы ты занялся чем полезным… Хватит каркать на сборную, бедоносец ты наш дражайший…
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23.06.2021 22:09 Відповісти
хорошо.
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23.06.2021 22:10 Відповісти
криворогульный ишак таки засцал одеть футболку с украинским крымом и назвать парашию - страной-агрессором. ведь сериалы квартала95 в москве и вилла в крыму - то что мешает кловану говорить правду
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23.06.2021 22:11 Відповісти
ещё один самолайкер...)
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23.06.2021 22:41 Відповісти
Цей віслюк апокаліпсісу знов до футболу...
Дайте йому марафєту - може забудеться й залишить футбол у спокої і в хлопців щось вийде...
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23.06.2021 22:16 Відповісти
Как бы формально Президент всё правильно говорит. И всё же делает одну политико-историческую ошибку, оставляя поле таким как путин. НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ !!! В футболе мы, а не россия - истинные правопреемники СССР. Как сейча помню Евро-1988, которое смотрел 11-летним пацано по телевизору. Сборная СССР, которую называли "10 динамовцев Киева и вратать Ренат Дассаев" взяла серебро того чемпионата.
Это наша заслуга была и нечего отказываться от своих достижений, хотя в целом история СССР для украинского народа трагична.
Оба обладателя Золотого Мяча - Блохин и Беланов - наши, та сборная - наша, Лобановский - наш, 3 из 4 еврокубков СССР - наши. Это наша история успеха, а не "народов СССР" и мы её русским не должны отдавать.
Как и много другого тогда - наше. И Президент, я считаю, должен это подчёркивать. В том числе то, что украинцы уже свыше 100 лет хорошо играют в футбол.
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23.06.2021 22:18 Відповісти
Браво Футболистам - Бандеровцам
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24.06.2021 02:02 Відповісти
Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази - Цензор.НЕТ 9634
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23.06.2021 22:38 Відповісти
Про це всі знають, що коломойський та його зелена компанія вори
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24.06.2021 00:55 Відповісти
\\зато оно ничего не должно так рвут потому шо всем по .... а если кто сунется закотрапупят
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23.06.2021 22:48 Відповісти
Судя по тому, как сборная безвольно играла последние две игры, то фортуна не вернула долг, а дала в кредит.
Нужно побеждать теперь в 1/8, а то "футбольное МВФ" не поймёт
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23.06.2021 23:07 Відповісти
Безумовно, що це заслуга Зеленського. Його для того й обрали, щоб шведи виграли у Польщі.
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23.06.2021 23:11 Відповісти
Наступним президентом буде Крушила з мультиків про Вспиша. Кандидат від українських олігархів.
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23.06.2021 23:13 Відповісти
Уж лучше бы это недоразумение неукраинское промолчало.
Где оно - там дупа...
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23.06.2021 23:34 Відповісти
ты тут каким боком, глиста?
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24.06.2021 00:06 Відповісти
Как, Зеленский разве не болеет за сборную России?
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24.06.2021 00:08 Відповісти
Не зрозумів... ЗЕ! у нас міністр спорту? Голова НОК?
А де реакція на події з британським військовим кораблем в акваторії Чорного моря? Чи це норм і ніяк не стосується національної безпеки, територіальної цілостності, як прописано в Конституції (розділ про обов'язки Голови держави)?
Воно хоч читало Конституцію? Знає свої обов'язки? Чи воно просто дибільне і заточене на шоубіз? І перерізання червоних стрічок та коментарі подій, до яких воно не має ніякого відношення - то його все?
Жеріть курви, що зараз кажуть "Я за нєго нє голосовал" або просто відводять погляд. ЖЕРІТЕ і знайте, що разом з вами страждають нормальні люди і патріоти. Але вони були готові до такого і попереджали "біомасу в 73%" про наслідки... Приколюйтесь, курви, восени чекаю вашого виття після остаточного кінця "епохи бідності" та "зниження тарифів"
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24.06.2021 00:43 Відповісти
Ще цього зеленого ублюдка тут не вистачало, вор кончений разом зі своїм єрмаком, татаровим та іншими нікчемними підарастами!!
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24.06.2021 00:54 Відповісти
 
 