Киркорову запретили въезд в Украину
Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", - сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что процедура осуществляется автоматически после того, как соответствующее решение примет СБУ.
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- Так он болгарин...
- Да?! А какая https://citaty.info/topic/raznica р азница? (с)
Если это свет, то какова же тьма？
"Встала и вышла!" - помним-помним это жлобство.
Ещё бы Сердючку вытурить в рашкостан - пусть там гадит в уши аудитории.
- Вова шо за дела?! Почему твои «барбосы»-СБУшники меня в Украину не пускают?
- Ну, панимаешь, Филя - я же теперь - президент Украины, гарант Конституции! Я обязан контролировать правильность выполнения законов А у нас по закону тот, кто вьехал в оккупированый Крым вне пределов украинских КПП - нарушитель И он попадает под запрет вьезда в Укрину! Ничего поделать не могу!
- Ах так! А когда мы с тобой постель делили и вместе «глинку месили» - ты о таком не говорил! А ещё другом прикидывался!!!
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн.
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн."
Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!
Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...
И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?
Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.
Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////...
"His father, https://en.wikipedia.org/wiki/Bedros_Kirkorov Bedros Kirkorov , is a https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria Bulgarian -born singer of https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians Armenian descent... His mother, Victoria Markovna Kirkorovа, (née Likhachevа) is of https://en.wikipedia.org/wiki/Russians Russian , https://en.wikipedia.org/wiki/French_people French and https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people Romani descent."
И как теперь жить???
https://www.youtube.com/watch?v=tXJ2-PgeLVg
https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc
https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8