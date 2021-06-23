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Киркорову запретили въезд в Украину

Киркорову запретили въезд в Украину

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что процедура осуществляется автоматически после того, как соответствующее решение примет СБУ.

Читайте: Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода!

Автор: 

Киркоров Филипп (67) Министерство культуры и информационной политики (773) СБУ (19878)


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Топ комментарии
+40
Довічно. ПТН-ПНХ.
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23.06.2021 23:09
+31
Слава Богу! Я його ублюдочну харю ніколи терпіти не міг.
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23.06.2021 23:13
+27
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 3345
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23.06.2021 23:19
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Довічно. ПТН-ПНХ.
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23.06.2021 23:09 Ответить
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 695
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23.06.2021 23:17 Ответить
Кіркорову заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 6632
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24.06.2021 00:05 Ответить
- Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово - румын.
- Так он болгарин...
- Да?! А какая https://citaty.info/topic/raznica р азница? (с)
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24.06.2021 00:11 Ответить
если бедросович болгарин. то я балерина
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24.06.2021 01:25 Ответить
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 5628
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23.06.2021 23:10 Ответить
Бедросовича кинули через бедро. ПНХ
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23.06.2021 23:10 Ответить
поделом уродцу
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23.06.2021 23:11 Ответить
А в параше возмущались гей-пропагандой в Украине. Двухметрового тридвараса не пустили.
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23.06.2021 23:13 Ответить
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 8060
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23.06.2021 23:29 Ответить
разве он гей? Он же был женат на Пугачёвой?
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24.06.2021 13:04 Ответить
Он не гей, а тридварас. Гей- это Элтон Джон, например. А на Пугачёвой после носатого Орбакаса одни тридварасы и "женились", включая полностью заднеприводного Галкина.
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24.06.2021 13:19 Ответить
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 7891
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23.06.2021 23:13 Ответить
Это чудище, оказывается, представитель культуры в расеюшке.
Если это свет, то какова же тьма？
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23.06.2021 23:55 Ответить
Слава Богу! Я його ублюдочну харю ніколи терпіти не міг.
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23.06.2021 23:13 Ответить
сім років маку не родило ...
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23.06.2021 23:15 Ответить
Зайка Педросович оказался в бане. Давно пора.
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23.06.2021 23:15 Ответить
о божечки!.. я думал что он просто редкий 3,14дварас в путинской обёртке!..
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23.06.2021 23:17 Ответить
Ойц, яка журбинка. Піду вип'ю триста крапель етерної валеріани )))0))0)))
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23.06.2021 23:18 Ответить
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 3345
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23.06.2021 23:19 Ответить
Мой друг, с которым я делил одну постель и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили - не разлей вода! Киркоров рассказал в интервью изданию "Московский комсомолец".
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23.06.2021 23:23 Ответить
Мені цікава одна штука - хто з них "в адной пастели" "пєчніком" працював і "глинку місив"?
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23.06.2021 23:34 Ответить
Дружба-дружбой, а служба- службой. Во как.
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23.06.2021 23:35 Ответить
"Ты моя банька, я твой тазик" - нах Украине такое "искусство" ?
"Встала и вышла!" - помним-помним это жлобство.
Ещё бы Сердючку вытурить в рашкостан - пусть там гадит в уши аудитории.
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23.06.2021 23:26 Ответить
Сердючка - яркий пример пошлости и несуразности. Похоже, Данилко деградировал вместе с Веркой.
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23.06.2021 23:57 Ответить
нажаль воно громадянин України
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24.06.2021 06:47 Ответить
тут би, в Україні забанили, ніде не показували і не пускали, але ж чомусь запрошують кудись
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24.06.2021 06:48 Ответить
Ви ще тій «зайкі» заберіть Народного артиста України.Ніколи не могла зрозуміти,за якими критеріями москалям видавали це звання.
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23.06.2021 23:26 Ответить
Це був ПРОГИ-И-И-И-Б перед Ма-а-а-а-а-сквой.
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23.06.2021 23:44 Ответить
Гірше всього,що цей «прогиб»був зроблений за президенства Ющенка у 2008.
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23.06.2021 23:55 Ответить
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 1326
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23.06.2021 23:27 Ответить
Цей Нікіта вже як тільки не виглядав. Це якийсь новий фейковий мальчик.
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24.06.2021 00:00 Ответить
для полноты картины - запретите этому румыну въезд в шМарув !
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23.06.2021 23:28 Ответить
Так оно певец?!!
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23.06.2021 23:40 Ответить
Берите выше! "Заслуженный" поп-звездец всея улуса.
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23.06.2021 23:56 Ответить
Киркоров болгарин , а не румын , но все равно нефиг шастать и в Болгарию 😀
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23.06.2021 23:41 Ответить
"Да? А какая разница?" (с) (с) (двойной копирайт)
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24.06.2021 00:07 Ответить
Киркоров армянский еврей по отцу и азербайджанский еврей по матери. ничего болгарского и славянского там нет. об этом пишут сами болгары.
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24.06.2021 00:16 Ответить
даааааа. то я звезда балета))
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24.06.2021 01:28 Ответить
Баста денег СБУ заслал, а Киркорыч пожлобился.
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23.06.2021 23:42 Ответить
Мабуть, Підорасовіч сподівається, що його кореш по гейським тусовкам, а нині прєпіздєнт України, все порєшаєт.
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23.06.2021 23:48 Ответить
Телефонує Кіркоров Зеленському:
- Вова шо за дела?! Почему твои «барбосы»-СБУшники меня в Украину не пускают?
- Ну, панимаешь, Филя - я же теперь - президент Украины, гарант Конституции! Я обязан контролировать правильность выполнения законов А у нас по закону тот, кто вьехал в оккупированый Крым вне пределов украинских КПП - нарушитель И он попадает под запрет вьезда в Укрину! Ничего поделать не могу!
- Ах так! А когда мы с тобой постель делили и вместе «глинку месили» - ты о таком не говорил! А ещё другом прикидывался!!!
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24.06.2021 09:06 Ответить
опустили Филю......
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23.06.2021 23:53 Ответить
Та куда его ещё ниже опускать, и так на дне стоит...
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23.06.2021 23:57 Ответить
вот так (на фото в заголовке) выглядит угроза национальной безопасности.
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн.
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23.06.2021 23:55 Ответить
Go away r
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24.06.2021 01:04 Ответить
йесс, ю гоу эуэй ар.
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24.06.2021 02:08 Ответить
https://censor.net/ua/user/477807 пожер лайняшки і в приступі кондрашки напейсав "вот так (на фото в заголовке) выглядит угроза национальной безопасности.
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн."
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24.06.2021 06:50 Ответить
Ты что, валера?
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24.06.2021 09:24 Ответить
то ї..анько, було під ніками магдалена, кондрашов, моріарті і ще купа, пише яксь хрінь, а у відповідь ве зводиться, що сам такий, то я його паплюжу його ж методом.
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24.06.2021 11:02 Ответить
https://censor.net/ua/user/477807 лайняшка, в приступі кондрашки про себе напейсало "молодец, олигофрен, хорошо ты само себе исключительно о себе написало вон там выше."
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24.06.2021 11:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/477807 жре лайняшки і в приступі кондрашки щось прохрюкало про себе "молодец, олигофрен, хорошо ты само себ е исключительно о себе написало вон там выше."
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24.06.2021 11:48 Ответить
Та зря не пускать решили. Оно чучелом стало там. Ржут тоже. Надо было наоборот зазвать и высмеять лупоглазово-длинного. Или обоссать толпой большой до чавканья в туфлях.
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24.06.2021 00:04 Ответить


Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!


Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...


И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?


Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.


Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////...
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24.06.2021 02:25 Ответить
А Филю за что?
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24.06.2021 04:10 Ответить
И что им в Украину так прется?
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24.06.2021 06:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LSUI2zwQG3w - кароче ************
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24.06.2021 09:14 Ответить
Англ. вікіпедія так каже про його походження:
"His father, https://en.wikipedia.org/wiki/Bedros_Kirkorov Bedros Kirkorov , is a https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria Bulgarian -born singer of https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians Armenian descent... His mother, Victoria Markovna Kirkorovа, (née Likhachevа) is of https://en.wikipedia.org/wiki/Russians Russian , https://en.wikipedia.org/wiki/French_people French and https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people Romani descent."
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24.06.2021 09:16 Ответить
Давно пора было эакрыть границу в Украину этому болгарскому слюнявому маланцу и любителю старушек типа Пугачёвой!! Дебил , блин!!
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24.06.2021 12:30 Ответить
Наконец-то этому лупоглазому чучелу перекрыли въезд в Украину.
И как теперь жить???Кіркорову заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3669
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24.06.2021 12:41 Ответить
відколи гетьман Порошенко створив умови для розвитку української культури, в нас стільки крутих гуртів появилось, що русску попсу можуть слухати тільки повні дебіли!

https://www.youtube.com/watch?v=tXJ2-PgeLVg

https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc

https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8
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24.06.2021 12:41 Ответить
 
 