Киркорову запретили въезд в Украину

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что процедура осуществляется автоматически после того, как соответствующее решение примет СБУ.

Читайте: Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода!