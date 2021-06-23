Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова в перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"11 червня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіппа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 року Кіркоров Філіп Бедросович був включений у перелік", - сказано в повідомленні.

У міністерстві додали, що процедура здійснюється автоматично після того, як відповідне рішення ухвалить СБУ.

Читайте також: Кіркорову на 5 років заборонено в'їзд до Литви: Тих, хто виправдовує окупацію Криму, терпіти не будемо