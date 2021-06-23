Кіркорову заборонили в'їзд в Україну
Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова в перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"11 червня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіппа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 року Кіркоров Філіп Бедросович був включений у перелік", - сказано в повідомленні.
У міністерстві додали, що процедура здійснюється автоматично після того, як відповідне рішення ухвалить СБУ.
Топ коментарі
+40 Виктор Пользователь
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- Так он болгарин...
- Да?! А какая https://citaty.info/topic/raznica р азница? (с)
Если это свет, то какова же тьма？
"Встала и вышла!" - помним-помним это жлобство.
Ещё бы Сердючку вытурить в рашкостан - пусть там гадит в уши аудитории.
- Вова шо за дела?! Почему твои «барбосы»-СБУшники меня в Украину не пускают?
- Ну, панимаешь, Филя - я же теперь - президент Украины, гарант Конституции! Я обязан контролировать правильность выполнения законов А у нас по закону тот, кто вьехал в оккупированый Крым вне пределов украинских КПП - нарушитель И он попадает под запрет вьезда в Укрину! Ничего поделать не могу!
- Ах так! А когда мы с тобой постель делили и вместе «глинку месили» - ты о таком не говорил! А ещё другом прикидывался!!!
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн.
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн."
Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!
Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...
И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?
Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.
Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////...
"His father, https://en.wikipedia.org/wiki/Bedros_Kirkorov Bedros Kirkorov , is a https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria Bulgarian -born singer of https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians Armenian descent... His mother, Victoria Markovna Kirkorovа, (née Likhachevа) is of https://en.wikipedia.org/wiki/Russians Russian , https://en.wikipedia.org/wiki/French_people French and https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people Romani descent."
И как теперь жить???
https://www.youtube.com/watch?v=tXJ2-PgeLVg
https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc
https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8