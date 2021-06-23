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Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова в перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"11 червня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіппа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 року Кіркоров Філіп Бедросович був включений у перелік", - сказано в повідомленні.

У міністерстві додали, що процедура здійснюється автоматично після того, як відповідне рішення ухвалить СБУ.

Читайте також: Кіркорову на 5 років заборонено в'їзд до Литви: Тих, хто виправдовує окупацію Криму, терпіти не будемо

Автор: 

Кіркоров Філіп (34) Міністерство культури (756) СБУ (12797)


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Топ коментарі
+40
Довічно. ПТН-ПНХ.
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23.06.2021 23:09
+31
Слава Богу! Я його ублюдочну харю ніколи терпіти не міг.
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23.06.2021 23:13
+27
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 3345
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23.06.2021 23:19
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Довічно. ПТН-ПНХ.
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23.06.2021 23:09 Відповісти
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 695
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23.06.2021 23:17 Відповісти
Кіркорову заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 6632
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24.06.2021 00:05 Відповісти
- Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово - румын.
- Так он болгарин...
- Да?! А какая https://citaty.info/topic/raznica р азница? (с)
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24.06.2021 00:11 Відповісти
если бедросович болгарин. то я балерина
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24.06.2021 01:25 Відповісти
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 5628
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23.06.2021 23:10 Відповісти
Бедросовича кинули через бедро. ПНХ
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23.06.2021 23:10 Відповісти
поделом уродцу
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23.06.2021 23:11 Відповісти
А в параше возмущались гей-пропагандой в Украине. Двухметрового тридвараса не пустили.
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23.06.2021 23:13 Відповісти
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 8060
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23.06.2021 23:29 Відповісти
разве он гей? Он же был женат на Пугачёвой?
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24.06.2021 13:04 Відповісти
Он не гей, а тридварас. Гей- это Элтон Джон, например. А на Пугачёвой после носатого Орбакаса одни тридварасы и "женились", включая полностью заднеприводного Галкина.
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24.06.2021 13:19 Відповісти
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 7891
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23.06.2021 23:13 Відповісти
Это чудище, оказывается, представитель культуры в расеюшке.
Если это свет, то какова же тьма？
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23.06.2021 23:55 Відповісти
Слава Богу! Я його ублюдочну харю ніколи терпіти не міг.
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23.06.2021 23:13 Відповісти
сім років маку не родило ...
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23.06.2021 23:15 Відповісти
Зайка Педросович оказался в бане. Давно пора.
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23.06.2021 23:15 Відповісти
о божечки!.. я думал что он просто редкий 3,14дварас в путинской обёртке!..
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23.06.2021 23:17 Відповісти
Ойц, яка журбинка. Піду вип'ю триста крапель етерної валеріани )))0))0)))
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23.06.2021 23:18 Відповісти
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 3345
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23.06.2021 23:19 Відповісти
Мой друг, с которым я делил одну постель и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили - не разлей вода! Киркоров рассказал в интервью изданию "Московский комсомолец".
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23.06.2021 23:23 Відповісти
Мені цікава одна штука - хто з них "в адной пастели" "пєчніком" працював і "глинку місив"?
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23.06.2021 23:34 Відповісти
Дружба-дружбой, а служба- службой. Во как.
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23.06.2021 23:35 Відповісти
"Ты моя банька, я твой тазик" - нах Украине такое "искусство" ?
"Встала и вышла!" - помним-помним это жлобство.
Ещё бы Сердючку вытурить в рашкостан - пусть там гадит в уши аудитории.
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23.06.2021 23:26 Відповісти
Сердючка - яркий пример пошлости и несуразности. Похоже, Данилко деградировал вместе с Веркой.
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23.06.2021 23:57 Відповісти
нажаль воно громадянин України
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24.06.2021 06:47 Відповісти
тут би, в Україні забанили, ніде не показували і не пускали, але ж чомусь запрошують кудись
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24.06.2021 06:48 Відповісти
Ви ще тій «зайкі» заберіть Народного артиста України.Ніколи не могла зрозуміти,за якими критеріями москалям видавали це звання.
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23.06.2021 23:26 Відповісти
Це був ПРОГИ-И-И-И-Б перед Ма-а-а-а-а-сквой.
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23.06.2021 23:44 Відповісти
Гірше всього,що цей «прогиб»був зроблений за президенства Ющенка у 2008.
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23.06.2021 23:55 Відповісти
Киркорову запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 1326
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23.06.2021 23:27 Відповісти
Цей Нікіта вже як тільки не виглядав. Це якийсь новий фейковий мальчик.
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24.06.2021 00:00 Відповісти
для полноты картины - запретите этому румыну въезд в шМарув !
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23.06.2021 23:28 Відповісти
Так оно певец?!!
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23.06.2021 23:40 Відповісти
Берите выше! "Заслуженный" поп-звездец всея улуса.
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23.06.2021 23:56 Відповісти
Киркоров болгарин , а не румын , но все равно нефиг шастать и в Болгарию 😀
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23.06.2021 23:41 Відповісти
"Да? А какая разница?" (с) (с) (двойной копирайт)
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24.06.2021 00:07 Відповісти
Киркоров армянский еврей по отцу и азербайджанский еврей по матери. ничего болгарского и славянского там нет. об этом пишут сами болгары.
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24.06.2021 00:16 Відповісти
даааааа. то я звезда балета))
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24.06.2021 01:28 Відповісти
Баста денег СБУ заслал, а Киркорыч пожлобился.
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23.06.2021 23:42 Відповісти
Мабуть, Підорасовіч сподівається, що його кореш по гейським тусовкам, а нині прєпіздєнт України, все порєшаєт.
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23.06.2021 23:48 Відповісти
Телефонує Кіркоров Зеленському:
- Вова шо за дела?! Почему твои «барбосы»-СБУшники меня в Украину не пускают?
- Ну, панимаешь, Филя - я же теперь - президент Украины, гарант Конституции! Я обязан контролировать правильность выполнения законов А у нас по закону тот, кто вьехал в оккупированый Крым вне пределов украинских КПП - нарушитель И он попадает под запрет вьезда в Укрину! Ничего поделать не могу!
- Ах так! А когда мы с тобой постель делили и вместе «глинку месили» - ты о таком не говорил! А ещё другом прикидывался!!!
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24.06.2021 09:06 Відповісти
опустили Филю......
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23.06.2021 23:53 Відповісти
Та куда его ещё ниже опускать, и так на дне стоит...
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23.06.2021 23:57 Відповісти
вот так (на фото в заголовке) выглядит угроза национальной безопасности.
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн.
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23.06.2021 23:55 Відповісти
Go away r
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24.06.2021 01:04 Відповісти
йесс, ю гоу эуэй ар.
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24.06.2021 02:08 Відповісти
https://censor.net/ua/user/477807 пожер лайняшки і в приступі кондрашки напейсав "вот так (на фото в заголовке) выглядит угроза национальной безопасности.
Более угрожающе для нац безопасности только моргенштерн."
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24.06.2021 06:50 Відповісти
Ты что, валера?
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24.06.2021 09:24 Відповісти
то ї..анько, було під ніками магдалена, кондрашов, моріарті і ще купа, пише яксь хрінь, а у відповідь ве зводиться, що сам такий, то я його паплюжу його ж методом.
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24.06.2021 11:02 Відповісти
https://censor.net/ua/user/477807 лайняшка, в приступі кондрашки про себе напейсало "молодец, олигофрен, хорошо ты само себе исключительно о себе написало вон там выше."
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24.06.2021 11:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477807 жре лайняшки і в приступі кондрашки щось прохрюкало про себе "молодец, олигофрен, хорошо ты само себ е исключительно о себе написало вон там выше."
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24.06.2021 11:48 Відповісти
Та зря не пускать решили. Оно чучелом стало там. Ржут тоже. Надо было наоборот зазвать и высмеять лупоглазово-длинного. Или обоссать толпой большой до чавканья в туфлях.
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24.06.2021 00:04 Відповісти


Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!


Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...


И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?


Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.


Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////...
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24.06.2021 02:25 Відповісти
А Филю за что?
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24.06.2021 04:10 Відповісти
И что им в Украину так прется?
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24.06.2021 06:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LSUI2zwQG3w - кароче ************
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24.06.2021 09:14 Відповісти
Англ. вікіпедія так каже про його походження:
"His father, https://en.wikipedia.org/wiki/Bedros_Kirkorov Bedros Kirkorov , is a https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria Bulgarian -born singer of https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians Armenian descent... His mother, Victoria Markovna Kirkorovа, (née Likhachevа) is of https://en.wikipedia.org/wiki/Russians Russian , https://en.wikipedia.org/wiki/French_people French and https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people Romani descent."
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24.06.2021 09:16 Відповісти
Давно пора было эакрыть границу в Украину этому болгарскому слюнявому маланцу и любителю старушек типа Пугачёвой!! Дебил , блин!!
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24.06.2021 12:30 Відповісти
Наконец-то этому лупоглазому чучелу перекрыли въезд в Украину.
И как теперь жить???Кіркорову заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3669
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24.06.2021 12:41 Відповісти
відколи гетьман Порошенко створив умови для розвитку української культури, в нас стільки крутих гуртів появилось, що русску попсу можуть слухати тільки повні дебіли!

https://www.youtube.com/watch?v=tXJ2-PgeLVg

https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc

https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8
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24.06.2021 12:41 Відповісти
 
 