Войска РФ все чаще запускают запрещенные беспилотники на Донбассе

Российские оккупационные войска активизировали полеты своих беспилотных аппаратов у линии соприкосновения на востоке Украины и, в то же время, прибегают к глушению сигналов беспилотников миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявили в делегации Украины при ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества в среду, 23 июня.

"Украинская сторона фиксировала полеты запрещенных БПЛА, преимущественно типа "Орлан-10" и "Орлан-ЗМ", которые неоднократно пересекали линию соприкосновения (9, 12, 14, 15, 19 и 20 июня) вблизи Раевки, Желтого, Зайцево и других районов Луганской области. В период с 13-го до 15 июня российские вооруженные формирования активизировали использование БПЛА для осуществления разведки украинских позиций", - заявили украинские дипломаты.

Подчеркивается, что эти полеты, которые российские оккупационные войска выполняли демонстративно нарушают договоренность ТКГ о дополнительных мерах для укрепления режима прекращения огня с июля 2020 года. Они, в частности, предусматривают запрет использования летательных аппаратов всех типов.

"Украинская сторона считает, что увеличение использования запрещенных БПЛА тесно связано с увеличением количества случаев глушения БПЛА СММ. Согласно данным миссии, за период с 16 мая по 6 июня было зафиксировано более 140 случаев использования средств радиоэлектронного подавления", - отметили в делегации Украины при ОБСЕ.

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Украинские дипломаты заявили, что такие действия - явно преднамеренного характера - осуществляются российскими системами РЭБ, подтверждением чего является и недавнее обнаружение миссией ОБСЕ очередной российской системы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-КУ".

Как сообщалось, Украинская сторона СЦКК заявляла, что вооруженные формирования РФ применяют средства радиоэлектронной борьбы для информационно-пропагандистской кампании с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и препятствование деятельности миссии ОБСЕ на территории Донецкой и Луганской областей