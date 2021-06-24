Війська РФ дедалі частіше запускають заборонені безпілотники на Донбасі

Російські окупаційні війська активізували польоти своїх безпілотних апаратів біля лінії зіткнення на сході України і водночас вдаються до глушіння сигналів безпілотників місії ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявили в делегації України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпеки співробітництва в середу, 23 червня.

"Українська сторона фіксувала польоти заборонених БПЛА, переважно типу "Орлан-10" та "Орлан-ЗМ", які неодноразово перетинали лінію зіткнення (9, 12, 14, 15, 19 та 20 червня) поблизу Раївки, Жовтого, Зайцевого та інших районів Луганської області. У період з 13-го до 15 червня російські збройні формування активізували використання БПЛА для здійснення розвідки українських позицій", - заявили українські дипломати.

Підкреслюється, що ці польоти, які російські окупаційні війська виконували демонстративно, порушують домовленість ТКГ про додаткові заходи для зміцнення режиму припинення вогню від липня 2020 року. Вони, зокрема, передбачають заборону використання літальних апаратів будь-яких типів.

"Українська сторона вважає, що збільшення використання заборонених БПЛА тісно пов'язане зі збільшенням кількості випадків глушіння БПЛА СММ. Відповідно до даних місії, за період із 16 травня до 6 червня було зафіксовано понад 140 випадків використання засобів радіоелектронного подавлення", - зазначили в делегації України при ОБСЄ.

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Українські дипломати заявили, що такі дії - явно навмисного характеру - здійснюються російськими системами РЕБ, підтвердженням чому є і нещодавнє виявлення місією ОБСЄ чергової російської системи радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

Як повідомлялося, Українська сторона СЦКК заявляла, що збройні формування РФ застосовують засоби радіоелектронної боротьби для інформаційно-пропагандистської кампанії з метою дискредитації Збройних сил України та перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на території Донецької та Луганської областей.