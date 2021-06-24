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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ дедалі частіше запускають заборонені безпілотники на Донбасі

Війська РФ дедалі частіше запускають заборонені безпілотники на Донбасі

Російські окупаційні війська активізували польоти своїх безпілотних апаратів біля лінії зіткнення на сході України і водночас вдаються до глушіння сигналів безпілотників місії ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявили в делегації України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпеки співробітництва в середу, 23 червня.

"Українська сторона фіксувала польоти заборонених БПЛА, переважно типу "Орлан-10" та "Орлан-ЗМ", які неодноразово перетинали лінію зіткнення (9, 12, 14, 15, 19 та 20 червня) поблизу Раївки, Жовтого, Зайцевого та інших районів Луганської області. У період з 13-го до 15 червня російські збройні формування активізували використання БПЛА для здійснення розвідки українських позицій", - заявили українські дипломати.

Підкреслюється, що ці польоти, які російські окупаційні війська виконували демонстративно, порушують домовленість ТКГ про додаткові заходи для зміцнення режиму припинення вогню від липня 2020 року. Вони, зокрема, передбачають заборону використання літальних апаратів будь-яких типів.

"Українська сторона вважає, що збільшення використання заборонених БПЛА тісно пов'язане зі збільшенням кількості випадків глушіння БПЛА СММ. Відповідно до даних місії, за період із 16 травня до 6 червня було зафіксовано понад 140 випадків використання засобів радіоелектронного подавлення", - зазначили в делегації України при ОБСЄ.

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Українські дипломати заявили, що такі дії - явно навмисного характеру - здійснюються російськими системами РЕБ, підтвердженням чому є і нещодавнє виявлення місією ОБСЄ чергової російської системи радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

Як повідомлялося, Українська сторона СЦКК заявляла, що збройні формування РФ застосовують засоби радіоелектронної боротьби для інформаційно-пропагандистської кампанії з метою дискредитації Збройних сил України та перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на території Донецької та Луганської областей.

Автор: 

безпілотник (4138) ОБСЄ (3503)


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Гарні мішені для тренувань ЗСУ.
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24.06.2021 07:35 Відповісти
Ви шо? ЗСУ- не можна ні запускати безпілотники, ні збивати безпілотники, ні відкривати вогонь у відповідь. Це все заборонено договореняком про всеосяжне "перемир'я". Фуйло ж абІдетСя.
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24.06.2021 09:25 Відповісти
И после всего это го - росция ФАЛЬШИВАЯ не сторона конфликта ?? .
.
Гнить ее от переговоров .,


А минсские договоренности объявить НЕДЕСТВИТЕЛЬНЫМИ , как как подписаны с нарушением БУДАПЕШССКОГО МЕМУРАНДУМА и на ЛОЖНЫХ СТАРТОВЫХ УСЛОВИЯХ !
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24.06.2021 08:06 Відповісти
Запрещенные "войска" запускают запрещенные беспилотники. Аутентичненько.
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24.06.2021 08:55 Відповісти
еще надо запретить молнии....ураганы....землетрясения....жару и морозы!
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24.06.2021 11:16 Відповісти
Надо запретить запрещенным "войскам" самовыпиливацца. Тогда процесс пойдет быстрее.
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24.06.2021 11:36 Відповісти
Зеляди. Верните антиснайрерские группы и огонь на упреждение . Устроили твари живой тир для ********* . Мироглазые убийцы защитников Украины
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24.06.2021 09:16 Відповісти
 
 