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Стартовал капитальный ремонт двух дополнительных участков на трассе Н-12 "Сумы - Полтава"

Стартовал капитальный ремонт двух дополнительных участков на трассе Н-12

При ремонте двух дополнительных участков подрядчик "Автомагистраль-Юг" будет ремонтировать два моста в городе Тростянец. Один из них демонтируют и построят новый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница программы "Большая стройка".

Речь идет о ремонте участков км 60+620 - км 62+900 и км 67+800 - км 70+575, расположенных на пути от Тростянца на Климентово, протяженностью почти 5 км, и 71+000 - 75+220 на отрезке от Тростянца до Ахтырки.

Во время ремонта планируют расширить земляное полотно, уложить несколько слоев покрытия, водоотводные сооружения, обустроить остановки транспорта, съезды и примыкания, а также установить на переходах системы автономного освещения, сети уличного освещения в населенных пунктах, барьеры и нанести разметку.

Среди двух мостов, которые начали капитально ремонтировать в рамках президентской программы "Большая стройка", один будет полностью демонтирован, а на его месте построят новый.

Трасса Н-12, соединяющая Сумы с Полтавой, имеет национальное значение и проходит через несколько больших райцентров Сумской и Полтавской областей. 

Недавно заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко поделился планами за 2021 год восстановить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отремонтированный плавкран "Захарий" вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2512) мост (1027) Большая стройка (728)


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Пора просыпаться, редакторы ЦН. Сумы, а не Суммы)))))))
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24.06.2021 09:16 Ответить
От перестанновки слоггаемых Суммы не менняются
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24.06.2021 09:22 Ответить
Подібне написання зустрічав одного разу на базарі в Луганську. Продавець картоплі на машині приліпив картону "Картошка.Суммы".Чолов'яга довго не міг зрозуміти, чому більшість потенційних покупців, підсміюючись, проходять мимо.
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24.06.2021 09:23 Ответить
На масленницу ел мороженное и пил каппучино в оффисе в Суммах
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24.06.2021 09:26 Ответить
Уже 50% бюджета выполняется от продажи ОВГЗ ,! Далі буде)))
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24.06.2021 09:26 Ответить
Стартовал капитальный распил ... (и далее по тексту)
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24.06.2021 09:27 Ответить
Видел я один такой "капитальный ремонт" на трассе Днепр-Никополь. 5 км. - новое полотно, 10 км.-старая стиральная доска. И так по всей трассе.
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24.06.2021 09:45 Ответить
 
 