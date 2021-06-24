Стартовал капитальный ремонт двух дополнительных участков на трассе Н-12 "Сумы - Полтава"

При ремонте двух дополнительных участков подрядчик "Автомагистраль-Юг" будет ремонтировать два моста в городе Тростянец. Один из них демонтируют и построят новый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница программы "Большая стройка".

Речь идет о ремонте участков км 60+620 - км 62+900 и км 67+800 - км 70+575, расположенных на пути от Тростянца на Климентово, протяженностью почти 5 км, и 71+000 - 75+220 на отрезке от Тростянца до Ахтырки.

Во время ремонта планируют расширить земляное полотно, уложить несколько слоев покрытия, водоотводные сооружения, обустроить остановки транспорта, съезды и примыкания, а также установить на переходах системы автономного освещения, сети уличного освещения в населенных пунктах, барьеры и нанести разметку.

Среди двух мостов, которые начали капитально ремонтировать в рамках президентской программы "Большая стройка", один будет полностью демонтирован, а на его месте построят новый.

Трасса Н-12, соединяющая Сумы с Полтавой, имеет национальное значение и проходит через несколько больших райцентров Сумской и Полтавской областей.

Недавно заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко поделился планами за 2021 год восстановить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отремонтированный плавкран "Захарий" вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА. ФОТОрепортаж