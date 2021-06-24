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Стартував капітальний ремонт двох додаткових ділянок на трасі Н-12 "Суми - Полтава"

Стартував капітальний ремонт двох додаткових ділянок на трасі Н-12

Під час ремонту двох додаткових ділянок підрядник "Автомагістраль-Південь" ремонтуватиме два мости в місті Тростянець. Один із них демонтують і побудують новий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка програми "Велике будівництво".

Йдеться про ремонт ділянок км 60+620 - км 62+900 і км 67+800 - км 70+575, розташованих на шляху від Тростянця на Климентове, протяжністю майже 5 км, та 71+000 - 75+220 на відрізку від Тростянця до Охтирки.

Під час ремонту планують розширити земляне полотно, укласти кілька шарів покриття, водовідвідні споруди, облаштувати зупинки транспорту, з'їзди і примикання, а також встановити на переходах системи автономного освітлення, мережі вуличного освітлення в населених пунктах, бар'єри і нанести розмітку.

Серед двох мостів, які почали капітально ремонтувати в межах президентської програми "Велике будівництво", один буде повністю демонтований, а на його місці побудують новий.

Траса Н-12, що з'єднує Суми з Полтавою, має національне значення і пролягає через кілька великих райцентрів Сумської та Полтавської областей.

Нещодавно заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко поділився планами за 2021 рік відновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відремонтований плавкран "Захарій" повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (3060) міст (1231) Велике будівництво (741)


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Пора просыпаться, редакторы ЦН. Сумы, а не Суммы)))))))
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24.06.2021 09:16 Відповісти
От перестанновки слоггаемых Суммы не менняются
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24.06.2021 09:22 Відповісти
Подібне написання зустрічав одного разу на базарі в Луганську. Продавець картоплі на машині приліпив картону "Картошка.Суммы".Чолов'яга довго не міг зрозуміти, чому більшість потенційних покупців, підсміюючись, проходять мимо.
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24.06.2021 09:23 Відповісти
На масленницу ел мороженное и пил каппучино в оффисе в Суммах
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24.06.2021 09:26 Відповісти
Уже 50% бюджета выполняется от продажи ОВГЗ ,! Далі буде)))
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24.06.2021 09:26 Відповісти
Стартовал капитальный распил ... (и далее по тексту)
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24.06.2021 09:27 Відповісти
Видел я один такой "капитальный ремонт" на трассе Днепр-Никополь. 5 км. - новое полотно, 10 км.-старая стиральная доска. И так по всей трассе.
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24.06.2021 09:45 Відповісти
 
 