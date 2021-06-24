Стартував капітальний ремонт двох додаткових ділянок на трасі Н-12 "Суми - Полтава"

Під час ремонту двох додаткових ділянок підрядник "Автомагістраль-Південь" ремонтуватиме два мости в місті Тростянець. Один із них демонтують і побудують новий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка програми "Велике будівництво".

Йдеться про ремонт ділянок км 60+620 - км 62+900 і км 67+800 - км 70+575, розташованих на шляху від Тростянця на Климентове, протяжністю майже 5 км, та 71+000 - 75+220 на відрізку від Тростянця до Охтирки.

Під час ремонту планують розширити земляне полотно, укласти кілька шарів покриття, водовідвідні споруди, облаштувати зупинки транспорту, з'їзди і примикання, а також встановити на переходах системи автономного освітлення, мережі вуличного освітлення в населених пунктах, бар'єри і нанести розмітку.

Серед двох мостів, які почали капітально ремонтувати в межах президентської програми "Велике будівництво", один буде повністю демонтований, а на його місці побудують новий.

Траса Н-12, що з'єднує Суми з Полтавою, має національне значення і пролягає через кілька великих райцентрів Сумської та Полтавської областей.

Нещодавно заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко поділився планами за 2021 рік відновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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