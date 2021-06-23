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Отремонтированный плавкран "Захарий" вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Плавкран "Захарий" после ремонта, проведенного на Херсонском судоремонтном заводе, вернулся в Запорожье

Об этом сообщает Запорожская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас при помощи "Захария" проводится монтаж второй секции верховой части пролетного строения вантового моста в Запорожье. Первая секция весом 720 тонн и длиной 84 метра была установлена еще в апреле.

В начале мая плавкран получил повреждение после столкновения с подводной скалой.

Отмечается, что за время ремонта "Захария" на строительной площадке в районе Кривой бухты были собраны 6 пролетных секций, каждая весом около 800 тонн.

Пять из них плавкран установит на верховой части моста, шестую - уже на низовой. Всего таких секций должно быть установлено 12.

Вантовый мост через Днепр является главным объектом мостового комплекса, в который входит также балочный мост между островом Хортица и Хортицким районом Запорожья. Движение по первой части этого моста было открыто в конце прошлого года.

Мосты в Запорожской области, которые строят в рамках президентской программы "Большая стройка", имеют общую протяженность 9 км и включают 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 150 мостов и искусственных сооружений, а также 6500 км дорог государственного и местного значения.

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Отремонтированный плавкран Захарий вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА 01
Отремонтированный плавкран Захарий вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА 02
Отремонтированный плавкран Захарий вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА 03
Отремонтированный плавкран Захарий вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье, - ОГА 04

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Запорожье (2654) мост (1027) ОГА (2392) Большая стройка (728)


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Нехай не ламається,йому ще в Кременчуці міст будувати.
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23.06.2021 15:01 Ответить
Його чомусь на скелі посадили, а потім відправили на ремонт в Херсон... https://www.facebook.com/onurgroup.ua/posts/1624206624438070
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23.06.2021 16:02 Ответить
Якщо по правді , то це якась порнуха а не суперкран. Такий витвір тільки безмозглі могли с пляшкою накреслити.
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23.06.2021 15:47 Ответить
а что в стране "не порнуха"?
куда ни глянь...
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23.06.2021 17:18 Ответить
это при том шо в Запорожье судоремонтный завод вырезали на металлолом.
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23.06.2021 18:04 Ответить
 
 