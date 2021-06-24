РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10238 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
894 4

ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет

ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Но в то же время они не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме. Однако ВОЗ рекомендует включить детей с хроническими заболеваниями в приоритетные группы вакцинации.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина занимает 19 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) пришла к выводу, что вакцина Pfizer / BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям в возрасте от 12 до 15 лет, относящимся к группе повышенного риска, эта вакцина может быть предложена наряду с другими приоритетными группами для вакцинации", - отметили в ВОЗ.

"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", - говорится в заявлении.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) дети (6489) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВОЗ собирается нести расходы по лечению детей после вакцинации ?
Оплачивать нетрудоспособность, отсутствие детей и т.д. ?
Рекомендаторы нашлись ...
показать весь комментарий
24.06.2021 12:23 Ответить
Кого это волнует? Тем боле конечные цели совсем другие.
показать весь комментарий
24.06.2021 13:55 Ответить
Вы конечные цели выведали, когда сидели под столом во время секретного совещания Билла Гейтса? Или прочли их в Манускрипте Войнича?
показать весь комментарий
24.06.2021 13:57 Ответить
Да. Возможно. Но не ты.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:54 Ответить
 
 