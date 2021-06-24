ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Но в то же время они не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме. Однако ВОЗ рекомендует включить детей с хроническими заболеваниями в приоритетные группы вакцинации.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

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"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) пришла к выводу, что вакцина Pfizer / BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям в возрасте от 12 до 15 лет, относящимся к группе повышенного риска, эта вакцина может быть предложена наряду с другими приоритетными группами для вакцинации", - отметили в ВОЗ.

"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", - говорится в заявлении.