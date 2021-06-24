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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ уперше рекомендувала вакцинацію проти коронавірусу дітей із 12 років

ВООЗ уперше рекомендувала вакцинацію проти коронавірусу дітей із 12 років

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу. Але водночас вони не входять до групи з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі. Однак ВООЗ рекомендує включити дітей із хронічними захворюваннями в пріоритетні групи вакцинації.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ на сайті організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ВООЗ зазначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

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"Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ (SAGE) дійшла висновку, що вакцина Pfizer/BionTech підходить для використання людьми віком від 12 років і старше. Дітям віком від 12 до 15 років, які належать до групи підвищеного ризику, ця вакцина може бути запропонована поряд з іншими пріоритетними групами для вакцинації", - зазначили у ВООЗ.

"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", - йдеться в заяві.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) діти (5063) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ВОЗ собирается нести расходы по лечению детей после вакцинации ?
Оплачивать нетрудоспособность, отсутствие детей и т.д. ?
Рекомендаторы нашлись ...
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24.06.2021 12:23 Відповісти
Кого это волнует? Тем боле конечные цели совсем другие.
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24.06.2021 13:55 Відповісти
Вы конечные цели выведали, когда сидели под столом во время секретного совещания Билла Гейтса? Или прочли их в Манускрипте Войнича?
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24.06.2021 13:57 Відповісти
Да. Возможно. Но не ты.
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24.06.2021 23:54 Відповісти
 
 