ВООЗ уперше рекомендувала вакцинацію проти коронавірусу дітей із 12 років

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу. Але водночас вони не входять до групи з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі. Однак ВООЗ рекомендує включити дітей із хронічними захворюваннями в пріоритетні групи вакцинації.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ на сайті організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ВООЗ зазначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

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"Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ (SAGE) дійшла висновку, що вакцина Pfizer/BionTech підходить для використання людьми віком від 12 років і старше. Дітям віком від 12 до 15 років, які належать до групи підвищеного ризику, ця вакцина може бути запропонована поряд з іншими пріоритетними групами для вакцинації", - зазначили у ВООЗ.

"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", - йдеться в заяві.